Стаж в СССР оказался золотым: перерасчет выплат изменит итоговую сумму в кармане пенсионера

Россияне, работавшие до 1997 года, могут рассчитывать на более высокую пенсию за счет механизма валоризации. Эта процедура переоценивает трудовой стаж, накопленный до того, как в стране ввели персонифицированный учет.

Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Пенсия

Расчетный пенсионный капитал растет автоматически: любой стаж до 2002 года добавляет к базе 10%. К этому прибавляют еще по 1% за каждый полный год работы в СССР (до 1 января 1991 года). Ограничений по "советскому бонусу" нет: если человек проработал в Союзе 30 лет, его страховая база вырастет на 40%.

Сотрудники Социального фонда (СФР) рассчитывают эти надбавки при назначении пенсии самостоятельно, подавать отдельное заявление не нужно.

Льготы за длительный стаж

Длительный период работы дает право на дополнительные преференции. Те, кто имеет ведомственные награды и стаж от 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины), могут получить статус "Ветерана труда". Это дает ежемесячную выплату и скидку 50% на оплату ЖКХ.

Есть и возможность досрочного выхода на пенсию. Если стаж превышает 42 года у мужчин и 37 лет у женщин, закон позволяет уйти на отдых на два года раньше общего пенсионного возраста.

Отдельные условия действуют для сельских жителей. Аграрии с 30-летним стажем работы в деревне получают пожизненную надбавку в размере 25% к фиксированной выплате. Деньги выплачивают, даже если человек переехал в город.

Риски и документы

Проблемы могут возникнуть из-за ошибок в бумажных трудовых книжках. Если в электронной выписке из лицевого счета отсутствуют периоды до 1997 года, часть выплат может "сгореть".

В таком случае гражданину нужно самому принести в СФР оригинал трудовой книжки или архивные справки с печатями. Только так специалисты смогут включить пропущенные годы в общий расчет валоризации.

Категория/Условие Льгота или надбавка Стаж до 2002 года +10% к пенсионному капиталу Стаж в СССР (до 1991 г.) +1% за каждый полный год Сельский стаж (30 лет) +25% к фиксированной выплате Сверхстаж (42г. муж / 37г. жен) Выход на пенсию на 2 года раньше