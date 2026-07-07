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Выходной на День семьи столкнулся с жесткой реальностью: в Госдуме раскрыли главный риск

Общество

Введение дополнительного нерабочего дня в честь Дня семьи, любви и верности создаст избыточную финансовую нагрузку на отечественных работодателей, заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В комментарии для Pravda.Ru парламентарий пояснила, что текущий баланс отдыха и труда в стране является оптимальным и не требует срочных корректировок.

Семья в машине
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Семья в машине

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко выступил с предложением сделать 8 июля всероссийским выходным. По его словам, это способствовало бы популяризации традиционных ценностей. Однако инициатива вызвала скепсис у профильных экспертов, указывающих на экономические последствия таких решений. В частности, специалисты анализируют, как выходные дни в России и их график переносов влияют на общую доходность предприятий и бюджетную устойчивость.

Бессараб подчеркнула, что в условиях дефицита бюджета превращение рабочего дня в календарный праздник нецелесообразно. На данный момент в стране установлено 14 праздничных дней, которые подлежат переносу при совпадении с субботой или воскресеньем. Юристы напоминают: оплата работы в праздники ложится на плечи нанимателя в двойном объеме, что особенно критично для непрерывных производств.

"Большинство работодателей, включая магазины, сферу обслуживания, учреждения образования и здравоохранения, в случае выхода сотрудников на работу в нерабочие праздничные дни обязаны оплачивать труд в двойном размере. Это неизбежно отражается на себестоимости продукции и услуг, поэтому я не считаю, что дополнительный выходной — вопрос, требующий срочного решения", — сказала она.

Депутат добавила, что суммарное количество времени для восстановления сил у россиян и так достаточно велико. В 2027 году общее число нерабочих дней составит 118, а с учетом стандартного отпуска период отдыха становится еще больше. Стоит отметить, что в профсоюзной среде периодически обсуждают увеличение отпуска для отдельных категорий граждан, но реализация таких идей всегда упирается в возможности реального сектора экономики.

"В 2027 году у нас насчитывается 118 выходных и праздничных дней. Если добавить к ним 28 дней ежегодного отпуска, становится понятно, что отдыхаем мы не так уж мало. Конечно, всегда хочется больше свободного времени, но мы осознаем, что российская экономика сталкивается с серьезными вызовами", — отметила Бессараб.

Любые изменения в графике труда напрямую коррелируют с промышленными показателями. Нередко вынужденная сокращенная рабочая неделя или дополнительные простои приводят к снижению покупательной способности населения. При этом важно помнить и историю самого торжества: 8 июля праздник остается важной датой в духовном календаре страны даже без статуса официального выходного.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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