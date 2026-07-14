Россиянам доказали рост уровня жизни: главный дефицит не продается ни в одном магазине страны

Русский человек оценивает качество жизни не только по наполнению продуктовой корзины, но и по наличию в обществе социальной справедливости и высоких смыслов, заявила политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, что чисто материальные показатели не являются исчерпывающими для понимания реального самочувствия населения.

Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Родители

Ранее директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что россияне никогда не жили лучше, чем в настоящее время. По его словам, на это указывает текущая покупательная способность граждан. Согласно сведениям Росстата, данный показатель находится на пиковых значениях, а большинство жителей страны могут позволить себе расширенный набор товаров по сравнению с прошлыми периодами. При этом финансовый разрыв между регионами остается существенным фактором влияния на общую статистику.

Макеева отметила, что для людей, заставших экономические потрясения конца восьмидесятых и девяностых годов, нынешняя ситуация не выглядит критической. По ее мнению, те, кто прошел через реальное выживание, воспринимают современные бытовые трудности спокойнее, так как имеют базу для сравнения. Специалист подчеркнула, что при наличии здоровья и навыков активный человек сегодня способен найти работу и обеспечить себя материально. Современные исследования подтверждают, что рост богатства в России демонстрирует аномальную динамику на фоне глобальных изменений.

"Человек — это не животное, которому нужно только чтобы еда была в магазине, и можно было выпить пива и погреться на солнышке. Русский человек — и вообще человек — это нечто гораздо большее. Его расстраивает отсутствие смыслов и справедливости", — отметила она.

Специалист указала, что запросы граждан смещаются в сторону цивилизационных ценностей и идеологии. Ожидания населения связаны с установлением полного контроля над стратегически важными территориями и искоренением коррупции. Зачастую людей угнетает не невозможность совершить покупку, а вид персонажей, живущих на нетрудовые доходы. В условиях, когда рынок труда входит в новую фазу, вопросы социального равенства становятся острее. При этом многие сознательно выбирают сберегательную модель поведения, так как отказ от траты накоплений обеспечивает психологический комфорт.

"Люди у нас готовы терпеть многое, если понимают, ради чего. Я не могу сказать, что нынешняя жизнь ужасна. Много путешествуя по регионам, вижу, что жизнь всегда была непростой. Сейчас, возможно, труднее, чем 20 лет назад, однако у этого есть объективные причины", — пояснила эксперт.

Макеева резюмировала, что в условиях текущего противостояния бытовые неурядицы отходят на второй план, уступая место вопросам военно-политического характера. Отраслевые аналитики также фиксируют, что рост выплат в отдельных промышленных зонах не всегда коррелирует с общим уровнем удовлетворенности жизнью.

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