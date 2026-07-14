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Школьный дневник станет тяжелее: оценка за поведение вернётся вместе с новым обязательным предметом

Общество

С 1 сентября 2026 года в российских школах возвращают оценку за поведение. Теперь дисциплина станет официальным критерием успеваемости. Кроме того, в учебный план вводят новый предмет "Духовно-нравственная культура России" и пересматривают часы по истории, обществознанию и иностранным языкам.

Школьники в классе
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Школьники в классе

Оценка за поведение будет трехуровневой. Учителя будут ставить баллы за соблюдение школьного устава, активность в учебе и то, как ученик взаимодействует с одноклассниками и педагогами.

Новый предмет и пересмотр часов

Предмет "Духовно-нравственная культура России" в первый год запускают только для пятиклассников. На курс отвели 17 часов. В следующем году программу расширят до седьмых классов, увеличив нагрузку до 34 часов.

Параллельно меняется сетка часов по гуманитарным дисциплинам. Обществознание убирают из программы 6-8 классов — теперь его будут изучать только в старшей школе (9-11 классы). Высвободившееся время отдадут истории, чтобы глубже разобрать ключевые этапы развития страны.

"Обязательной частью является изучение родного края нашей республики. У нас подготовлены учебники, и в целом, эта работа у нас выстроена, все учебники по истории России, всеобщей истории были закуплены образовательными организациями", — сообщил первый заместитель министра образования и науки Якутии Ньургун Павлов.

Иностранные языки и ресурсы

Изменения в изучении иностранных языков внедряют поэтапно. С сентября 2026 года новый формат коснется только пятых классов: нагрузка составит 68 часов в год (по два занятия в неделю). В 2027 году такие же условия введут для шестых классов.

Изменение Детали / Сроки
Оценка за поведение Трехуровневая система (дисциплина, активность, социум)
Духовно-нравственная культура 5 классы (17 ч.), с 2027 года — 7 классы (34 ч.)
Обществознание Только для 9, 10 и 11 классов
Иностранные языки 5 классы (68 ч./год), с 2027 года — 6 классы

Для регионов, таких как Якутия, критически важным остается вопрос обеспечения учебниками, особенно по краеведению. По словам Ньургуна Павлова, школы уже закупили необходимые пособия по истории и обществознанию.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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