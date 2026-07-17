Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лента новостей лжёт: ученые обнаружили механизм подмены реальности в сознании пользователей
Официальный статус отношений: как регистрация влияет на внутреннюю стабильность
Запах стал невыносимым: в Батайске обнаружили химию, которая заставила ведомства начать поиск
Хрупкие сердца нашли защиту: ученые Флориды добились невероятного прорыва в борьбе с фиброзом
Бак снова будет полон: Псковская область договорилась о поставках, которые закончат топливный кризис
Сил природы оказалось недостаточно: тройняшки в Липецке выжили вопреки законам медицины
Его графику позавидуют многие: в Белоруссии обнаружили необычного трудягу
Слишком много места в салоне: китайская версия Ford Edge L перекроила рынок кроссоверов
Поездки в выходные станут квестом: в Минске ввели новые правила по трем маршрутам

Маленький человек играет в смерть: психологи объяснили неизбежность пугающих детских ритуалов

Общество » Семья » Воспитание

Детское влечение к пугающим сюжетам — от имитации сражений до импровизированных похорон игрушек — часто вызывает тревогу у родителей. Психологи подчеркивают, что тяга к "страшным" играм является естественным механизмом познания мира, не связанным с ростом агрессии. Через такие занятия ребенок учится проживать сложные эмоции и справляться с внутренним напряжением в безопасной обстановке.

Ребенок играет
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian0
Ребенок играет

Механизмы психологической разрядки

Игры с использованием игрушечного оружия или палок помогают мальчикам и девочкам высвобождать накопившуюся энергию. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии ИА RuNews24.ru пояснил, что игра выступает своеобразным клапаном для сброса давления. В процессе "войнушки" участники не только расстаются с негативом, но и осваивают социальные роли победителей и проигравших, отрабатывая навыки взаимодействия в конфликтных ситуациях.

При этом специалисты выделяют еще один важный аспект: воспроизведение стрессовых сценариев. Если ребенок столкнулся с пугающим событием, он может неоднократно возвращать его в свои игры, чтобы сделать травмирующий опыт понятным и контролируемым. Похороны куклы, по словам Якубовича, становятся для маленького человека единственным доступным способом осмыслить феномен смерти.

"Страшные игры позволяют детям в контролируемых условиях прикоснуться к тем границам бытия, которые в реальности вызывают парализующий ужас. Это важный этап взросления, где через вымышленных монстров прорабатываются реальные страхи: одиночество, темнота и неизвестность", - отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт в области психологии Надежда Осипова.

Когда игра перестает быть полезной

Родителям не стоит искусственно ограничивать подобные сюжеты, однако важно сохранять контакт с ребенком. Обсуждение эмоций игровых персонажей помогает детям осознать собственные чувства, а взрослым — заглянуть во внутренний мир сына или дочери. Пока ребенок четко разделяет вымысел и реальность, такие занятия остаются лишь инструментом адаптации к жизни, где присутствуют и боль, и радость.

Бить тревогу следует лишь в тех случаях, когда мрачные сценарии становятся навязчивыми и вместо облегчения приносят усиление тревоги. Если грань между фантазией и действительностью стирается, необходима консультация специалиста. В остальном же "страшные" сюжеты — это нормальная практика подготовки личности к встрече с многогранным миром, не требующая радикального вмешательства.

Ответы на популярные вопросы о детских страшных играх

Почему ребенок играет в "похороны"?

Это способ познания темы конечности жизни. Ребенок пытается осмыслить смерть, которая кажется ему загадочной и пугающей, переводя ее в форму подконтрольного ритуала.

Сделают ли игры с пистолетами мальчика агрессивным?

При стабильной психике — нет. Напротив, такие игры позволяют легально выплеснуть накопившуюся агрессивную энергию, освобождая место для позитивных эмоций.

Что символизирует "монстр под кроватью"?

Это проекция базовых страхов: одиночества или темноты. Олицетворяя страх в виде конкретного персонажа, ребенку легче научиться им управлять и со временем перестать бояться.

Нужно ли запрещать ребенку играть в войну?

Запрет лишает ребенка естественного механизма адаптации и сброса напряжения. Вместо запретов лучше обсуждать с ребенком сюжеты его игр и чувства его героев.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Арктический гигант ударил по планам Брюсселя: Ямал СПГ поставил Европу перед неприятной правдой
Газ
Арктический гигант ударил по планам Брюсселя: Ямал СПГ поставил Европу перед неприятной правдой
Просто гулять стало невозможно: Ленинградская область перекроила прибрежные зоны под новый формат
Ленинградская область
Просто гулять стало невозможно: Ленинградская область перекроила прибрежные зоны под новый формат
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Шоу-бизнес
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Популярное
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты

Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.

Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Последние материалы
Пляжный сезон обернулся серьезной угрозой: псковичам запретили заходить в воду в этих местах
Одна гортензия может подарить целую клумбу: июль даёт лучший шанс получить новые кусты
Старый трубопровод больше не подведет: в Крыму почти завершили работы, которые спасут курортный сезон
Комфорт важнее эмблемы на капоте: три сценария, где бренд машины не имеет значения
Рынок авто в шоке от новостей: пересмотр правил НИОКР изменит доступ к господдержке в России
Обычный путь домой может закончиться трагедией: жителей Грайворонского округа предупредили об опасности
Миллиарды мимо Вашингтона: Оттава нанесла болезненный удар по доминированию американского ВПК
Транснефть выплатит акционерам дивиденды в размере почти 148 млрд рублей
Грызуны на виду у всех: санитарные службы Минска проверили объекты после скандала в соцсетях
Купаться теперь стало опасно: результаты проб в Великих Луках привели к срочным запретам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.