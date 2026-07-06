Курьер просит сделать перевод на карту: риски и последствия для покупателя

Ситуация, когда курьер сообщает о "поломанном" терминале и просит перевести деньги на личную карту, часто становится ловушкой для покупателя. Несмотря на удобство такого решения, оно лишает потребителя базовых юридических гарантий и финансовой защиты. Без официального чека транзакция превращается в частный подарок физлицу, что делает невозможным возврат бракованного товара или оспаривание операции через банк.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Курьер передаёт посылку клиенту

Риски потери денег и невозможность возврата товара

Отсутствие фискального документа — главная проблема при расчетах "мимо кассы". Магазин может просто не признать факт сделки, если в его системе не зафиксировано поступление средств. Покупатель в таком случае полностью теряет право на чарджбэк — процедуру принудительного возврата средств через банковскую систему при нарушении прав потребителя. Даже если товар окажется испорченным, доказать причастность конкретного продавца к этой покупке будет юридически невозможно.

"Также, если вы соглашаетесь перевести деньги курьеру "мимо кассы", то товар вернуть не сможете. Даже если покупка оказалась ненадлежащего качества, то оспорить операцию и сделать чарджбэк — процедуру оспаривания платежа по банковской карте, которая позволяет покупателю вернуть деньги в случае нарушения его прав или правил проведения операции, — будет невозможно", — пояснил адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов "Вектор Прайм", медиатор при Московской торгово-промышленной палате Альберт Халеян Газете.Ru.

"Подобные серые схемы оплаты часто используются для сокрытия выручки и ухода от налогов, но для клиента это прежде всего риск столкнуться с мошенничеством, где вернуть средства будет крайне тяжело", - предупредила в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Фёдорова.

Участие в криминальных схемах и действия при обмане

Подозрительные переводы могут быть частью цепочки по легализации незаконных доходов. Соглашаясь на просьбу курьера, клиент рискует попасть в поле зрения контролирующих органов как соучастник сомнительных финансовых потоков.

Кроме того, существует банальная забывчивость или преднамеренный обман, когда после получения денег доставщик заявляет, что средства не дошли, или просто исчезает с товаром и вашими накоплениями. Если инцидент уже произошел, адвокат советует действовать молниеносно: блокировать операцию через банк и подавать заявление в полицию.

"Также существует вероятность столкнуться с аферистами. Схема "терминал забыл" — распространенный прием мошенников. После перевода курьер может просто забрать деньги и исчезнуть, не оставив товара. Также вместо настоящего курьера может прийти посторонний человек, который представится доставщиком. А еще после перевода аферист может заявить, что "деньги не дошли", и потребовать повторить платеж", — предупредил Халеян. Любые финансовые споры в цифровой среде требуют документальных подтверждений, которых лишены личные переводы.

Ответы на популярные вопросы о расчетах с курьерами

Законно ли требование курьера оплатить заказ переводом?

Нет, согласно закону о защите прав потребителей, продавец обязан обеспечить возможность оплаты установленными способами. Требование перевода на личную карту является нарушением кассовой дисциплины.

Как поступить, если терминал действительно сломался?

Вы имеете право отказаться от приема товара без оплаты или потребовать привезти исправный терминал. Также можно связаться с менеджером магазина для проведения онлайн-оплаты через официальный шлюз на сайте.

Можно ли вернуть деньги, если перевод уже сделан?

Вернуть средства через банк (чарджбэк) невозможно, так как операция добровольная. Единственный путь — обращение в полицию с заявлением о мошенничестве или неосновательном обогащении физического лица.

Является ли перевод курьеру доказательством покупки?

В суде скриншот перевода может рассматриваться как косвенное доказательство, однако без фискального чека магазин легко оспорит связь этого платежа с конкретным заказом.

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