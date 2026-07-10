Радость обернется долгами: новые льготы для многодетных в России привели к скрытым потерям

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Российские семьи с двумя и более детьми с осени 2026 года получат право на длительную паузу в обслуживании жилищных займов. Новая мера позволит оформить ипотечные каникулы до полутора лет при пополнении в семействе. Однако такая льгота лишь временно снижает финансовое давление, не избавляя заемщика от необходимости выплачивать долг в полном объеме.

Девушка получает льготу
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка получает льготу

Рост переплаты и новые графики платежей

Отсрочка по кредиту не является прощением задолженности, а лишь переносом обязательств на более поздний период. Вице-президент корпорации "Девелопмент-Юг" Светлана Воеводина объяснила, что банк продолжит начислять проценты, которые в итоге увеличат общую стоимость жилья. При среднем займе в 6 млн рублей на 30 лет ежемесячный взнос после каникул вырастет с 36 до 40 тысяч рублей, а суммарная переплата поднимется на 760 тысяч рублей.

Для более крупных кредитов финансовые потери окажутся еще ощутимее. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Воеводину, при долге в 10 млн рублей дополнительные траты заемщика составят около 1,3 млн рублей. "Важно понимать, что ипотечные каникулы не означают списание долга или уменьшение финансовой нагрузки. Это отсрочка обязательств, которые заемщику все равно придется выполнять позднее", — подчеркнула Светлана Воеводина.

Последствия для кредитной истории и мнение эксперта

Банки фиксируют использование льготного периода в личных делах клиентов, что может повлиять на одобрение будущих кредитных продуктов. Эксперты рекомендуют тщательно просчитывать выгоду от каникул, сопоставляя временную передышку с итоговым удорожанием недвижимости. В условиях нестабильных доходов такая мера может стать спасением, но для дисциплинированных плательщиков она обернется лишь лишними расходами.

"Механизм каникул — это экстренный инструмент, а не бесплатный бонус от государства: заемщик фактически покупает себе свободное время за счет увеличения итоговой суммы процентов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.

Заемщикам стоит учитывать, что даже при временной заморозке выплат статус собственника накладывает обязательства по содержанию имущества. Любая задержка платежей после окончания льготного срока приведет к штрафным санкциям, предусмотренным договором. Поэтому выходить из каникул необходимо с четким пониманием обновленного графика и возросшей суммы ежемесячного чека.

Ответы на популярные вопросы об ипотечных каникулах

На сколько можно отложить платежи по ипотеке?

С 1 сентября 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут получить отсрочку на срок до 18 месяцев.

Списывает ли банк часть долга во время каникул?

Нет, основная сумма долга и начисленные проценты сохраняются и перераспределяются на будущие периоды.

На сколько может вырасти ежемесячный платеж?

В зависимости от суммы кредита, платеж может увеличиться на 4-7 тысяч рублей ежемесячно после завершения каникул.

Влияют ли каникулы на возможность взять новый кредит?

Да, сведения о каникулах передаются в бюро кредитных историй и учитываются банками при оценке надежности заемщика.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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