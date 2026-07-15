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Мир квадроберов захлестнула новая волна: на смену домашним зверям пришли клыкастые рептилии

Общество » Семья » Воспитание

Молодежная мода на подражание животным трансформируется в новые, более детализированные формы. На смену привычным квадроберам, изображающим кошек и собак, приходят "диносьюты" — представители течения, ориентированного на рептилий и драконов. Подростки выбирают образы тираннозавров и велоцирапторов с объемными масками и подвижными челюстями, стремясь к визуальной уникальности на фоне массового увлечения домашними питомцами. Этот тренд становится частью масштабной мозаики современных субкультур, где каждое направление диктует свои правила стиля и поведения.

Динозавр в очках
Фото: Designed by Freepik by wangstdo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Динозавр в очках

Истоки и классификация новых движений

Феномен "диносьютов" является ответвлением фурри-культуры, известным как скали (от английского scaly — чешуйчатый). Для участников важно не просто внешнее сходство, а полное отождествление с мифическими существами или доисторическими хищниками, что позволяет максимально дистанцироваться от повседневности. В отличие от исторических традиций прошлых лет, современные течения развиваются стремительно благодаря социальным сетям.

Исследователи разделяют молодежные группы по степени активности и среде формирования. Существуют "сетевые" объединения вроде e-kids или тамблер-герл, существующие преимущественно в цифровом пространстве, и "офлайновые" сообщества с глубокими корнями, такие как панки или металлисты. Как сообщает URA.RU со ссылкой на данные мониторинга молодежных трендов, популярность таких направлений растет из-за желания подростков найти "свою" стаю в условиях избытка информации.

"Субкультуры являются важным механизмом социализации, позволяющим подростку безопасно экспериментировать со своей идентичностью", — объяснила в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Эстетика и психология популярных течений

Сегодня на пике находятся направления, играющие на контрастах: от мрачного дарк-академизма и меланхоличных "дед инсайдов" до ярких кей-поперов и "альтушек". Если первые демонстрируют отстраненность и апатию, то вторые используют броский макияж и эксцентричные наряды как манифест. Даже если подросток предпочитает проводить время дома, он может примкнуть к хикикомори или фанатам "дрейна", создавая закрытый образ для узкого круга единомышленников.

Специалисты фиксируют, что подобные хобби помогают молодым людям справляться с внутренними кризисами и чувством одиночества. В этом контексте увлечение динозаврами или аниме мало чем отличается от поиска смыслов, который вели их сверстники в начале XX века, когда пресса тех лет описывала приключения и обычаи тогдашней молодежи. Главным фактором безопасности здесь остается сохранение контакта с семьей, а не форма принадлежности к конкретной группе.

Ответы на популярные вопросы о молодежных субкультурах

В чем главное отличие диносьютов от квадроберов?

Квадроберы имитируют движения реальных млекопитающих (бег на четырех конечностях), в то время как диносьюты делают акцент на создании сложного костюма рептилии или дракона с акцентом на чешую и механические элементы маски.

Почему подростки выбирают мрачные образы вроде "дед инсайд"?

Такая эстетика позволяет легализовать подростковую меланхолию и чувство непонятости, находя поддержку среди тех, кто разделяет схожие эмоциональные переживания и музыкальный вкус.

Связано ли увлечение субкультурами с агрессией?

Большинство современных течений, включая анимешников и фанатов кей-попа, носят мирный характер; агрессивное поведение чаще встречается в радикальных околофутбольных или националистических кругах, которые теряют массовость.

Проходят ли эти увлечения с возрастом?

Для большинства подростков это этап поиска своего "Я", который заканчивается по мере взросления и формирования стабильных жизненных ценностей, не связанных с внешними атрибутами группы.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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