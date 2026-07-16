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Эти бумаги нельзя хранить только онлайн: россиянам объяснили, какие копии сберегут годы споров

Общество

Россиянам стоит сохранять физические копии ключевых документов на имущество и личные удостоверения, чтобы минимизировать риски, связанные с возможными сбоями в цифровых базах данных. О необходимости дублирования электронной информации в бумажном виде изданию Pravda.Ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

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Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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По словам адвоката, наиболее критичным является хранение бумаг, подтверждающих права на движимое и недвижимое имущество. Электронные базы подвержены риску взлома, удаления или несанкционированного изменения данных, в то время как печатный носитель остается надежным физическим доказательством владения. Специалист рекомендует всегда иметь на руках копии правоустанавливающих документов.

Помимо свидетельств на собственность, эксперт советует держать в бумажнике или домашнем архиве оригиналы и копии основных разрешительных документов. К ним относятся паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, водительское удостоверение, а также разрешения на хранение и ношение оружия. Наличие бумажной версии защитит владельца в ситуации, когда цифровой доступ заблокирован или база временно недоступна.

"Базы данных регулярно взламывают, поэтому риск потери информации — это реальность. Я считаю, что переход на электронные документы — это прежде всего экономия государства на бумаге, бланках и рабочем времени. Сокращаются кадры, потому что документы приходят автоматически. По сути, это глобальная оптимизация", — пояснил Алешкин.

Стремление органов власти к тотальному переходу в онлайн-формат обусловлено желанием сократить расходы на специализированную полиграфию и физическую выдачу документов специалистами в офисах. Для обеспечения личной безопасности гражданам стоит самостоятельно заботиться о печатной фиксации своих прав. При этом эксперты подчеркивают, что даже законная добросовестная сделка сегодня не всегда страхует от последующих судебных разбирательств, где бумажная выписка станет весомым аргументом.

Адвокат призывает не полагаться только на цифровые сервисы и не экономить время на получении физических бланков. Если выписка была получена онлайн через портал Госуслуг, ее целесообразно распечатать и сохранить. Особенно это актуально для владельцев жилья, так как периодически права на недвижимость рекомендуется проверять в ЕГРН для исключения мошеннических действий.

"Вы можете получить онлайн-выписку на портале Госуслуг, а можно — в печатном виде и хранить дома. Так будет правильно. Иначе потом, в случае проблем с электронными базами, придется бегать по судам и доказывать, что недвижимость принадлежала вам", — резюмировал Алешкин.

В некоторых сферах переход на "цифру" происходит особенно активно. Например, с 1 июля сделки с недвижимостью стали доступны в дистанционном формате с применением биометрии. Также в стране продолжается легализация старых объектов, для чего была запущена гаражная амнистия, упрощающая регистрацию прав для тысяч граждан.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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