Смартфон перестанет разрываться от мусора: цифровые фильтры изменят логику входящих звонков

Минцифры РФ затягивает гайки в сфере мобильной связи, пытаясь выбить почву из-под ног телефонных мошенников. Ведомство подготовило пакет жестких ограничений, которые затронут всех: от школьников с их первыми сим-картами до крупных корпораций. Чиновники хотят заставить операторов не просто блокировать звонки, а отчитываться перед абонентами за каждый автоматический набор номера. Если ваш смартфон разрывается от спама, скоро вы узнаете, на каком основании вам вообще звонят.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Школьник получает подозрительный звонок

Детские сим-карты под замком

Главный удар нацелен на уязвимость детей. Новые правила предполагают резкое сокращение функционала номеров, оформленных на несовершеннолетних. По сути, Минцифры хочет превратить детский смартфон в защищенную крепость, куда не достучится сомнительный "майор полиции" или "сотрудник службы безопасности банка". Операторы будут обязаны фильтровать входящий поток, отсекая массовые обзвоны еще на подлете к устройству.

"Технически реализовать запрет на определенные типы соединений для детских тарифов несложно, но важно не превратить телефон в кирпич. Главная проблема — это идентификация. Мы должны четко понимать, что сим-картой пользуется именно ребенок, чтобы не ограничивать взрослых", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

В "МегаФоне" к инициативе отнеслись спокойно. Представители компании отметили, что часть механизмов уже работает и требует лишь косметической правки. Пока одни рапортуют о готовности, другие вчитываются в юридические тонкости. В Т2 сейчас плотно работают с бизнес-подразделениями, пытаясь понять, как новые правила ударят по кошельку и качеству связи. Ведь любая проверка звонка — это нагрузка на сеть и софт.

Мера Минцифры Ожидаемый результат Ограничения для детских сим-карт Блокировка спама и мошеннических сценариев на старте Уведомление об основаниях звонка Прозрачность массовых обзвонов от компаний Контроль корпоративных клиентов Исключение "серых" схем перепродажи трафика

Конфликт интересов: блокировать или пропускать?

Самый острый угол обнаружили в "Вымпелкоме". Юристы компании указывают на правовой парадокс, который может оставить оператора виноватым в любом случае. С одной стороны, закон требует беспрепятственно пропускать вызовы от государственных структур и банков. С другой — Минцифры требует мгновенно "рубить" подозрительную активность, если абонент пожаловался на спам. Если алгоритм по ошибке заблокирует важный звонок из ведомства, оператору прилетит штраф.

Мошенники часто используют легальные каналы связи, мимикрируя под официальные структуры. Чтобы противостоять этому, нужна не просто блокировка, а глубокое понимание того, как работают цифровые алгоритмы защиты. Попытка усидеть на двух стульях — соблюсти закон о связи и защитить клиента — превращается для компаний в опасный аттракцион. Если система защиты даст сбой, пострадает либо безопасность пользователя, либо юридическая чистота оператора.

"Мы фиксируем всплеск атак, где преступники используют уязвимости самих протоколов связи. Попытка обязать оператора уведомлять об "основаниях" звонка — это шаг к деанонимизации спамеров, но мошенники всегда находят лазейки в корпоративных шлюзах", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.

Гигиена звонка и корпоративный контроль

Минцифры также планирует навести порядок в корпоративном секторе. Раньше компании могли закупать сим-карты пачками и раздавать их кому угодно без строгого надзора. Теперь гайки закручивают: правила оказания услуг связи для юрлиц станут жестче. Это должно остановить поток "немых" звонков и сбросов, которыми грешат серые колл-центры. Абонент должен четко понимать, кто на том конце провода и имеет ли он право на этот разговор.

Часто техника не справляется из-за банального мусора в системе. Иногда смартфон буквально задыхается от переизбытка фоновых процессов и кеша мессенджеров, что замедляет работу защитных приложений. Новые требования заставят операторов брать на себя роль цифровых фильтров, избавляя пользователя от необходимости самостоятельно бороться с техническим шумом. Это не просто борьба с криминалом, а попытка вернуть телефону его изначальную функцию — безопасную связь.

Ответы на популярные вопросы о защите от мошенников

Зачем вводить ограничения для детских сим-карт?

Дети — самая легкая мишень для социальной инженерии. Ограничения помогут автоматически блокировать звонки с незнакомых номеров и запретят прием массовых рассылок, которые могут содержать опасные ссылки или психологические ловушки.

Как я узнаю, почему мне звонит робот?

Согласно инициативе, оператор должен будет информировать абонента о цели звонка или легитимности массового набора. Это сделает прозрачными звонки от банковских сервисов или служб доставки, отделяя их от агрессивного спама.

Поможет ли это против звонков в мессенджерах?

Новые требования касаются именно сотовой связи. Проблема мошенничества в мессенджерах требует других инструментов, однако деанонимизация владельцев корпоративных сим-карт затруднит регистрацию фейковых аккаунтов.

Не вырастут ли тарифы из-за новых систем защиты?

Операторы уже инвестируют огромные средства в антифрод-системы. Дополнительные требования потребуют доработки софта, но основные игроки рынка заявляют о готовности инфраструктуры к изменениям.

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