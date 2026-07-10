Работа превратилась в роскошь: кадровый голод заставил бизнес изменить подход к увольнениям

Российский рынок труда перегрет до предела. Дефицит кадров превратил сотрудников в редкий ресурс, который бизнес бережет любой ценой. Массовых сокращений нет, а текущая оптимизация штата носит точечный, почти амбулаторный характер. Работодатели избавляются от балласта — неэффективных менеджеров и закрытых направлений, — но костяк коллектива остается нетронутым.

Фото: Pravda.Ru by Марианна Волкова is licensed under Все права защищены Деловая женщина за компьютером

Логика кадровой фильтрации: проценты и планы

По данным SuperJob, штатные расписания сейчас перетряхивают 18% компаний. Еще 4% готовятся к этому шагу. Динамика слабая: за год доля "оптимизаторов" выросла всего на 2 процентных пункта. Важно понимать: под термином "оптимизация" бизнес больше не подразумевает зачистку целых отделов. Сегодня это хирургическое удаление нерентабельных ячеек при сохранении жизнеспособности всего организма.

"Оптимизацию численности персонала проводят 18% компаний, и еще 4% планируют ее в ближайшее время, за год таких компаний стало больше на 2 п. п. Однако массовых увольнений практически нет: лишь у 1% работодателей такие действия в планах", — отметили в аналитическом обзоре SuperJob.

Работодатели находятся в ловушке: стоимость привлечения нового специалиста растет быстрее, чем расходы на удержание старого. Поэтому компании предпочитают инвестировать в обучение имеющихся кадров, чем выходить на агрессивный внешний рынок. Массово увольнять людей просто опасно — завтра их будет некем заменить.

Исторический минимум: безработица на нуле

Статистика фиксирует аномалию. В мае 2026 года уровень безработицы упал до 2,1%. Это абсолютный рекорд. Экономика работает на пределе мощностей, поглощая каждого трудоспособного человека. В таких условиях борьба за кадры становится основным вектором развития. Даже при закрытии неудачных проектов людей часто не увольняют, а переводят в другие подразделения.

Тип маневра Доля компаний Точечная оптимизация (текущая) 18% Планируемые изменения штата 4% Угроза массовых увольнений 1%

Стабильность подкрепляется и государственными мерами. Индексация выплат и социальные гарантии удерживают потребительский спрос, что не дает экономике остыть. Например, предстоящая корректировка пенсий косвенно влияет на активность населения и рынок услуг, где заняты миллионы.

"Бизнес понимает: текущий дефицит — это надолго. Проще переучить человека с закрытого проекта на новый, чем искать профессионала "с улицы" в условиях жесточайшего кадрового голода", — резюмировала экономист по рынку труда Ирина Костина.

Мнение регуляторов и аналитиков

Рынок труда трансформируется под давлением демографии и цифровизации. Компании автоматизируют рутину, но спрос на квалифицированных специалистов только растет. Сегодня диплом и реальные компетенции становятся инструментом высокого дохода, так как работодатель готов переплачивать за подтвержденный опыт.

"Риск массовых сокращений сейчас минимален. Мы видим скорее внутреннюю ротацию кадров. Любое неправомерное увольнение в таких условиях легко оспаривается, так как компании стараются сохранять репутацию привлекательного работодателя", — подчеркнул юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Перегрев экономики заставляет бизнес быть гибким. Жесткое администрирование сменяется человекоцентричностью. Социальная стабильность сегодня — это не просто лозунг, а необходимое условие выживания любой крупной корпорации.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Почему компании заявляют об оптимизации?

Это стандартная процедура повышения эффективности. Бизнес закрывает убыточные или второстепенные направления, чтобы перебросить ресурсы на ликвидные проекты. Это не кризисная мера, а гигиена управления.

Стоит ли бояться массовой безработицы?

Нет. Показатель 2,1% говорит об обратном: рабочих мест больше, чем людей. Сейчас рынок соискателя, а не работодателя.

Кого увольняют в первую очередь?

Под удар попадают сотрудники с низкой производительностью и специалисты в отраслях, которые легко автоматизируются. Также страдают позиции в проектах, не получивших финансирования на следующий цикл.

Как защититься от сокращения?

Лучшая защита — непрерывное обучение. Актуализация навыков и владение новыми инструментами, включая ИИ, делают сотрудника незаменимым для системы.

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