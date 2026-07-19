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Два обязательных курса вместо одного: Минпросвещения кардинально меняет подход к защите Родины

Общество

Минпросвещения предложило разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины" на два отдельных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Проект документа уже опубликовали на портале нормативных правовых актов.

Школьный класс с учениками
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьный класс с учениками

Что изучат школьники

Курс "Безопасность жизнедеятельности" сосредоточится на прикладных навыках выживания в городской и природной среде. Учеников научат обращаться с бытовыми приборами, действовать при пожарах и авариях в ЖКХ, правильно вызывать экстренные службы.

Отдельные разделы посвятили дорожной безопасности, цифровой гигиене и правилам поведения при массовых скоплениях людей. Особое внимание уделят природным катаклизмам — темам, которые имеют критическое значение для жителей северных регионов и Сибири, где климатические риски выше.

Военная подготовка и практика

Второй курс, "Начальная военная подготовка", затронет основы защиты государства. Программа включает изучение Конституции РФ в части национальной безопасности, принципы гражданской обороны и правила эвакуации. Школьники освоят использование средств индивидуальной и коллективной защиты.

Практическая часть программы предполагает:

  • знакомство с общевоинскими уставами и дисциплиной;
  • отработку базовых строевых приемов;
  • практикумы по оказанию первой помощи.

Разделение предмета на два курса позволит более детально проработать и бытовую безопасность, и военную составляющую. В регионах такая подготовка часто дополняется местной инфраструктурой. Так, в Барнауле на базе гимназии №27 создают городской Центр военно-спортивной подготовки со стадионом и тиром.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
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