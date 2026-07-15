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Загородная недвижимость после развода: закон запретил то, о чем мечтала вся страна

Общество » Семья » Кошелек

Раздел общего имущества после развода нередко превращается в сложный квест, особенно когда речь заходит о загородной недвижимости. Бывшие супруги часто надеются физически разграничить жилье, создав два изолированных помещения с персональными входами и автономными инженерными сетями. Однако на практике такая реализация сталкивается с жесткими законодательными барьерами, которые исключают превращение частного дома в подобие многоквартирного строения.

Развод после сильной ссоры
Фото: freepik is licensed under public domain
Развод после сильной ссоры

Юридические ограничения и новые правила раздела

С наступлением 2025 года нормы права в отношении жилых и садовых объектов стали значительно строже. Как сообщает сайт aif.ru со ссылкой на практикующего юриста Екатерину Кудряшову, теперь разделение таких зданий на самостоятельные юридические единицы запрещено. В большинстве случаев единственным законным вариантом остается распределение долей в праве собственности и документальное закрепление порядка пользования помещениями. Любая попытка обойти правила может превратиться в юридический капкан, когда фактическое владение не соответствует официальным документам.

"С 2025 года законодательство дополнительно ужесточило подход к разделу жилых и садовых домов: раздел таких объектов как самостоятельных частей не допускается. Поэтому для большинства семейных ситуаций рабочий путь — не "распилить" дом юридически, а определить доли и согласовать порядок пользования", — отмечает Кудряшова.

"Раздел дома — это всегда риск столкнуться с признанием постройки незаконно реконструированной, если заранее не согласовать проект с местной администрацией", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Технические сложности реконструкции

Желание обустроить обособленные зоны проживания требует проведения масштабных строительных работ. Кудряшова пояснила, что создание отдельных входных групп и проведение независимых коммуникаций приравнивается к полноценной реконструкции здания. Подобные манипуляции обязывают собственников готовить проектную документацию, следовать регламентам безопасности и уведомлять контролирующие органы о планируемых изменениях.

Важно помнить, что статус индивидуального или садового жилья сохраняется только при соблюдении определенных параметров. Кудряшова предупредила, что закон запрещает под видом семейного раздела имущества фактически создавать многоквартирный дом. Нарушение этих принципов может привести к судебным искам со стороны надзорных ведомств и требованию привести постройку в первоначальный вид за счет владельцев.

Ответы на популярные вопросы о разделе дома

Можно ли оформить в собственность половину дома как отдельную квартиру?

Нет, действующее законодательство запрещает переводить части индивидуальных жилых домов в статус автономных квартир при разделе между супругами.

Что делать, если совладельцы не могут договориться о порядке пользования?

В такой ситуации необходимо обращаться в суд, который закрепит за каждым собственником конкретные жилые комнаты пропорционально их долям.

Разрешено ли устанавливать два счетчика на свет в одном доме?

Технически это возможно через обращение в энергосбытовую компанию, но это не меняет юридический статус дома как единого объекта недвижимости.

Нужно ли разрешение соседей на пристройку отдельного крыльца?

Поскольку земля и стены находятся в долевой собственности, любое возведение пристроек или изменение фасада требует письменного согласия второго владельца.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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