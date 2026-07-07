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Первоклассникам готовят школу без домашки: запрет может промахнуться мимо настоящей проблемы

Общество

Вместо полной отмены домашних заданий для учащихся первых классов Министерству просвещения следует предоставить педагогам право самостоятельно определять формат и объем внеурочной работы, заявил доктор педагогических наук, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков. Эксперт отметил в беседе с Pravda.Ru, что текущая система сделала самостоятельную работу избыточно формализованной.

Домашнее задание
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашнее задание

Ранее сообщалось, что в профильном ведомстве подготовили распоряжение, согласно которому с нового учебного года запрет домашних заданий в первом классе станет обязательной нормой для всех российских школ. Чиновники пояснили это решение необходимостью снизить психологическую и физическую нагрузку на детей в период адаптации к учебному процессу.

По словам Комкова, проблема заключается не в самом факте наличия заданий, а в их характере. Нынешние стандарты заставляют учителей давать нагрузку, которая оторвана от реальности и вызывает недовольство как у педагогов, так и у родителей. Прогрессивное школьное образование всегда строилось на творческом подходе, когда ребенок выполняет задание с интересом, а не по принуждению. Современная бюрократия в образовании зачастую мешает реализации таких методик.

"Если правильно построить домашнее задание и придать ему творческий характер, оно будет в радость. Но если оно формализовано, как это сейчас прописано в федеральных государственных образовательных стандартах, то такое задание лучше отменять", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что альтернативой скучным упражнениям могут стать проекты, выполняемые совместно с родителями: рисунки на тему урока или создание поделок. Такой подход помогает закрепить материал без лишнего напряжения. При этом важно учитывать индивидуальные особенности учеников. Специалисты напоминают, что физиологическая готовность к школе у всех детей разная, что требует гибкости в распределении нагрузки.

"Министерству просвещения следовало бы принять мудрое решение — не отменять домашние задания для первоклассников полностью, а передать этот вопрос на усмотрение учителя. Учитель сам мог бы определять форму: например, нарисовать рисунок, сделать поделку, понаблюдать за погодой или посмотреть вокруг — такие задания будут в радость и не перегрузят ребенка, в отличие от формализованных упражнений по стандартам", — отметил Комков.

Академик также указал на пассивность Российской академии образования в решении этого вопроса. По его мнению, именно опытные ученые и практики должны были сформулировать научно обоснованную позицию, чтобы избежать радикальных мер. В условиях, когда использование нейросетей в обучении меняет саму суть самостоятельной подготовки, традиционная школа нуждается в качественной трансформации, а не в простых запретах. Опыт показывает, что часто привычная домашняя среда позволяет развивать интеллект гораздо быстрее, если заменить формальные решебники на прикладные задачи.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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