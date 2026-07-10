Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу

Стать соучастником мошеннической схемы может любой отзывчивый человек вне зависимости от возраста, однако единичные переводы средств редко становятся поводом для уголовного преследования, рассказал Pravda.Ru председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телефонный мошенник

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил, что в городах участились случаи уличного мошенничества. Злоумышленники втягивают прохожих в преступные операции под предлогом помощи с обменом наличных или переводом денег. Подобная неосмотрительность грозит гражданам статусом фигуранта уголовного дела.

По словам Князева, принцип презумпции невиновности освобождает человека от необходимости доказывать непричастность к преступлению — эта обязанность лежит на правоохранителях. Если участие в сомнительной транзакции было разовым, риск реального срока невелик. При этом важно понимать, что современные стратегии защиты от мошенников включают в себя не только технические меры, но и юридическую грамотность.

"Я уверен, что если это единичный случай — например, дроппера задержали, и у него есть один перевод от Иванова — то серьезных проблем не будет. Некоторые неудобства, конечно, возникнут: допросы и так далее, но в худшем случае человек может стать свидетелем, а не обвиняемым", — пояснил он.

Адвокат подчеркнул, что последствия "безобидной" помощи могут быть крайне тяжелыми — вплоть до обвинений в спонсировании запрещенных организаций. В таких ситуациях гражданину крайне важно знать свои права. На практике правильное поведение на допросе позволяет избежать перехода из статуса свидетеля в статус подозреваемого.

Для подтверждения своей честности эксперт рекомендует детально восстановить хронологию событий и рассказать следствию правду о произошедшем. Тем не менее юристы напоминают: любая цифровая переписка в мессенджерах может быть использована как улика в суде, поэтому к фиксации своих действий стоит относиться внимательно.

"Если уж человек оказался в такой ситуации, лучше всего давать правдивые и максимально подробные показания, описывая все обстоятельства: время, место и свои действия. Это поможет прояснить картину. Однако еще раз подчеркну: за единичный случай вряд ли будут всерьез цепляться и тем более привлекать к уголовной ответственности", — отметил Князев.

Специалисты также указывают на риски при совершении бытовых сделок. Порой даже обычный перевод денег курьеру на карту становится частью подозрительной цепочки.

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