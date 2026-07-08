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Слишком легкий предмет: массовое заблуждение школьников привело к антирекорду по пересдачам

Общество » Практика

Обществознание прочно удерживает титул самого популярного предмета у тех, кто решил испытать удачу на ЕГЭ дважды. По данным Рособрнадзора, штурмовать экзамен в дополнительные сроки вызвались 33 тысячи выпускников. Это абсолютный рекорд текущего сезона пересдач.

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Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
экзамен

Лидеры пересдач и статистика ведомства

Второе место в рейтинге "второго шанса" занял русский язык — подтянуть баллы решили 24 тысячи человек. Следом идут информатика, профильная математика и химия. Суммарно система зафиксировала порядка 149 тысяч заявок на пересдачу одного из предметов. Школьники активно пользуются новой возможностью, чтобы выстроить фундамент для будущей карьеры и поступления в вузы мечты.

"Обществознание традиционно считается "легким" предметом, из-за чего многие относятся к подготовке спустя рукава. В итоге — низкий балл и необходимость идти на пересдачу, когда приходит осознание реальности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Интересно, что выбор дисциплин для повторного экзамена напрямую коррелирует с требованиями топовых университетов. Абитуриенты готовы рисковать уже имеющимся результатом ради призрачного шанса на бюджетное место. Пока одни штудируют учебники, другие уже планируют стильные наряды на выпускной, оставив тесты позади.

Предмет Количество заявок (тыс. чел.)
Обществознание 33
Русский язык 24
Всего заявок (все предметы) 149

Качество образования и первые итоги

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, подводя предварительные итоги основного периода ЕГЭ-2026, развеял мифы о тотальном "глупении" выпускников. По его словам, средние баллы по первым дисциплинам подросли. Это доказывает, что, несмотря на проблемы с физической активностью школьников, интеллектуальный потенциал остается на высоком уровне.

"Рост средних баллов — это результат адаптации системы к новым форматам. Школьники стали лучше понимать критерии оценивания, что снижает уровень стресса в аудиториях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Общая картина экзаменационной кампании показывает, что инновации в образовании не обрушили качество знаний. Статистика — вещь упрямая: выпускники справляются с заданиями увереннее, чем в прошлые годы. Даже в условиях жесткого контроля и видеонаблюдения, результаты демонстрируют стабильную положительную динамику.

"Цифры не врут: небольшое увеличение среднего балла по стране — это четкий сигнал о том, что уровень подготовки в школах не падает, а стабилизируется", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о пересдачах ЕГЭ

Можно ли сохранить первый результат, если на пересдаче балл оказался ниже?

Нет, первый результат аннулируется полностью при подаче заявления на пересдачу. В систему идет только последний вариант.

Сколько предметов можно пересдать в дополнительные сроки?

Согласно правилам, выпускник имеет право пересдать только один учебный предмет по своему выбору.

Влияет ли пересдача на возможность поступления в этом году?

Да, вузы принимают результаты пересдач, так как сроки проверки позволяют успеть подать обновленные данные в приемную комиссию.

Кто может пойти на пересдачу в июне-июле?

Любой выпускник текущего года, который недоволен своим результатом, независимо от того, набрал он минимальный балл или нет.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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