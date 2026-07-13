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Установка камеры на личную дверь: к каким неожиданным последствиям приводит игнорирование границ

Общество » Практика » Как отстоять права

Установка видеоглазка на входную дверь не требует предварительного согласования с соседями, поскольку дверное полотно считается личной собственностью владельца. Как выяснили специалисты в сфере недвижимости, любые изменения комплектации личного имущества остаются прерогативой собственника. Однако при монтаже системы наблюдения важно помнить о границах частной жизни окружающих, чтобы не спровоцировать конфликты и судебные разбирательства.

Глаз в темноте
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз в темноте

Тонкости законодательства при монтаже камер

Подъезд признается общественным местом, поэтому съемка там разрешена, но жильцы не должны становиться объектом целенаправленной слежки. Если устройство фиксирует внутреннюю обстановку чужой квартиры при открытии дверей, у соседей возникают законные основания для претензий. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, использование общих стен в подъезде для крепления внешних камер уже требует согласия других собственников.

"Конфликты из-за видеонаблюдения часто доходят до суда, поэтому важно направить объектив строго на свой коврик, чтобы камера работала исключительно как электронный аналог глазка и не мешала частной жизни людей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист Алексей Кузьмин.

Особую осторожность стоит проявлять при выборе типа оборудования, так как скрытая видеосъемка в России запрещена. По словам Бондаря, маскировка видеоглазка под датчики или предметы интерьера может обернуться обвинением по статье 138.1 УК РФ, где штрафы достигают 200 тысяч рублей. Чтобы избежать обвинений в нарушении неприкосновенности частной жизни, эксперты рекомендуют использовать стандартные модели устройств и размещать предупреждающие таблички о ведении записи.

Ответы на популярные вопросы о видеонаблюдении в подъезде

Нужно ли разрешение ТСЖ на установку видеоглазка?

Нет, видеоглазок встраивается в полотно вашей двери, которая является личным имуществом, поэтому согласия соседей или управляющей компании не требуется.

Можно ли повесить камеру на стену над дверью?

Стены подъезда считаются общим имуществом, и формально для их использования нужно согласие общего собрания собственников, однако суды лояльны, если камера смотрит только на порог владельца.

Чем грозит использование скрытых микрокамер?

За установку спецсредств для скрытого получения информации грозит уголовная ответственность по статье 138.1 УК РФ, включая штрафы до 200 тысяч рублей или ограничение свободы.

Может ли сосед заставить демонтировать обычную камеру?

Да, если он докажет в суде, что устройство направлено вглубь его квартиры или используется для систематической фиксации его личных передвижений.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель
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