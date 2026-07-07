Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арбузу вредят лучшие намерения: одна июльская ошибка лишает мякоть медовой сладости
ТВ-зона как центр притяжения: 5 способов сделать экран частью искусства
Тренажёрный зал легко помещается в ящик: один аксессуар нагружает всё тело за 20 минут
Как проехать город без остановок? 2ГИС научил петербургские светофоры "общаться" с машинами
Ремонты и стройки: где в Петербурге с четверга станет сложнее проехать
Автомобиль превращается в финансовую дыру: сколько на самом деле стоит владение машиной сегодня
Земля, жилье и подъемные: какие бонусы получают врачи, выбирая работу на Кубани
Организму нужны не сладости: определенные нутриенты стабилизируют эмоциональный фон
Хруст фило и море ягод: попробуйте приготовить этот десерт один раз — и влюбитесь навсегда

Россиян предупредили о наказании за летнюю неосторожность: безобидная прогулка грозит протоколом

Общество

За нахождение в купальнике вне пляжной зоны гражданам может грозить административная и даже уголовная ответственность, если их поведение будет расценено как пренебрежение общественным порядком. О юридических тонкостях внешнего вида рассказал Pravda.Ru председатель коллегии адвокатов Московской области "Наумов, Грицюк и партнеры" Виктор Наумов.

Девушка
Фото: commons.wikimedia.org by Pedro Ribeiro Simões from Lisboa, Portugal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка

По словам эксперта, ключевым фактором для привлечения к ответственности является не сам предмет одежды, а демонстративное нежелание соблюдать общепринятые нормы. Прогулки в пляжном виде по магазинам, площадям или поездки в общественном транспорте могут квалифицироваться как правонарушение. Специалист подчеркнул, что каждая организация вправе устанавливать внутренний регламент посещения помещений. Юридическая практика показывает, что дресс-код для подростков и взрослых является законным инструментом поддержания дисциплины в учреждениях.

"Пренебрежительное отношение к обществу и общественному порядку, демонстративное поведение — например, хождение по улице, по площади, посещение магазина или кинотеатра в купальнике, приставание к гражданам, — все это может быть квалифицировано как мелкое хулиганство", — пояснил Наумов.

Адвокат отметил, что за подобные действия чаще всего накладываются санкции по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Нарушение общественного договора и неуважение к окружающим наказывается штрафом в размере от 500 до 1 000 рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Законодатели регулярно пересматривают меры воздействия на нарушителей — так, инициативы по защите интересов граждан часто затрагивают сферу услуг, где обман покупателей в магазинах или несоблюдение правил торговли становятся поводом для крупных взысканий.

Если же гражданин решит разгуливать в общественном месте полностью обнаженным, последствия могут быть значительно серьезнее. В определенных случаях такие действия могут попасть под статью 213 Уголовного кодекса РФ. При этом жесткость правового регулирования касается не только внешнего вида, но и вербального выражения эмоций в публичном пространстве. 

"За мелкое хулиганство следует административная ответственность. Если же человек демонстративно ходит голым, дело может перерасти в уголовное. Здесь суть не в самом факте ношения купальника, а в общем поведении и отношении к окружающим", — добавил специалист.

В случае оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов сумма финансового взыскания возрастает до 2 500 рублей. Аналогичный принцип строгого контроля за порядком применяется и в бытовых вопросах. Например, жалоба на соседа в управляющую компанию может обернуться штрафом за загромождение путей эвакуации. Повышенная ответственность возлагается и на опекунов несовершеннолетних — сейчас активно обсуждается ответственность родителей за ДТП детей, совершенные по неосторожности или из-за лихачества.

Читайте также

Экспертная проверка: Юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Федорова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Космос
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Золотой поток отдыхающих неожиданно иссяк — Сочи уже расплачивается за это самым болезненным способом
Юг
Золотой поток отдыхающих неожиданно иссяк — Сочи уже расплачивается за это самым болезненным способом
Популярное
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Последние материалы
Земля, жилье и подъемные: какие бонусы получают врачи, выбирая работу на Кубани
Организму нужны не сладости: определенные нутриенты стабилизируют эмоциональный фон
Хруст фило и море ягод: попробуйте приготовить этот десерт один раз — и влюбитесь навсегда
Строил на бумаге, тратил в реальности: чем закончилась афера с субсидиями на Кубани
В Госдуме объяснили визовый нажим ЕС: поездки в Европу превращают в инструмент давления на россиян
Топливный рынок трещит по швам: радикальный план по спасению АЗС уже на столе в Госдуме
Старость в четырех стенах отменяется: власти Севастополя утроили пособия на содержание пожилых
Метро на пике: Новосибирск обновил рекорд пассажиропотока в 2026 году
Секретное оружие вашего силуэта: как носки управляют восприятием вашего роста
Горох как опора и удобрение: проверенные пары для растений, чтобы почва стала рыхлой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.