Доходы растут, а счастья нет: внутренний механизм превратил жизнь в бесконечный марафон

Для многих людей деньги перестают быть просто инструментом для оплаты счетов, превращаясь в психологический суррогат самоценности. Когда базовые потребности закрыты, финансы начинают выполнять функцию защиты от внутреннего чувства неполноценности. В таких случаях человек теряет способность радоваться достижениям, попадая в ловушку синдрома "недо".

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Механизмы обесценивания и финансовая тревога

При здоровом восприятии себя успех приносит искреннее удовлетворение и позволяет сделать паузу. Однако при дефицитарном состоянии любое облегчение длится лишь мгновение, после чего результат обесценивается. Клинический психолог Элина Ландман отмечает, что возникает специфическая логика: "я существую, пока ставлю новую цель". Если движения к очередному показателю нет, человек проваливается в ощущение собственной ничтожности.

Часто корни такой гонки кроются в глубинной тревоге, где деньги выступают щитом. Даже если доход стабильно растет, чувство безопасности не приходит, особенно у тех, кто прошел через бедность или семейные кризисы. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, финансовый индикатор становится единственным мерилом права на самоуважение, превращая жизнь в бесконечный марафон.

"Погоня за цифрами часто маскирует эмоциональную пустоту и нехватку базового доверия к миру, когда человек умеет побеждать, но не умеет присваивать свои победы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru психолог Артем Логинов.

Почему успех не приносит счастья

Внутренняя пустота, которую в психологии называют эмоциональной депривацией, заставляет искать спасение в накоплениях. Деньги пытаются заменить отсутствие глубоких эмоциональных связей и защищенности. При этом барьер между фактом свершения и эмоциональным проживанием победы становится непреодолимым. Человек достигает вершины, но не чувствует триумфа, не находя поводов для похвалы в свой адрес.

"Деньги не успевают "проникнуть" внутрь. Через несколько часов возникает следующая цель", — подчеркивает Ландман. Чтобы отличить здоровую амбицию от патологической нехватки, экспертный анализ советует следить за реакцией в момент получения желаемого: если вместо благодарности и паузы возникает желание немедленно бежать дальше, значит, достижения в очередной раз были аннулированы внутренней критикой.

Ответы на популярные вопросы о психологии денег

Что такое синдром "недо" простыми словами?

Это состояние, при котором человек хронически недоволен своими результатами. Любой успех кажется недостаточным или случайным, а радость от достижения цели мгновенно сменяется тревогой и поиском новой задачи.

Почему рост зарплаты не избавляет от страха бедности?

Если страх обусловлен детской травмой или дефицитом безопасности, внешние атрибуты богатства не лечат внутреннюю проблему. Мозг продолжает работать в режиме выживания, воспринимая любые накопления как недостаточную защиту.

Как научиться "присваивать" свои достижения?

Психологи рекомендуют практиковать осознанные паузы после завершения дел. Важно зафиксировать успех не только в цифрах, но и в телесных ощущениях, проговаривая, за что именно вы испытываете благодарность к самому себе.

Могут ли деньги заменить эмоциональную близость?

Лишь временно и на поверхностном уровне. Покупка дорогих вещей или накопление капитала создают иллюзию контроля, но не решают проблему дефицита общения и истинной привязанности, оставляя внутреннюю пустоту незаполненной.

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