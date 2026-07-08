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Обман на самозапрете: как аферисты превращают защиту в способ кражи

Общество » Полезные советы

За первые четыре месяца 2026 года киберпреступники совершили в России около 90 тысяч нападений, похитив у граждан в общей сложности 52 миллиарда рублей. Статистика показывает, что ежедневно на уловки телефонных аферистов попадаются порядка 750 человек. Несмотря на внедрение новых защитных механизмов, злоумышленники оперативно адаптируют свои стратегии под актуальную повестку.

Госуслуги
Фото: "Управляющая компания Гагаринского района - 1" by Госуслуги, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Госуслуги

Ловушка на "самозапрете": как работают мошенники

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв в интервью Общественной Службе Новостей раскрыл детали схемы, эксплуатирующей механизм самозапрета на выдачу кредитов. Преступники обзванивают граждан, представляясь техподдержкой "Госуслуг" или бюро кредитных историй, и заявляют о критической ошибке в оформлении запрета. Жертве предлагают немедленно "исправить данные", перейдя по вредоносной ссылке, которая ведет на фишинговый ресурс для кражи паролей.

Парламентарий подчеркнул, что под предлогом помощи аферисты получают полный контроль над аккаунтом пользователя, его документами и банковскими счетами. "Вы вводите пароль от Госуслуг, и теряете доступ к своему аккаунту. А вместе с ним к деньгам и документам. Это не "новая услуга", это самый настоящий обман. И его цель — ваши сбережения", — заявил Свищёв.

"Главная опасность здесь заключается в эффекте неожиданности и подмене понятий: инструмент, созданный для защиты, превращают в повод для паники. Мошенники всегда торопят жертву, не давая времени на проверку информации через официальные приложения или горячие линии банков", - отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по безопасности АСУ ТП Игорь Мельников.

Правила безопасности и алгоритм защиты

Механизм самозапрета работает как бесплатная блокировка возможности брать займы, оформить которую можно через "Госуслуги" или "Госключ". Важной деталью является "период охлаждения": любые изменения вступают в силу только через двое суток, что дает человеку время одуматься и восстановить доступ к кабинету в случае атаки. Мошенники пытаются обойти этот барьер, заставляя людей скачивать шпионское ПО или имитировать действия в поддельных интерфейсах.

Для защиты сбережений рекомендуется игнорировать любые звонки о "проблемах в системе безопасности" и вводить адреса государственных порталов только вручную в браузере. Если данные всё же были введены на подозрительном ресурсе, необходимо экстренно сменить пароли во всех связанных сервисах. Эксперты напоминают, что официальные представители ведомств никогда не требуют перехода по ссылкам из мессенджеров для "тонкой настройки" личных данных.

Ответы на популярные вопросы о самозапрете на кредиты

Что такое самозапрет на кредиты?

Это специальная отметка в кредитной истории, которая информирует банки о нежелании гражданина брать кредиты. После её установки кредитные организации обязаны отказывать в выдаче займов на имя этого человека.

Как аферисты используют эту услугу?

Злоумышленники звонят под видом сотрудников госструктур и сообщают об ошибке в реестре. Под предлогом исправления "неполадки" они присылают ссылку на фишинговый сайт для кражи данных от личного кабинета.

Может ли самозапрет установиться автоматически?

Нет, эта опция активируется исключительно по инициативе самого гражданина через официальные сервисы. Любые заявления о "принудительном" или "автоматическом" включении услуги являются признаком мошенничества.

Что делать, если позвонили по поводу "ошибки" в запрете?

Необходимо немедленно прервать разговор. Проверить статус услуги можно самостоятельно, зайдя в личный кабинет на портале "Госуслуги" без использования присланных в сообщениях ссылок.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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