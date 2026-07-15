Дачникам обещают дешевый свет, но есть нюанс: максимальная экономия потребует одного простого шага

Единый понижающий коэффициент на электроэнергию позволит владельцам участков в СНТ существенно сократить расходы на коммунальные услуги, рассказала Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ и юрист Московского союза садоводов. В беседе с Pravda.Ru эксперт разъяснила причины введения новой меры поддержки и механизмы ее работы.

Фото: flickr.com by *Susie*/sue/chasetheclouds, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дача

Ранее в Союзе садоводов России подтвердили подготовку соответствующего постановления правительства. Решение о введении федерального коэффициента было принято по итогам работы профильной комиссии, курирующей вопросы развития садоводства и огородничества. Параллельно с этим контролирующие органы продолжают масштабные проверки, в ходе которых в 84 регионах страны вскрылись схемы скрытого обогащения в ЖКХ.

По словам Васильевой, необходимость централизованного регулирования возникла из-за массового перевода дачных массивов на городские тарифы. Инфраструктура многих товариществ передается на баланс сетевых организаций, что автоматически лишает владельцев участков привычных сельских преференций.

Это приводит к резкому росту цифр в квитанциях, сопоставимому с затратами на содержание городских квартир. Для многих собственников такие изменения стали финансовым бременем. Тем временем в Госдуме уже рассматривают законопроект, согласно которому льготный тариф на электроэнергию для дачников должен быть закреплен на уровне страны.

"Предполагаю, что это было введено потому, что сейчас многих дачников начали обслуживать не по сельскому, а по городскому тарифу. Цены на электричество существенно выросли. Кроме того, многие передают свое имущество в Россети, и им пересчитывают по городским тарифам", — пояснила Васильева.

Специалист подчеркнула, что для получения максимальной выгоды владельцам участков необходимо перейти на прямой договор с энергоснабжающей организацией. Это позволит использовать многоставочные приборы учета и платить меньше за ресурс, потребленный в ночные часы. Проблема актуальна на фоне общей волатильности энергетического рынка — так, в восточных регионах цены на электроэнергию в Сибири продемонстрировали резкий рост, вынуждая потребителей искать способы оптимизации затрат.

"Это хорошая новость для дачников, потому что они смогут сэкономить. Тариф будет понижен. Кроме того, те, кто перешли в Россети, смогут применять тарифный диапазон с разделением на дневное и ночное время, но для этого они должны быть на прямом договоре и иметь соответствующий счетчик", — отметила эксперт.

Введение единого коэффициента призвано нивелировать разницу в стоимости ресурса для тех, кто фактически проживает за городом, но обслуживается по тарифам мегаполиса. Стоит учитывать, что корректность начислений за свет и другие ресурсы сегодня находится под строгим контролем. В некоторых случаях платежи за свет вызвали подозрения у антимонопольной службы, что может привести к перерасчетам в пользу граждан. Однако владельцам загородной недвижимости не стоит забывать и о других обязательствах: законодательство ужесточается, и теперь за привычные действия на участке можно получить штраф.

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