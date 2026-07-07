Россиян предупредили о наказании за летнюю неосторожность: безобидная прогулка грозит протоколом

За нахождение в купальнике вне пляжной зоны гражданам может грозить административная и даже уголовная ответственность, если их поведение будет расценено как пренебрежение общественным порядком. О юридических тонкостях внешнего вида рассказал Pravda.Ru председатель коллегии адвокатов Московской области "Наумов, Грицюк и партнеры" Виктор Наумов.

Фото: commons.wikimedia.org by Pedro Ribeiro Simões from Lisboa, Portugal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка

По словам эксперта, ключевым фактором для привлечения к ответственности является не сам предмет одежды, а демонстративное нежелание соблюдать общепринятые нормы. Прогулки в пляжном виде по магазинам, площадям или поездки в общественном транспорте могут квалифицироваться как правонарушение. Специалист подчеркнул, что каждая организация вправе устанавливать внутренний регламент посещения помещений. Юридическая практика показывает, что дресс-код для подростков и взрослых является законным инструментом поддержания дисциплины в учреждениях.

"Пренебрежительное отношение к обществу и общественному порядку, демонстративное поведение — например, хождение по улице, по площади, посещение магазина или кинотеатра в купальнике, приставание к гражданам, — все это может быть квалифицировано как мелкое хулиганство", — пояснил Наумов.

Адвокат отметил, что за подобные действия чаще всего накладываются санкции по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Нарушение общественного договора и неуважение к окружающим наказывается штрафом в размере от 500 до 1 000 рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Законодатели регулярно пересматривают меры воздействия на нарушителей — так, инициативы по защите интересов граждан часто затрагивают сферу услуг, где обман покупателей в магазинах или несоблюдение правил торговли становятся поводом для крупных взысканий.

Если же гражданин решит разгуливать в общественном месте полностью обнаженным, последствия могут быть значительно серьезнее. В определенных случаях такие действия могут попасть под статью 213 Уголовного кодекса РФ. При этом жесткость правового регулирования касается не только внешнего вида, но и вербального выражения эмоций в публичном пространстве.

"За мелкое хулиганство следует административная ответственность. Если же человек демонстративно ходит голым, дело может перерасти в уголовное. Здесь суть не в самом факте ношения купальника, а в общем поведении и отношении к окружающим", — добавил специалист.

В случае оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов сумма финансового взыскания возрастает до 2 500 рублей. Аналогичный принцип строгого контроля за порядком применяется и в бытовых вопросах. Например, жалоба на соседа в управляющую компанию может обернуться штрафом за загромождение путей эвакуации. Повышенная ответственность возлагается и на опекунов несовершеннолетних — сейчас активно обсуждается ответственность родителей за ДТП детей, совершенные по неосторожности или из-за лихачества.

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