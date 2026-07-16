Эта черта отталкивает людей, но открывает двери к успеху: что дает преимущество в борьбе за влияние

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Цинизм и отсутствие нравственных ориентиров могут стать факторами успешного продвижения по карьерной лестнице, рассказал заслуженный профессор МГУ, российский психолог Александр Асмолов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что в ряде рабочих сценариев бездушие напрямую коррелирует с мотивацией достижения результата.

Человек на лестнице
Фото: Pravda.Ru by Александр Приходько
Человек на лестнице

По словам психолога, не стоит путать профессиональную хватку с дефицитом сопереживания, так как именно понимание нужд других людей позволяет принимать наиболее точные управленческие решения. При этом в деловой среде часто наблюдается подмена понятий, когда эффективность связывают с эмоциональной холодностью. Психологи отмечают, что определенные типы личности воспринимают окружающую среду как агрессивное пространство, что диктует жесткий стиль поведения.

"Эмпатия — это способность чувствовать и ставить себя на место другого человека. Она помогает понять его мотивы и ценности. Это одна из ключевых компетенций, которая способствует принятию точных решений", — отметил Асмолов.

Специалист подчеркнул, что подлинное препятствие для глубокой коммуникации кроется в равнодушии и отсутствии совести. Эти качества делают человека бесчеловечным, освобождая его от груза моральной ответственности при принятии жестких решений. Нередко такая позиция становится фундаментом для вертикального роста. Исследования показывают, что современный карьерный рост часто заставляет пересматривать границы дружбы и личных отношений на рабочем месте.

"Равнодушие к другому, бездушие и отсутствие совести, которое, по сути дела, является цинизмом. Это делает человека бесчеловечным и помогает ему принимать решения, за которыми не стоит нравственная позиция. В ряде ситуаций именно это соответствует мотивации достигательства и карьерному росту. Это абсолютно точно", — пояснил психолог.

Асмолов добавил, что состояние, которое многие принимают за "деловой подход", по сути является проявлением глубокого цинизма. В определенных корпоративных культурах именно такая нравственная глухота поощряется как инструмент доминирования. Сегодня многие специалисты массово переосмысливают профессиональные приоритеты, отказываясь от токсичных моделей успеха.

Тем не менее, для тех, кто нацелен на быстрый результат любыми средствами, отсутствие эмпатии остается эффективным, хотя и разрушительным социальным лифтом. Часто за внешним блеском успеха скрывается принудительное жизнелюбие, которое мешает быть настоящим с собой и окружающими. Для восстановления баланса эксперты рекомендуют тренировать эмоциональный интеллект, используя проверенные методики: например, сложные книги превращают понимание эмоций в инстинкт, помогая достроить недостающие навыки коммуникации.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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