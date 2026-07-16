Такого никто не ждал: российский бизнес начал охотиться за своими бывшими кадрами

Российский рынок труда столкнулся с дефицитом кадров, из-за чего половина отечественных компаний за прошедший год пыталась вернуть в штат уволившихся специалистов. Согласно данным опроса SuperJob, работодатели всё чаще рассматривают бывших сотрудников как ценный ресурс, позволяющий сэкономить на поиске и обучении новичков. Такая стратегия оказывается выгоднее долгой адаптации сторонних соискателей, так как "возвращенцы" уже знакомы с внутренними процессами и корпоративной этикой.

Фото: www.pexels.com by Edmond Dantès is licensed under Бесплатное использование Рукопожатие после собеседования

Преимущества найма проверенных кадров

Экономическая целесообразность становится главным драйвером подобных решений. Подготовка нового работника до уровня эксперта требует времени и существенных финансовых вложений, тогда как повторный наем опытного профессионала минимизирует риски. Эксперты отмечают, что если человек после ухода успел поработать в других структурах, его компетенции могли лишь вырасти, что делает его ещё более привлекательным кандидатом. Как сообщает сайт aif.ru, особенно активно возвращают сотрудников в таких отраслях, как промышленность, фармация и ИТ-сектор.

"В условиях кадрового голода компании вынуждены пересматривать свои подходы к найму и признавать, что уход сотрудника не всегда должен быть окончательным разрывом отношений", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Однако восстановить трудовые отношения удается не всегда: лишь 14% организаций смогли успешно завершить переговоры со всеми приглашенными кандидатами. Чаще всего специалисты отказываются из-за низкого уровня оплаты, некомфортных условий или желания полностью сменить сферу деятельности. Специалисты по кадрам советуют отслеживать судьбу бывших коллег, но предупреждают, что за время отсутствия структура компании может измениться, что усложнит повторную интеграцию. Иногда люди вынуждены терпеть старые проблемы из-за страха изоляции и неуверенности в собственных силах на открытом рынке.

Психологические аспекты и этика расставания

Чтобы сохранить возможность для маневра, крайне важно расставаться с работодателем корректно и профессионально. Рынок труда достаточно узок, и прежние контакты могут пригодиться для профессионального роста или консультаций в будущем. Перед тем как принять предложение о возвращении, психологи рекомендуют честно ответить себе на вопросы о причинах увольнения и изменениях, произошедших в компании. Если конфликт лежал в плоскости корпоративной культуры, повторный приход в ту же среду может вызвать лишь новое разочарование.

Важным фактором успеха является позиция, из которой совершается переход: возвращение на более высокую зарплату или расширенный функционал укрепляет самооценку и статус специалиста. Напротив, если решение принято под давлением обстоятельств или из-за неудачного поиска на стороне, это может восприниматься сотрудником как карьерный откат. Чтобы снизить стресс, можно заранее уточнить у действующих коллег текущую атмосферу в офисе и разрешить себе период адаптации, не требуя моментальных сверхрезультатов. В некоторых школах сейчас обсуждают отмену согласия родителей на труд, что лишний раз подчеркивает важность формирования правильного отношения к работе с ранних лет.

Ответы на популярные вопросы о возвращении на работу

Почему компании зовут бывших сотрудников обратно?

Основная причина заключается в экономии ресурсов: наем знакомого профессионала обходится дешевле и проходит быстрее, чем поиск, обучение и полная адаптация нового человека с рынка.

В каких сферах чаще всего практикуют наем "бумерангов"?

Наиболее активно эта практика применяется в промышленном производстве, фармацевтике и сфере информационных технологий, где наблюдается наиболее острый дефицит квалифицированных кадров.

Стоит ли возвращаться, если причина ухода была в конфликте с начальством?

Психологи не рекомендуют такой шаг, если конфликт был связан с токсичной корпоративной культурой. Подобные фундаментальные вещи редко меняются, и велик риск повторного эмоционального выгорания.

Как правильно оформить уход, чтобы иметь возможность вернуться?

Необходимо завершить все текущие задачи, передать дела преемнику и избежать публичного обсуждения претензий к руководству. Этичное расставание оставляет двери открытыми для будущих предложений.

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