Соцсети знают слабые места подростков: вербовщикам хотят перекрыть доступ к детской аудитории

Внедрение возрастной верификации в социальных сетях станет действенным механизмом защиты несовершеннолетних от деструктивного контента и манипуляций. Об этом в комментарии для Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Московской области, член Общественной палаты Подмосковья Андрей Губанов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ребенок с телефоном

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что Россия введет ограничения для детей в соцсетях уже в 2027–2028 годах. По его словам, меры коснутся использования чат-ботов с искусственным интеллектом, доступ к которым стоит ограничить до 14 лет. После этого рубежа подростков планируют обучать безопасному обращению с технологиями. При этом зарубежный опыт показывает, что попытка властей ограничить доступ молодежи к популярным платформам часто сопровождается дискуссиями о возможных последствиях изоляции.

Губанов подчеркнул, что современные технологии развиваются слишком стремительно, а восприятие информации у подростков значительно отличается от взрослого. В частности, молодые люди активно используют не только классические соцсети, но и игровые пространства. Например, после временных ограничений на рынок вернулся популярный сервис для геймеров, предложив новые механизмы проверки. По словам эксперта, государству и профильному сообществу необходимо масштабировать практику возрастных цензов, чтобы фильтровать то, что видят дети.

"Цензура в отношении того, что видят несовершеннолетние в интернете, необходима. Их восприятие жизни и информации отличается от взрослого, поэтому важно ограничивать их возможности наблюдать за определенными вещами в сети", — отметил он.

Специалист обратил внимание, что дети часто оказываются беззащитны перед злонамеренными вбросами. Ребенок не всегда способен распознать искаженную или специально созданную информацию, которая может использоваться в противоправных целях, включая вербовку в террористические организации через мессенджеры. Между тем специалисты отмечают, что иногда стремление оградить ребенка от сетевых опасностей без должного доверия может спровоцировать обратный эффект. Губанов уверен: промедление в вопросах регулирования недопустимо из-за активности нейросетей.

"Безусловно, ребенок постоянно пользуется гаджетами и может стать заложником ситуации, когда полученная информация подталкивает его к противоправным действиям. Мы знаем, что через социальные сети вербуют, в том числе террористические организации", — отметил эксперт.

В условиях, когда нейросети внедряются в образовательный процесс, вопросы контроля становятся приоритетными. При этом излишне жесткая слежка и цифровая удавка для подростков могут негативно сказаться на психологическом развитии. Губанов резюмировал, что сроки внедрения верификации стоит по возможности сократить, так как даже два года в условиях текущего темпа развития интернета — слишком большой срок.

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