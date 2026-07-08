Свадьба за одну монету: в России решили радикально обнулить цену входа в семейную жизнь

Государство пересматривает цену входного билета в институт брака. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил в правительство законопроект о радикальном снижении госпошлины за регистрацию союза. Вместо привычных 350 рублей предлагается установить символический номинал — 1 рубль. Эта мера должна обнулить финансовый барьер для пар, решивших юридически закрепить свои отношения.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Свадебная композиция с кольцами и цветами

Логика демографического стимула

Снижение транзакционных издержек при создании семьи — это горькое, но необходимое лекарство для исправления демографической кривой. В условиях перегрева экономики и давления на капитал граждан, любые лишние платежи в адрес государства воспринимаются как обременение. Гусев подчеркивает: создание семьи должно поощряться инвестициями со стороны государства, а не пополнением бюджета за счет молодоженов. Это решение ложится в канву общей стратегии по укреплению престижа брака.

Изменения в Налоговый кодекс РФ направлены на максимальную доступность госуслуг. В эпоху тотальной цифровизации администрирование сбора в 350 рублей зачастую обходится дороже самого платежа. Перевод услуги в формат "почти бесплатно" упрощает путь гражданина к платформе государственных сервисов, где регистрация актов гражданского состояния становится бесшовным процессом.

Экономика семьи и цифровое администрирование

Регулятор видит в этом шаге не потерю доходов, а долгосрочный вклад в социальную стабильность. Для многих пар вопрос не в сумме, а в самом факте "продажи" государством права на легализацию отношений. Устранение этого фактора укрепляет инвестиционный климат в сфере человеческого капитала.

"С чисто экономической точки зрения 350 рублей — мизерная сумма. Но психологически отмена барьера работает как сигнал: государство заинтересовано в устойчивых ячейках общества, которые затем формируют спрос на жилье и потребление", — разъяснила эксперт Pravda.Ru Елена Пахомова.

Прозрачность процессов — приоритет государства. Современные платформы позволяют моментально верифицировать данные, исключая бюрократические проволочки. Это касается не только ЗАГСов, но и смежных сфер: от налоговых вычетов за детский отдых до контроля качества товаров для новорожденных. Удешевление регистрации брака — лишь верхушка айсберга в системе государственной поддержки.

Параметр Текущий режим / Предложение Размер госпошлины 350 рублей / 1 рубль Цель изменения Укрепление института семьи Объект регулирования Налоговый кодекс РФ

Однако стабильность не может строиться только на снижении цен. Для граждан важно понимать структуру своих расходов в будущем, будь то коммунальные платежи за жилье или расчеты за тепло по счетчикам. Государство создает каркас, но наполнение его смыслом и ответственностью остается за гражданами, которые связывают свое будущее с Россией.

"Любое снижение обязательных платежей для населения — это драйвер потребления в других секторах. Здесь мы видим попытку снять раздражающий фактор при сохранении формальной платности услуги", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о браке и госпошлинах

Когда начнут брать 1 рубль за свадьбу?

Пока это законопроект, направленный на отзыв в правительство. Решение будет принято после оценки влияния на бюджетную систему.

Как оплатить госпошлину сейчас?

На текущий момент действует тариф 350 рублей. Оплату можно произвести через портал Госуслуг или в любом банке по реквизитам.

Коснется ли это пошлины за развод?

Нет, инициатива направлена исключительно на поддержку создания семьи. Процедуры расторжения брака регулируются иными нормами.

Увеличится ли число браков от этой меры?

Авторы законопроекта считают, что это снимет психологический барьер и сделает услугу максимально доступной для всех категорий граждан.

Читайте также