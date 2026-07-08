Свадьба за одну монету: в России решили радикально обнулить цену входа в семейную жизнь

Государство пересматривает цену входного билета в институт брака. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил в правительство законопроект о радикальном снижении госпошлины за регистрацию союза. Вместо привычных 350 рублей предлагается установить символический номинал — 1 рубль. Эта мера должна обнулить финансовый барьер для пар, решивших юридически закрепить свои отношения.
Снижение транзакционных издержек при создании семьи — это горькое, но необходимое лекарство для исправления демографической кривой. В условиях перегрева экономики и давления на капитал граждан, любые лишние платежи в адрес государства воспринимаются как обременение. Гусев подчеркивает: создание семьи должно поощряться инвестициями со стороны государства, а не пополнением бюджета за счет молодоженов. Это решение ложится в канву общей стратегии по укреплению престижа брака.
Изменения в Налоговый кодекс РФ направлены на максимальную доступность госуслуг. В эпоху тотальной цифровизации администрирование сбора в 350 рублей зачастую обходится дороже самого платежа. Перевод услуги в формат "почти бесплатно" упрощает путь гражданина к платформе государственных сервисов, где регистрация актов гражданского состояния становится бесшовным процессом.
Регулятор видит в этом шаге не потерю доходов, а долгосрочный вклад в социальную стабильность. Для многих пар вопрос не в сумме, а в самом факте "продажи" государством права на легализацию отношений. Устранение этого фактора укрепляет инвестиционный климат в сфере человеческого капитала.
"С чисто экономической точки зрения 350 рублей — мизерная сумма. Но психологически отмена барьера работает как сигнал: государство заинтересовано в устойчивых ячейках общества, которые затем формируют спрос на жилье и потребление", — разъяснила эксперт Pravda.Ru Елена Пахомова.
Прозрачность процессов — приоритет государства. Современные платформы позволяют моментально верифицировать данные, исключая бюрократические проволочки. Это касается не только ЗАГСов, но и смежных сфер: от налоговых вычетов за детский отдых до контроля качества товаров для новорожденных. Удешевление регистрации брака — лишь верхушка айсберга в системе государственной поддержки.
|Параметр
|Текущий режим / Предложение
|Размер госпошлины
|350 рублей / 1 рубль
|Цель изменения
|Укрепление института семьи
|Объект регулирования
|Налоговый кодекс РФ
Однако стабильность не может строиться только на снижении цен. Для граждан важно понимать структуру своих расходов в будущем, будь то коммунальные платежи за жилье или расчеты за тепло по счетчикам. Государство создает каркас, но наполнение его смыслом и ответственностью остается за гражданами, которые связывают свое будущее с Россией.
"Любое снижение обязательных платежей для населения — это драйвер потребления в других секторах. Здесь мы видим попытку снять раздражающий фактор при сохранении формальной платности услуги", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Пока это законопроект, направленный на отзыв в правительство. Решение будет принято после оценки влияния на бюджетную систему.
На текущий момент действует тариф 350 рублей. Оплату можно произвести через портал Госуслуг или в любом банке по реквизитам.
Нет, инициатива направлена исключительно на поддержку создания семьи. Процедуры расторжения брака регулируются иными нормами.
Авторы законопроекта считают, что это снимет психологический барьер и сделает услугу максимально доступной для всех категорий граждан.
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