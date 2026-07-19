Два обязательных курса вместо одного: Минпросвещения кардинально меняет подход к защите Родины

Минпросвещения предложило разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины" на два отдельных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Проект документа уже опубликовали на портале нормативных правовых актов.
Курс "Безопасность жизнедеятельности" сосредоточится на прикладных навыках выживания в городской и природной среде. Учеников научат обращаться с бытовыми приборами, действовать при пожарах и авариях в ЖКХ, правильно вызывать экстренные службы.
Отдельные разделы посвятили дорожной безопасности, цифровой гигиене и правилам поведения при массовых скоплениях людей. Особое внимание уделят природным катаклизмам — темам, которые имеют критическое значение для жителей северных регионов и Сибири, где климатические риски выше.
Второй курс, "Начальная военная подготовка", затронет основы защиты государства. Программа включает изучение Конституции РФ в части национальной безопасности, принципы гражданской обороны и правила эвакуации. Школьники освоят использование средств индивидуальной и коллективной защиты.
Практическая часть программы предполагает:
Разделение предмета на два курса позволит более детально проработать и бытовую безопасность, и военную составляющую. В регионах такая подготовка часто дополняется местной инфраструктурой. Так, в Барнауле на базе гимназии №27 создают городской Центр военно-спортивной подготовки со стадионом и тиром.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.