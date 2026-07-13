Справедливость наконец наступила: работающие пенсионеры заметят изменения в чеках в августе 2026 года

Работающие пенсионеры, за которых работодатели платили страховые взносы в 2025 году, получат прибавку к выплатам в августе 2026 года. Перерасчет пройдет автоматически.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пенсионер с деньгами

Размер надбавки определят индивидуально. Сумма будет зависеть от стажа работы и объема уплаченных взносов. Правило затронет получателей трудовых пенсий и пенсий по возрасту.

Те, кто не работал официально в 2025 году, перерасчет не получат — их выплаты останутся на стандартном уровне.

Категория пенсионера Условие получения прибавки Срок выплаты Работающие (официально) Уплата взносов в 2025 году Август 2026 года Неработающие Отсутствуют Без изменений

В Минтруде поясняют: такие меры помогут пенсионерам компенсировать инфляцию и рост цен. Параллельно в 2026 году планируют постепенно поднять размер минимальной пенсии.

Чтобы не потерять выплату, пенсионерам стоит проверить, правильно ли работодатель передал данные о взносах за 2025 год. Сделать это можно в личном кабинете Социального фонда (ранее ПФР) или через налоговую инспекцию.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли писать заявление на перерасчет?

Нет, Минтруд заявляет, что процедура пройдет в автоматическом режиме.

От чего зависит размер прибавки?

От суммы страховых взносов, которые перечислили в фонд за пенсионера, и продолжительности его официального стажа в 2025 году.

Где проверить данные о взносах?

В местном управлении Социального фонда или в ФНС.

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