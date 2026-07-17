Вузы готовят цифровую охоту на прогульщиков: камеры не увидят главную причину пустующих аудиторий

Внедрение систем распознавания лиц для борьбы с прогулами не принесет ожидаемого результата, а лишь спровоцирует студентов на поиск способов обхода технологий, считает доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, пресс-секретарь ВОО "Трудовая Доблесть России" Сергей Комков. В беседе с Pravda.Ru он подчеркнул, что дисциплинарные проблемы в высшей школе невозможно решить исключительно методами цифрового надзора без устранения социальных причин пропусков занятий.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Девушка на лекции

Ранее сообщалось, что компания NtechLab, выступающая технологическим партнером госкорпорации "Ростех", завершила разработку видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. Решение предназначено для автоматического выявления студентов, игнорирующих лекции, а также для идентификации посторонних лиц на входе в учебные заведения. В настоящее время пилотный проект по анализу видеопотока из аудиторий тестируется в одном из крупнейших вузов страны.

Комков выразил уверенность, что никакие электронные фильтры не станут преградой для человека, нацеленного на обман системы. По его мнению, создатели нейросетей недооценивают изобретательность студентов, которые традиционно находят лазейки в любых контрольных механизмах. Современная цифровая удавка в образовательной среде часто вызывает лишь ответную реакцию сопротивления.

"Я отношусь к этому отрицательно. Прогулы студентов все равно будут — они найдут способы обойти электронные системы и сделают все возможное, чтобы их обмануть. Человеческий разум гораздо более изобретателен, чем искусственный интеллект. Ведь не ИИ создает эти системы, а человеческий интеллект. А студент — человек предприимчивый, он обязательно найдет возможность обойти систему", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что мотивация к посещению вуза строится на качестве преподавания и применимости знаний, а не на страхе перед камерами. Если лекции превращаются в скучную рутину, контроль не заставит студентов активно включаться в учебный процесс. Более того, многие учащиеся выбирают ранний старт в профессии, что неизбежно ведет к накладкам в расписании.

"Чтобы студенты не прогуливали лекции, нужно, чтобы они были интересными, увлекательными и полезными, а не рутиной. И чтобы давали реальные знания. А еще важно, чтобы в вузах были нормальные кампусы, где студенты могли бы проводить свой досуг, а не искать развлечений в других местах. Тогда они не будут убегать с занятий", — пояснил специалист.

Основной причиной систематических пропусков академик назвал финансовое неблагополучие молодежи. Современная стипендия не позволяет покрывать базовые потребности, что вынуждает учащихся тратить учебное время на подработки. Часто работа курьером становится единственным способом выживания в мегаполисе. Комков напомнил о советском опыте, когда выплаты студентам составляли до 70% от средней зарплаты, что минимизировало необходимость трудоустройства в ущерб учебе. Даже утвержденный властями базовый набор знаний не будет усвоен, если у человека нет условий для нормального быта.

"Студенты сегодня часто прогуливают занятия именно потому, что вынуждены подрабатывать. Они уходят работать курьерами или официантами — это вынужденная мера, так как большинство студентов либо не получает стипендии, либо прожить на них просто невозможно", — резюмировал Комков.

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