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Деньги на стены вместо ипотеки: семьи получат шанс на долгожданное обновление жилья

Общество » Семья » Кошелек

Депутаты от "Новых людей" решили, что пора перестать заставлять семьи выбирать между покупкой новых бетонных коробок и жизнью в старых развалинах. Группа законодателей внесла в Госдуму документ, который разрешает тратить маткапитал на ремонт. Сейчас за эти деньги можно купить квартиру, но нельзя поклеить в ней обои или поменять гнилые трубы. Система буксует: у людей есть сертификаты, но нет возможности привести в порядок то, что уже оформлено в собственность.

выравнивание стен
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
выравнивание стен

Ремонт вместо ипотеки: суть инициативы

Авторы проекта во главе с Владиславом Даванковым бьют по больному месту жилищного вопроса. Купить новое жилье сегодня — это ввязаться в долговую кабалу на десятилетия. Многим семьям это просто не по карману. При этом миллионы россиян ютятся в помещениях, которые требуют капитального обновления. Законопроект предлагает расширить господдержку на оплату строительных материалов и услуг ремонтных бригад. Если закон подпишут, он заработает сразу после публикации. Это не просто социальный жест, а попытка оживить рынок индивидуального строительства и частного ремонта.

"Ремонт — это зачастую единственный способ реально улучшить быт ребенка здесь и сейчас. Далеко не каждая семья потянет кредит на расширение площади, но обновить детскую или заменить коммуникации — задача вполне земная. Это снимет лишнее давление с долговой нагрузки граждан", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Проверка на прочность: как защитят деньги от обналички

Главный страх чиновников — схемы по "отмыванию" детских выплат через фиктивные чеки на стройматериалы. Поэтому в пояснительной записке прописаны жесткие фильтры. Будут установлены лимиты и четкий перечень услуг. Нельзя будет просто забрать наличные и сказать, что переложил плитку. Потребуется строгая отчетность. Это напоминает механизм, по которому работают социальные выплаты для льготных категорий: каждый рубль должен быть подтвержден актом выполненных работ.

"Основная юридическая сложность — контроль целевого использования. Если закон примут, органам опеки или СФР придется проверять факты проведения работ. Это потребует создания системы верификации чеков и договоров с подрядчиками, чтобы маткапитал не превратился в кормушку для серых контор", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Для многих семей текущая ситуация выглядит как тупик. Государство дает деньги, но диктует правила их траты так жестко, что польза нивелируется. Ремонтная инициатива — это попытка вернуть деньгам их изначальный смысл: реальное улучшение жизни, а не просто пополнение банковских счетов застройщиков.

Параметр Текущий режим Новый проект
Косметический ремонт Запрещено Разрешено
Покупка материалов Только для стройки дома Для любых жилых помещений
Оплата услуг бригад Не предусмотрено Разрешено (по договору)

Важно понимать, что бюджет не резиновый. Инфляция съедает покупательную способность капитала быстрее, чем депутаты пишут законы. Если тянуть с реализацией, на сумму сертификата к моменту вступления закона в силу можно будет купить разве что пару рулонов премиальных обоев. Государству придется балансировать между борьбой за качество услуг и скоростью принятия решений.

"С точки зрения макроэкономики, это вброс ликвидности в сектор услуг и стройматериалов. Это поддержит малый бизнес, но может спровоцировать локальный рост цен на отделочные товары. Главное — внедрить прозрачные схемы оплаты без посредников", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ремонте на маткапитал

Можно ли будет сделать ремонт своими силами и получить деньги?

Законопроект предполагает оплату услуг и материалов. Скорее всего, потребуется подтверждение расходов чеками из магазинов или договорами с официальными подрядчиками.

Распространяется ли норма на ремонт натяжных потолков или только на капитальные работы?

В тексте указано "улучшение условий жизни". Полный перечень работ будет утвержден правительством отдельно, но инициаторы предлагают включать туда все виды отделочных работ.

Когда закон может вступить в силу?

В случае одобрения Госдумой, Советом Федерации и президентом, он станет легитимным сразу после официального опубликования.

Позволят ли гасить старые кредиты, взятые на ремонт?

Пока речь идет только о прямом использовании средств на новые работы. Возможность рефинансирования "ремонтных" займов в текущей редакции не обсуждается.

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Экспертная проверка: финансовый консультант Илья Кравцов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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