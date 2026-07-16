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Миф о ранних подъемах рухнул: подражание привычкам богатых привело к массовому выгоранию

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Миф о продуктивности жаворонков трещит по швам. Миллиардер Ричард Брэнсон официально отрекся от культа подъема в пять утра. Основатель Virgin Group заявил: копирование чужих графиков гарантирует выгорание, а не успех. Регуляторная логика проста — экономика человека требует индивидуальной настройки ресурсов, а не слепого следования чужим мануалам. Эффективность рабочего времени зависит от биологических часов, а не от звонка будильника до рассвета.

Бодрый человек утром
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Бодрый человек утром

Логика Брэнсона: почему 5 утра — это ловушка

Ричард Брэнсон десятилетиями считался иконой "клуба ранних пташек". Его утро выглядело канонично: подъем в пять, спорт, мюсли и бесконечные чашки чая. Сегодня миллиардер признает — это была ошибка. Публикация его распорядка создала ложную установку. Люди начали воспринимать ранний подъем как обязательный компонент богатства. Это привело к перегреву человеческого капитала. Жесткий график без учета личной физиологии разрушает мотивацию быстрее, чем плохой опыт взаимодействия с работодателем.

"Бессмысленное копирование чужого тайм-менеджмента ведет к фатальным ошибкам в планировании карьеры. Если человек ломает свои биоритмы ради картинки из соцсетей, его продуктивность падает до нуля через пару месяцев", — отметила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Бизнесмен настаивает: успех — это устойчивый ритм. Он просыпается рано только потому, что это естественно для его организма. Навязанная "культура суеты" — токсичный актив. Она обещает прорыв, но выдает лишь хроническую усталость. Разумная работа подразумевает саморефлексию. Нужно четко понимать моменты пиковой сообразительности и периоды творческого спада. Только так можно сформировать инвестиционный климат внутри собственного дня.

Отсутствие универсальной формулы успеха

Перекос в сторону ранних подъемов создал дискриминацию "сов". Ночной режим работы часто демонизируется. Хотя единственная разница между жаворонком и совой — время входа в рабочее состояние. Те, кто засиживается допоздна, используют тишину ночи так же эффективно, как фанаты рассветов. Важна не цифра на часах, а глубина концентрации. Брэнсон подчеркивает: поиск своего ритма занял у него годы экспериментов. Он работал в церковных криптах и на плавучих домах, пока не выстроил систему под себя.

Признак Последствие жесткого графика
Физиология Хроническое недосыпание и деградация когнитивных функций.
Психология Чувство вины за несоответствие "стандартам успеха".
Результат Выгорание и потеря интереса к операционной деятельности.

Корпоративный мир часто игнорирует частные настройки сотрудников. Офисный стандарт "с девяти до шести" удобен менеджменту, но вреден для интеллектуального продукта. Даже незначительные изменения в расписании, например, сдвиг важных встреч на вторую половину дня, могут дать взрывной рост качества решений. Это как правильный уход за дорогой обувью: если действовать грубо, вещь испортится навсегда.

"Работодатели должны понимать: принудительный график для творческих специальностей снижает капитализацию компании. Гибкость — это не привилегия, а инструмент максимизации операционной прибыли", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Бунт топ-менеджеров против ранних подъемов

Тренд на отказ от "клуба 5 утра" подхватывают и другие руководители. Скотт Меллин, превративший бренд Salomon в миллиардную империю, игнорирует ранние подъемы уже 25 лет. Его утро начинается в восемь, а рабочий день в офисе — в полдень. Он доказал: можно управлять глобальными процессами, катаясь на лыжах по утрам и проводя ключевые переговоры за поздним ужином. Его пример подтверждает — важна не дисциплина будильника, а дисциплина результата. Ощущение бодрости при пробуждении дороже, чем пара лишних часов за монитором в состоянии полусна.

Тодд Визел из компании Baxus резюмирует философию "сов": лучше ложиться спать уставшим, чем пытаться заснуть, когда мозг кипит идеями. Насильственный поиск тишины в четыре утра — путь в тупик. Современный бизнес-ландшафт должен быть пластичным. Ресурсы организма конечны, и их администрирование требует холодного расчета. Здоровье и отношения с близкими приносят больше дивидендов в долгосрочной перспективе, чем демонстративная суета. Это подтверждают и опросы о предпочтениях россиян, которые все чаще ценят впечатления и отдых выше материальных благ.

"Инфляция личного времени — самый опасный риск для карьеры. Ставка на сон и физическое восстановление — это безрисковая инвестиция, которая всегда окупается высокой производительностью в часы бодрствования", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о рабочем графике

Поможет ли подъем в 5 утра стать богаче?

Нет, прямого влияния времени подъема на уровень дохода не существует. Богатство обеспечивают компетенции и правильные решения, а не ранний завтрак. Если ранний подъем не является вашим естественным ритмом, он лишь снизит вашу эффективность.

Как понять, в какое время я наиболее продуктивен?

Используйте метод саморефлексии. В течение недели фиксируйте периоды, когда задачи даются вам легче всего. Обычно мозг максимально сообразителен в одни часы, а творчески активен в другие. Выстраивайте график вокруг этих пиков.

Можно ли избежать выгорания при плотном графике?

Да, если соблюдать устойчивый ритм. Чередуйте периоды высокой нагрузки с полноценным отдыхом. Откажитесь от сравнения себя с другими и создайте систему, которая работает именно на вас, а не на стандарты из интернета.

Существуют ли успешные люди среди "сов"?

Конечно. Множество генеральных директоров и владельцев миллиардных компаний начинают активную работу во второй половине дня. Успешность определяется результатом, а не тем, когда вы выпили первую чашку кофе.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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