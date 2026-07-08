Деньги на стены вместо ипотеки: семьи получат шанс на долгожданное обновление жилья

Депутаты от "Новых людей" решили, что пора перестать заставлять семьи выбирать между покупкой новых бетонных коробок и жизнью в старых развалинах. Группа законодателей внесла в Госдуму документ, который разрешает тратить маткапитал на ремонт. Сейчас за эти деньги можно купить квартиру, но нельзя поклеить в ней обои или поменять гнилые трубы. Система буксует: у людей есть сертификаты, но нет возможности привести в порядок то, что уже оформлено в собственность.
Авторы проекта во главе с Владиславом Даванковым бьют по больному месту жилищного вопроса. Купить новое жилье сегодня — это ввязаться в долговую кабалу на десятилетия. Многим семьям это просто не по карману. При этом миллионы россиян ютятся в помещениях, которые требуют капитального обновления. Законопроект предлагает расширить господдержку на оплату строительных материалов и услуг ремонтных бригад. Если закон подпишут, он заработает сразу после публикации. Это не просто социальный жест, а попытка оживить рынок индивидуального строительства и частного ремонта.
"Ремонт — это зачастую единственный способ реально улучшить быт ребенка здесь и сейчас. Далеко не каждая семья потянет кредит на расширение площади, но обновить детскую или заменить коммуникации — задача вполне земная. Это снимет лишнее давление с долговой нагрузки граждан", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.
Главный страх чиновников — схемы по "отмыванию" детских выплат через фиктивные чеки на стройматериалы. Поэтому в пояснительной записке прописаны жесткие фильтры. Будут установлены лимиты и четкий перечень услуг. Нельзя будет просто забрать наличные и сказать, что переложил плитку. Потребуется строгая отчетность. Это напоминает механизм, по которому работают социальные выплаты для льготных категорий: каждый рубль должен быть подтвержден актом выполненных работ.
"Основная юридическая сложность — контроль целевого использования. Если закон примут, органам опеки или СФР придется проверять факты проведения работ. Это потребует создания системы верификации чеков и договоров с подрядчиками, чтобы маткапитал не превратился в кормушку для серых контор", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Для многих семей текущая ситуация выглядит как тупик. Государство дает деньги, но диктует правила их траты так жестко, что польза нивелируется. Ремонтная инициатива — это попытка вернуть деньгам их изначальный смысл: реальное улучшение жизни, а не просто пополнение банковских счетов застройщиков.
|Параметр
|Текущий режим
|Новый проект
|Косметический ремонт
|Запрещено
|Разрешено
|Покупка материалов
|Только для стройки дома
|Для любых жилых помещений
|Оплата услуг бригад
|Не предусмотрено
|Разрешено (по договору)
Важно понимать, что бюджет не резиновый. Инфляция съедает покупательную способность капитала быстрее, чем депутаты пишут законы. Если тянуть с реализацией, на сумму сертификата к моменту вступления закона в силу можно будет купить разве что пару рулонов премиальных обоев. Государству придется балансировать между борьбой за качество услуг и скоростью принятия решений.
"С точки зрения макроэкономики, это вброс ликвидности в сектор услуг и стройматериалов. Это поддержит малый бизнес, но может спровоцировать локальный рост цен на отделочные товары. Главное — внедрить прозрачные схемы оплаты без посредников", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Законопроект предполагает оплату услуг и материалов. Скорее всего, потребуется подтверждение расходов чеками из магазинов или договорами с официальными подрядчиками.
В тексте указано "улучшение условий жизни". Полный перечень работ будет утвержден правительством отдельно, но инициаторы предлагают включать туда все виды отделочных работ.
В случае одобрения Госдумой, Советом Федерации и президентом, он станет легитимным сразу после официального опубликования.
Пока речь идет только о прямом использовании средств на новые работы. Возможность рефинансирования "ремонтных" займов в текущей редакции не обсуждается.
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