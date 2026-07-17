Оплачиваемый отпуск для отцов может появиться в России: что изменится после принятия закона

Законопроект о предоставлении отцам пятидневного оплачиваемого отпуска при рождении ребенка не создает принципиально нового права, поскольку законодательство уже позволяет оформить отпуск по семейным обстоятельствам, пояснил юрист и адвокат Александр Бенхин. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что инициатива фактически сводится к предложению сделать такой период оплачиваемым.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Отец с ребёнком на прогулке

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС предложил узаконить право мужчин на пятидневный оплачиваемый отдых. По мнению политика, это время необходимо отцам для подготовки к выписке матери и младенца из роддома, а также для оказания первичной помощи семье.

Бенхин подчеркнул,что законодательные нормы уже позволяют брать отгул без сохранения зарплаты по целому ряду семейных обстоятельств. Если сейчас такие дни, как правило, предоставляются без сохранения заработной платы, то законопроект предлагает сделать их оплачиваемыми.

"По сути, пять дней уже положены по закону, просто сейчас предлагают сделать их оплачиваемыми. Такой законопроект, вынесенный на обсуждение, имеет все шансы на одобрение. В целом инициатива хорошая, но она явно рассчитана на то, чтобы о ней заговорили в медийном поле", — пояснил он.

Специалист напомнил, что действующая правовая система в России уже содержит серьезные инструменты поддержки отцовства, о которых многие граждане не знают. В частности, законодательство предусматривает права отцов на использование ежегодного отпуска синхронно с декретом супруги. Более того, при определенных обстоятельствах мужчина может полностью заменить мать в уходе за новорожденным.

"Отец официально тоже может уйти в декретный отпуск. Это возможно, если мать уже ухаживает за другим ребенком и находится в декрете, или если она решает сохранить работу. Такой закон у нас есть, и он действительно работает", — рассказал эксперт.

Стоит учитывать, что сейчас во многих компаниях внедряются выплаты при рождении ребенка в рамках корпоративных программ, но перевод таких обязательств на уровень федерального закона ощутимо влияет на бизнес.

В экспертном сообществе также обсуждают отцовский капитал, который мог бы стать альтернативой точечным льготам. Между тем родители имеют законную возможность получить отпуск за свой счет даже в первые дни после трудоустройства, если того требуют важные жизненные события.

Читайте также

Экспертная проверка: Эксперт по социальной политике и демографии регионов Эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова