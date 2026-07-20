Сон вдвоем стал настоящим испытанием: скандинавский подход вернет уют в спальни

Конфликты из-за общего одеяла, когда один партнер перетягивает его на себя или заставляет другого замерзнуть, — распространенная бытовая проблема. Решением может стать "скандинавский метод сна", который предполагает использование индивидуальных одеял для каждого человека в одной постели.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Объятия перед сном

Принципы скандинавского метода

В основе подхода лежит концепция "хюгге" — создание атмосферы уюта, комфорта и спокойствия. Метод базируется на нескольких функциональных принципах:

Индивидуальный текстиль. Вместо одного большого одеяла используются два раздельных (например, два односпальных на кровати размера king-size). Это исключает "перетягивание" ткани и позволяет каждому регулировать уровень тепла независимо от партнера.

Вместо одного большого одеяла используются два раздельных (например, два односпальных на кровати размера king-size). Это исключает "перетягивание" ткани и позволяет каждому регулировать уровень тепла независимо от партнера. Многослойность. Вместо одного тяжелого одеяла рекомендуют использовать несколько слоев. Это дает гибкость: тот, кому жарко, оставляет один слой, а тот, кто мерзнет, добавляет дополнительные пледы.

Вместо одного тяжелого одеяла рекомендуют использовать несколько слоев. Это дает гибкость: тот, кому жарко, оставляет один слой, а тот, кто мерзнет, добавляет дополнительные пледы. Натуральные материалы. Приоритет отдается хлопку и льну, которые лучше пропускают воздух и помогают регулировать температуру тела.

Приоритет отдается хлопку и льну, которые лучше пропускают воздух и помогают регулировать температуру тела. Гигиена пространства. Метод предполагает минимизацию визуального шума в спальне, ограничение яркого света (использование ламп с теплым тоном вместо верхнего освещения) и снижение уровня внешних раздражителей.

Дизайнер среды Марина Киселёва отмечает, что функциональное зонирование сна через индивидуальные аксессуары помогает избежать микропробуждений, связанных с дискомфортом, что напрямую влияет на качество восстановления организма.

Практическое внедрение и ограничения

Для тех, кто хочет протестировать метод без немедленных затрат на новый текстиль, можно применить упрощенную схему: убрать лишние вещи из спальни, заменить верхний свет на локальный и попробовать сложить общее одеяло пополам, создав два временных слоя.

В ходе реального применения метода могут возникнуть следующие сложности:

Привыкание. Переход от одного тяжелого одеяла к слоям может казаться непривычным или громоздким в первые дни.

Переход от одного тяжелого одеяла к слоям может казаться непривычным или громоздким в первые дни. Организация пространства. Поддержание спальни в состоянии "без лишних вещей" затруднительно, если комната совмещает функции кабинета или спортзала.

Поддержание спальни в состоянии "без лишних вещей" затруднительно, если комната совмещает функции кабинета или спортзала. Светозвукоизоляция. Не во всех помещениях возможно установить блэкаут-шторы или полностью исключить внешний шум.

Архитектор Анна Карпова обращает внимание, что при выборе раздельных одеял важно учитывать габариты кровати и ширину текстиля, чтобы между партнерами не оставалось сквозных зазоров, создающих дискомфорт.

Экспертная проверка: Марина Киселёва, дизайнер среды, эксперт по эргономике интерьера

Анна Карпова, архитектор, специалист по планировке жилых пространств