Справедливость наконец наступила: работающие пенсионеры заметят изменения в чеках в августе 2026 года

Работающие пенсионеры, за которых работодатели платили страховые взносы в 2025 году, получат прибавку к выплатам в августе 2026 года. Перерасчет пройдет автоматически.
Размер надбавки определят индивидуально. Сумма будет зависеть от стажа работы и объема уплаченных взносов. Правило затронет получателей трудовых пенсий и пенсий по возрасту.
Те, кто не работал официально в 2025 году, перерасчет не получат — их выплаты останутся на стандартном уровне.
|Категория пенсионера
|Условие получения прибавки
|Срок выплаты
|Работающие (официально)
|Уплата взносов в 2025 году
|Август 2026 года
|Неработающие
|Отсутствуют
|Без изменений
В Минтруде поясняют: такие меры помогут пенсионерам компенсировать инфляцию и рост цен. Параллельно в 2026 году планируют постепенно поднять размер минимальной пенсии.
Чтобы не потерять выплату, пенсионерам стоит проверить, правильно ли работодатель передал данные о взносах за 2025 год. Сделать это можно в личном кабинете Социального фонда (ранее ПФР) или через налоговую инспекцию.
Нет, Минтруд заявляет, что процедура пройдет в автоматическом режиме.
От суммы страховых взносов, которые перечислили в фонд за пенсионера, и продолжительности его официального стажа в 2025 году.
В местном управлении Социального фонда или в ФНС.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.