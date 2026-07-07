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Топливный рынок трещит по швам: радикальный план по спасению АЗС уже на столе в Госдуме

Общество

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов представил план по стабилизации внутреннего топливного рынка. Среди ключевых предложений — введение жесткого государственного контроля над стоимостью бензина и временная блокировка поставок дизеля за рубеж. Парламентарий подчеркнул, что игнорирование очередей на АЗС недопустимо и требует немедленного вмешательства исполнительной власти.

Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Запрет экспорта и поддержка аграриев

Миронов настаивает на полной остановке экспорта дизельного топлива для насыщения внутреннего спроса. По его мнению, только избыток предложения на честном рынке позволит сбить цены и предотвратить дефицит. Гарантированные объемы горючего критически важны для грузоперевозок, коммунального сектора и сельского хозяйства, иначе логистические расходы спровоцируют подорожание товаров первой необходимости.

Политик также указал на проблему снабжения отдаленных районов, где работают лишь единичные заправочные станции. Как пишет Общественная Служба Новостей, в таких случаях топливо следует оперативно направлять из государственных резервов. "Там, где работает одна-две заправки, люди не должны становиться заложниками ситуации", — констатировал Миронов, предложив пересмотреть текущую систему распределения ресурсов.

"Искусственное сдерживание экспорта поможет наполнить внутренние базы и стабилизировать ценники на табло АЗС в краткосрочной перспективе", — заявил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Бытовые нужды и отмена штрафов

Особое внимание лидер фракции уделил запрету на продажу топлива в канистры, который затруднил жизнь владельцам частных домов и дачникам. На сегодняшний день граждане лишены возможности законно заправлять садовую технику: газонокосилки, бензопилы и аварийные генераторы. Пока логистические цепочки выстраиваются, Миронов призывает отменить санкции за нескошенные участки и легализовать продажу малых объемов бензина для хозяйственных целей.

Стоит отметить, что "Справедливая Россия" регулярно выступает за социальную справедливость, критикуя расчеты инфляции для пенсионеров. Парламентарии уверены, что официальные цифры не отражают реальных трат пожилых людей на аптеки и ЖКХ тарифы. Ранее партия предлагала автоматизировать процессы управления финансами, тогда как сейчас в Госдуме обсуждают пенсионные накопления и их перевод в систему долгосрочных сбережений.

Ответы на популярные вопросы о топливном рынке

Зачем вводить запрет на экспорт дизельного топлива?

Это позволит направить весь объем производимого ресурса на внутренний рынок, что создаст избыток предложения и остановит рост цен в регионах.

Как госрегулирование повлияет на стоимость бензина?

Установление предельных цен защитит потребителей от резких скачков стоимости, сделав расходы на логистику и личный транспорт предсказуемыми.

Почему запрещают наливать бензин в канистры?

Такие ограничения вводятся АЗС для предотвращения ажиотажного спроса и перепродажи топлива в условиях временного дефицита в отдельных субъектах.

Как дефицит топлива влияет на стоимость продуктов?

Дорожающее дизтопливо увеличивает себестоимость перевозки грузов и проведения посевных работ, что в итоге закладывается в конечную цену товаров на полках магазинов.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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