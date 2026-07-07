Конец гонки решебников: новая норма для первоклассников лишила учителей привычного рычага

Школьные прописи и вечерние слезы над задачкам уходят в историю. С 1 сентября 2026 года российские первоклассники официально освобождаются от домашней работы. Минпросвещения России разослало в школы жесткое распоряжение: никаких уроков на дом для тех, кто только сел за парту. Ведомство вычеркнуло из приказов пункт о "домашних часах", превратив рекомендации в обязательный запрет.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены День знаний в школе: первоклассники с цветами и учительница с папой и фотоаппаратом

Новые правила игры: что изменилось в законе

Раньше учителя лавировали между "методическими рекомендациями", которые предлагали вводить нагрузку постепенно. Задания подбирали так, чтобы ребенок не засиживался за столом дольше часа. Теперь эта лазейка закрыта. Поправки в приказ Минпросвещения четко фиксируют: обучение в первом классе проводится исключительно в стенах школы. Домашняя работа из учебного плана новоиспеченных школьников удалена полностью.

"Это попытка остановить гонку вооружений между родителями, где побеждает тот, у кого в руках решебник. Ребенок должен отдыхать, а не имитировать бурную деятельность после пяти уроков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Такой шаг вписывается в общую тенденцию пересмотра образовательных стандартов. Сейчас в Рособрнадзоре всерьез обсуждают, что привычные уроки и домашка — пережиток прошлого, особенно в эпоху нейросетей, которые делают задания за секунды. Реформа для самых маленьких — лишь первый этап глобальной разгрузки.

Логика ведомства против мнения скептиков

Министерство объясняет решение просто: адаптация. Переход из детского сада за парту — колоссальный стресс для психики. Лишний час с учебником вечером часто превращается в семейный скандал, а не в получение знаний. Однако в педагогической среде единства нет. Роман Дощинский из Общественного совета при Рособрнадзоре уверен, что тотальная отмена — это ошибка. По его словам, именно самостоятельная работа "заземляет" знания и помогает учителю увидеть, где у ученика пробелы.

"Без минимального закрепления материала дома мы рискуем получить эффект сита: в школе влили, к утру всё выветрилось. Но важно понимать, что современные дети и так перегружены информацией из гаджетов", — отметила в беседе с Pravda.Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Кстати, информационная нагрузка сегодня доходит до абсурда: детские мозги буквально плавятся от обилия цифрового шума. В таких условиях школа пытается стать местом, где ребенка учат, а не просто контролируют объем выполненной дома работы.

Параметр Старая система Система с 2026 года Статус задания Рекомендованный (до 1 часа) Официально запрещен Цель изменений Постепенное привыкание Максимальная адаптация и отдых

Для родителей это решение означает годовую отсрочку от роли надзирателя над тетрадками. В условиях, когда матери все чаще становятся гостями в жизни собственных детей из-за работы, лишний свободный вечер — серьезный ресурс для простого общения.

Ответы на популярные вопросы о школьной "домашке"

Запрет касается только письменных заданий?

Нет, распоряжение Минпросвещения охватывает любые виды домашних работ, включая чтение или заучивание стихов. Первый класс — зона, свободная от учебы вне школы.

Может ли учитель задавать уроки "по просьбам родителей"?

Официально — нет. Любая инициатива по выдаче домашних заданий является нарушением приказа министерства и внутреннего распорядка школы.

Как это отразится на успеваемости в будущем?

Педагоги разделились: одни боятся потери навыка самостоятельности, другие уверены, что отсутствие стресса на старте только усилит интерес к учебе во 2-м классе.

Будут ли ставить оценки в 1-м классе?

В первых классах традиционно сохраняется безоценочная система. Отмена домашки — логическое продолжение политики снижения давления на малышей.

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