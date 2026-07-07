Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стихия наконец отступила: Свердловская область столкнулась с последствиями, которые заблокировали дороги
Семья Кастро пошла на крайние меры: Гавана предложила Белому дому сделку за спиной у собственного МИДа
Инвестиция в победу: саратовская команда закрепляет за собой восходящую звезду баскетбола
Ошибка, которая мгновенно ломает поездку: почему тормоз в ответ на агрессию опаснее самого маневра
Слизни объявили войну грядкам? Кофе и медь легко сорвут ночной рейд вредителей
Любимое побережье возвращается к жизни: в Анапе 75 пляжных зон уже заполнены туристами
Рискованная игра на сомнительных заправках: автовладельцы могут столкнуться с непоправимыми поломками
Конец гонки решебников: новая норма для первоклассников лишила учителей привычного рычага
Туристы буквально сорвались с цепи: туры на Занзибар уже забронированы до 2027 года

Смартфон перестанет разрываться от мусора: цифровые фильтры изменят логику входящих звонков

Общество » Практика » Как отстоять права

Минцифры РФ затягивает гайки в сфере мобильной связи, пытаясь выбить почву из-под ног телефонных мошенников. Ведомство подготовило пакет жестких ограничений, которые затронут всех: от школьников с их первыми сим-картами до крупных корпораций. Чиновники хотят заставить операторов не просто блокировать звонки, а отчитываться перед абонентами за каждый автоматический набор номера. Если ваш смартфон разрывается от спама, скоро вы узнаете, на каком основании вам вообще звонят.

Школьник получает подозрительный звонок
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Школьник получает подозрительный звонок

Детские сим-карты под замком

Главный удар нацелен на уязвимость детей. Новые правила предполагают резкое сокращение функционала номеров, оформленных на несовершеннолетних. По сути, Минцифры хочет превратить детский смартфон в защищенную крепость, куда не достучится сомнительный "майор полиции" или "сотрудник службы безопасности банка". Операторы будут обязаны фильтровать входящий поток, отсекая массовые обзвоны еще на подлете к устройству.

"Технически реализовать запрет на определенные типы соединений для детских тарифов несложно, но важно не превратить телефон в кирпич. Главная проблема — это идентификация. Мы должны четко понимать, что сим-картой пользуется именно ребенок, чтобы не ограничивать взрослых", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

В "МегаФоне" к инициативе отнеслись спокойно. Представители компании отметили, что часть механизмов уже работает и требует лишь косметической правки. Пока одни рапортуют о готовности, другие вчитываются в юридические тонкости. В Т2 сейчас плотно работают с бизнес-подразделениями, пытаясь понять, как новые правила ударят по кошельку и качеству связи. Ведь любая проверка звонка — это нагрузка на сеть и софт.

Мера Минцифры Ожидаемый результат
Ограничения для детских сим-карт Блокировка спама и мошеннических сценариев на старте
Уведомление об основаниях звонка Прозрачность массовых обзвонов от компаний
Контроль корпоративных клиентов Исключение "серых" схем перепродажи трафика

Конфликт интересов: блокировать или пропускать?

Самый острый угол обнаружили в "Вымпелкоме". Юристы компании указывают на правовой парадокс, который может оставить оператора виноватым в любом случае. С одной стороны, закон требует беспрепятственно пропускать вызовы от государственных структур и банков. С другой — Минцифры требует мгновенно "рубить" подозрительную активность, если абонент пожаловался на спам. Если алгоритм по ошибке заблокирует важный звонок из ведомства, оператору прилетит штраф.

Мошенники часто используют легальные каналы связи, мимикрируя под официальные структуры. Чтобы противостоять этому, нужна не просто блокировка, а глубокое понимание того, как работают цифровые алгоритмы защиты. Попытка усидеть на двух стульях — соблюсти закон о связи и защитить клиента — превращается для компаний в опасный аттракцион. Если система защиты даст сбой, пострадает либо безопасность пользователя, либо юридическая чистота оператора.

"Мы фиксируем всплеск атак, где преступники используют уязвимости самих протоколов связи. Попытка обязать оператора уведомлять об "основаниях" звонка — это шаг к деанонимизации спамеров, но мошенники всегда находят лазейки в корпоративных шлюзах", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.

Гигиена звонка и корпоративный контроль

Минцифры также планирует навести порядок в корпоративном секторе. Раньше компании могли закупать сим-карты пачками и раздавать их кому угодно без строгого надзора. Теперь гайки закручивают: правила оказания услуг связи для юрлиц станут жестче. Это должно остановить поток "немых" звонков и сбросов, которыми грешат серые колл-центры. Абонент должен четко понимать, кто на том конце провода и имеет ли он право на этот разговор.

Часто техника не справляется из-за банального мусора в системе. Иногда смартфон буквально задыхается от переизбытка фоновых процессов и кеша мессенджеров, что замедляет работу защитных приложений. Новые требования заставят операторов брать на себя роль цифровых фильтров, избавляя пользователя от необходимости самостоятельно бороться с техническим шумом. Это не просто борьба с криминалом, а попытка вернуть телефону его изначальную функцию — безопасную связь.

Ответы на популярные вопросы о защите от мошенников

Зачем вводить ограничения для детских сим-карт?

Дети — самая легкая мишень для социальной инженерии. Ограничения помогут автоматически блокировать звонки с незнакомых номеров и запретят прием массовых рассылок, которые могут содержать опасные ссылки или психологические ловушки.

Как я узнаю, почему мне звонит робот?

Согласно инициативе, оператор должен будет информировать абонента о цели звонка или легитимности массового набора. Это сделает прозрачными звонки от банковских сервисов или служб доставки, отделяя их от агрессивного спама.

Поможет ли это против звонков в мессенджерах?

Новые требования касаются именно сотовой связи. Проблема мошенничества в мессенджерах требует других инструментов, однако деанонимизация владельцев корпоративных сим-карт затруднит регистрацию фейковых аккаунтов.

Не вырастут ли тарифы из-за новых систем защиты?

Операторы уже инвестируют огромные средства в антифрод-системы. Дополнительные требования потребуют доработки софта, но основные игроки рынка заявляют о готовности инфраструктуры к изменениям.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель
Сейчас читают
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Еда и рецепты
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Экономика и бизнес
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Домашние животные
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Популярное
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Кремль сделал жесткий ход: Минобороны и спецслужбы взялись за скрытых подстрекателей
Кремль сделал жесткий ход: Минобороны и спецслужбы взялись за скрытых подстрекателей
Последние материалы
Слизни объявили войну грядкам? Кофе и медь легко сорвут ночной рейд вредителей
Смартфон перестанет разрываться от мусора: цифровые фильтры изменят логику входящих звонков
Любимое побережье возвращается к жизни: в Анапе 75 пляжных зон уже заполнены туристами
Рискованная игра на сомнительных заправках: автовладельцы могут столкнуться с непоправимыми поломками
Конец гонки решебников: новая норма для первоклассников лишила учителей привычного рычага
Туристы буквально сорвались с цепи: туры на Занзибар уже забронированы до 2027 года
Тегеран кипит после гибели лидера: миллионные толпы вышли на улицы с пугающими плакатами
Путешествия без отелей: разница в расходах предопределила выбор между арендой и покупкой
Ноги просто откажут: резкий переход на босоногую обувь ударит по суставам и позвоночнику
Мозг научились омолаживать без операций: почему языки стали новым тренажером нейронов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.