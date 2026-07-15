Рынок труда перестал ждать диплома: ранний старт в офисе изменил правила борьбы за таланты

Студентам стоит задумываться о полноценном погружении в рабочий процесс, начиная со второго курса. К этому моменту учащиеся уже осваивают базовые профессиональные компетенции, а у работодателя остается достаточно времени для подготовки кадра. Как отмечают эксперты, именно такая стратегия позволяет компаниям плавно интегрировать молодежь в коллектив.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Работодатель проверяет подлинность диплома кандидата

Для первокурсников же работа над реальными производственными задачами часто оказывается преждевременной. В этот период вчерашние школьники только адаптируются к вузовской нагрузке и новому уровню самостоятельности. Для них более полезными станут ознакомительные экскурсии в офисы, мастер-классы и профориентационные встречи, помогающие сформировать общее представление о выбранной отрасли.

Карьерная траектория со второго курса до выпуска

На втором году обучения у студента формируется устойчивый интерес к специализации и понимание основ дела. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на директора ИТ-колледжа "Хекслет" Антона Васильева, это "золотое время" для начала сотрудничества. "На втором курсе у студента уже есть представление о профессии, базовые навыки и интерес к выбранному направлению. Во время стажировки он может работать над реальными задачами и знакомиться с корпоративной культурой. Компания, в свою очередь, получает возможность развивать потенциального сотрудника", — подчеркнул Васильев.

К третьему курсу наиболее востребованные студенты часто уже имеют подработку или определились с местом будущей службы. Поэтому бизнесу важно успеть сделать предложение до того, как наступит выпускной год, когда борьба за таланты становится максимально острой. К слову, многие россияне сегодня возвращаются к очному формату труда, что делает офисные стажировки еще более актуальными для понимания дисциплины.

"Раннее знакомство с работодателем дает студенту понимание реальных требований рынка, которые часто отличаются от академической программы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о стажировках студентов

Почему первый курс считается неудачным временем для стажировки?

Студенты первого курса проходят сложный этап адаптации к вузовской системе, и дополнительная рабочая нагрузка может негативно сказаться на успеваемости и психологическом состоянии.

Чем полезна практика именно на втором курсе?

Учащийся уже обладает минимальным набором знаний для выполнения простых задач, но при этом у него есть запас времени в два-три года для глубокого изучения специфики конкретной компании.

Когда стоит переходить на полноценную оплачиваемую работу?

Оптимальным временем для перехода на формат Junior-специалиста считается третий или четвертый курс, когда учебный план становится менее плотным, а профессиональные навыки — более зрелыми.

Как стажировка влияет на поиск работы после диплома?

Выпускники, имеющие опыт стажировок в конкретной организации, получают офферы значительно быстрее, так как компания уже уверена в их компетенциях и лояльности.

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