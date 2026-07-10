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Собеседование может закончиться еще до встречи с человеком: нейросети отсекают не только слабых

Общество

Нейросети демонстрируют высокую эффективность при массовом подборе персонала, однако они не способны полноценно заменить экспертный взгляд рекрутера, рассказал руководитель Международного кадрового агентства АМАЛКО Гарри Мурадян. В беседе с Pravda.Ru специалист проанализировал возможности и ограничения искусственного интеллекта в кадровой индустрии.

Диалог человека и робота
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Диалог человека и робота

Ранее сообщалось, что виртуальные аватары уже проводят интервью с кандидатами. Такой подход позволяет бизнесу автоматизировать первичную обработку резюме. На фоне технологического прогресса в стране наблюдается масштабный пересмотр кадровых стратегий.

По словам Мурадяна, алгоритмы показывают лучшие результаты в задачах, требующих скорости: при первичном скрининге, сортировке анкет и ответах на стандартные вопросы соискателей. Это существенно разгружает HR-отделы и сокращает сроки закрытия вакансий. Тем не менее, для оценки личной мотивации и установления доверительного контакта по-прежнему необходим человек. Сегодня российские алгоритмы подбора персонала стали привычным инструментом, но они не лишены критических изъянов.

"На первичных этапах ИИ действительно эффективен, но полностью заменить человека пока не может. Он лучше всего справляется с задачами массового отбора, тогда как оценка мотивации и понимание нюансов остаются за рекрутером. Нейросети полезны для первичного скрининга, сортировки, стандартных ответов и планирования встреч, но не для финальных решений", — пояснил он.

Применение технологий оправдано в условиях высокой текучести или при наборе линейного персонала. В более сложных сегментах рынка труда человеческий фактор остается решающим. Сейчас дефицит кадров заставляет работодателей бороться за каждого специалиста, что требует гибкости, недоступной коду. Дополнительно на ситуацию влияют законодательные инициативы, направленные на контроль за прозрачностью объявлений о работе.

Мурадян подчеркнул, что ИИ оперирует шаблонами и может пропустить перспективного кандидата, если его резюме составлено нестандартно или не содержит определенных ключевых слов. Часто отказ после интервью или на этапе отбора связан с формализмом программных алгоритмов.

"Минус нейросети в том, что она видит шаблоны и данные, но хуже считывает контекст, мотивацию и взаимодействие между человеком и командой. Она может пропустить сильного кандидата, если он не вписывается в формальные критерии или нестандартно подает себя", — заключил специалист.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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