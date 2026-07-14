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В Госдуме предупредили о сложностях с новой льготой по ЖКУ: решение зависит не только от закона

Общество

Перспективы реализации законопроекта об увеличении компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг для инвалидов и семей с детьми-инвалидами с 50% до 100% зависят от возможностей региональных бюджетов, заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В комментарии для Pravda.Ru парламентарий разъяснила механизмы согласования подобных инициатив с субъектами РФ.

ЖКХ
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ЖКХ

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг для инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Согласно документам, поступившим в нижнюю палату 14 июля, предлагается поднять размер госсубсидии с 50 до 100%.

Бессараб отметила, что инициативы такого рода относятся к вопросам совместного ведения федерального центра и регионов. По ее словам, решения о снижении стоимости коммунальных услуг чаще всего принимаются на уровне местных законодательных или муниципальных органов. При этом социальная поддержка в регионах значительно различается в зависимости от наполняемости местных бюджетов и утвержденных категорий льготников.

"С учетом особенностей строения и наполнения региональных бюджетов регионы подходят к этой практике по-разному. У каждого свои льготы, свои гарантии, и даже категории льготников различаются. Например, ветераны труда, инвалиды, многодетные семьи — для каждой группы предусмотрены свои меры поддержки, включая компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг", — пояснила она.

Депутат подчеркнула необходимость детальных консультаций перед принятием законопроекта, чтобы соотнести новые обязательства с реальным состоянием финансов в субъектах. В противном случае федеральному центру придется закладывать дополнительные субсидии для покрытия возникающих расходов. В определенных случаях счета за капремонт уже могут быть пересмотрены или признаны необоснованными в рамках действующих регламентов.

"По законопроектам совместного ведения, как правило, требуется консультация — хотя бы для того, чтобы согласовать бюджетные возможности регионов. Если же консенсус не будет найден, то на федеральном уровне придется сразу закладывать субсидии для региональных бюджетов. Однако каким именно образом авторы инициативы планируют решить эту проблему, мне неизвестно", — подытожила Бессараб.

Вопросы ценообразования в сфере обслуживания жилья остаются под пристальным контролем регуляторов. Так, профильные эксперты не исключают, что платежки за содержание дома могут измениться в случае внедрения единых минимальных тарифов. Параллельно с этим обсуждается расширение прав ветеранов в части субсидирования ресурсов. Для других категорий граждан также предусмотрены льготы, позволяющие снизить нагрузку на семейный бюджет.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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В Госдуме предупредили о сложностях с новой льготой по ЖКУ: решение зависит не только от закона
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