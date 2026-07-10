Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полосатая звезда Ленинградского зоопарка: как амурская тигрица оказалась в северной столице
Невозможные размеры далеких черных дыр: ученые выявили оптический обман в глубоком космосе
Ошибки при строительстве фундамента: почему владельцы участков выбрасывают деньги на лишние насыпи
65 миллионов на 3 километра: выяснили, за что заплатил бюджет и что теперь получат жители Ломовки
Коварный сигнал организма: привычка списывать покалывание в ногах на позу приведет к трагедии
Унижение вассалов: Трамп публично растоптал европейских союзников на саммите НАТО
Дипфейк с дефицитом топлива: подмосковный Минздрав раскрыл обман
Красное табло вспыхивает внезапно: хладнокровие водителя спасает ситуацию
Обычная канистра в багажнике: одна деталь при перевозке бензина может оставить без прав

Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу

Общество

Стать соучастником мошеннической схемы может любой отзывчивый человек вне зависимости от возраста, однако единичные переводы средств редко становятся поводом для уголовного преследования, рассказал Pravda.Ru председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев. 

Телефонный мошенник
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телефонный мошенник

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил, что в городах участились случаи уличного мошенничества. Злоумышленники втягивают прохожих в преступные операции под предлогом помощи с обменом наличных или переводом денег. Подобная неосмотрительность грозит гражданам статусом фигуранта уголовного дела.

По словам Князева, принцип презумпции невиновности освобождает человека от необходимости доказывать непричастность к преступлению — эта обязанность лежит на правоохранителях. Если участие в сомнительной транзакции было разовым, риск реального срока невелик. При этом важно понимать, что современные стратегии защиты от мошенников включают в себя не только технические меры, но и юридическую грамотность.

"Я уверен, что если это единичный случай — например, дроппера задержали, и у него есть один перевод от Иванова — то серьезных проблем не будет. Некоторые неудобства, конечно, возникнут: допросы и так далее, но в худшем случае человек может стать свидетелем, а не обвиняемым", — пояснил он.

Адвокат подчеркнул, что последствия "безобидной" помощи могут быть крайне тяжелыми — вплоть до обвинений в спонсировании запрещенных организаций. В таких ситуациях гражданину крайне важно знать свои права. На практике правильное поведение на допросе позволяет избежать перехода из статуса свидетеля в статус подозреваемого.

Для подтверждения своей честности эксперт рекомендует детально восстановить хронологию событий и рассказать следствию правду о произошедшем. Тем не менее юристы напоминают: любая цифровая переписка в мессенджерах может быть использована как улика в суде, поэтому к фиксации своих действий стоит относиться внимательно.

"Если уж человек оказался в такой ситуации, лучше всего давать правдивые и максимально подробные показания, описывая все обстоятельства: время, место и свои действия. Это поможет прояснить картину. Однако еще раз подчеркну: за единичный случай вряд ли будут всерьез цепляться и тем более привлекать к уголовной ответственности", — отметил Князев.

Специалисты также указывают на риски при совершении бытовых сделок. Порой даже обычный перевод денег курьеру на карту становится частью подозрительной цепочки. 

Читайте также

Экспертная проверка: Юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Федорова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кремль увидел истинное лицо альянса: решение саммита в Анкаре вынудило Москву изменить курс
Мир. Новости мира
Кремль увидел истинное лицо альянса: решение саммита в Анкаре вынудило Москву изменить курс
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Мир. Новости мира
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Пустые баки ударили по прилавкам: перебои с горючим потянули цены на продукты в Херсонской области
Херсонская область
Пустые баки ударили по прилавкам: перебои с горючим потянули цены на продукты в Херсонской области
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Последние материалы
Клубника на пике сезона: успейте побаловать себя клубнично-творожным муссом со вкусом мороженого
Варенье на сковороде: самый быстрый способ заготовить смородину на зиму
Космическая монополия дала трещину: Китай повторил манёвр, который долго считался недосягаемым
Городской налет: как избавить двигатель от загрязнений без визита в сервис
Удивительный рывок в Оренбурге: черешни вырастили в шесть раз больше
Усидеть на двух стульях не вышло: Турция продаёт С-400, чтобы снова угодить американцам
Усталость доводит россиян до обмороков: эти симптомы говорят, что отдых уже нельзя откладывать
Пустые раскопы в городах Алтайского края: стало известно, почему рабочие внезапно покинули объекты
Японский кроссовер по цене Гранты: кто захватывает российский рынок
Банк России ввел новые 100-рублёвые банкноты с QR-кодом для защиты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.