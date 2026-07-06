Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Низ живота портит силуэт даже после похудения: эти три упражнения изменят ситуацию
Мытьё окон перестаёт быть мучением: один кухонный продукт убирает разводы без следа
Земля уходит из-под ног: ужесточение законов превратило дачу в юридический квест
Слабый рубль может стать спасением: валюта сдала позиции, но экономика получила другой козырь
Россиянам готовят новый контроль в интернете: привычные онлайн-действия могут попасть под надзор
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Геополитический разворот в Турции: Вашингтон решился на сложную многоходовочку за спиной союзников
Одна популярная доработка автомобиля может привести в суд: всё решает тип лампы в фаре
Не одежда делает образ дорогим: пять пар обуви меняют впечатление с первого взгляда

Мигрантов ждет режим жесткого отбора: мелкий проступок может перечеркнуть будущее в России

Общество

Ужесточение наказаний за административные нарушения приведет к тому, что иностранные специалисты будут навсегда терять возможность легализации в стране, заявил директор Информационно-аналитического центра "Прогноз" Юрий Московский. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что новые меры, расширяющие основания для выдворения, направлены на электоральный эффект, однако в будущем Россия может столкнуться с дефицитом кадров из-за конкуренции с Китаем.

Покос травы в середине сентября (МКАД, Москва)
Фото: commons.wikimedia.org by AlexChirkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покос травы в середине сентября (МКАД, Москва)

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что перечень административных правонарушений, влекущих за собой выдворение мигрантов, увеличится более чем в два раза. Список статей КоАП расширится с 22 до 45 позиций. По словам спикера парламента, такая мера необходима для наведения порядка в миграционной сфере и укрепления общественной безопасности. При этом законодатели задействуют цифровой профиль иностранного гражданина для контроля за соблюдением установленных норм.

Московский подчеркнул, что в краткосрочной перспективе резкого снижения миграционного потока не ожидается, однако стратегически ситуация изменится. Основным игроком на рынке труда становится Китай, который начинает активно переманивать рабочую силу, предлагая более высокие заработки. Параллельно с этим внутри страны обсуждается дефицит кадров в России, который может обостриться из-за оттока специалистов. В то же время эксперт указал на избыточность суровых мер за мелкие проступки.

"Человек может быть выдворен из страны за незначительное административное правонарушение, причем на очень длительный срок. Он уже успел адаптироваться и интегрироваться, но из-за малозначительного проступка следует выдворение. После этого он теряет право на получение гражданства России", — отметил он.

Специалист добавил, что наказание должно оставаться адекватным содеянному. За серьезные преступления необходимо карать максимально жестко, вплоть до длительных тюремных сроков, однако за мелкие нарушения эффективнее использовать штрафы. По мнению эксперта, избыточное давление на мигрантов не снижает преступность, а лишь создает условия для коррупции. Стоит отметить, что власти также проводят медосмотры персонала через автоматизированные системы для исключения подделок документов.

Статистика правонарушений в России, включая Москву, демонстрирует снижение общего числа инцидентов как среди приезжих, так и среди местных жителей. Однако на фоне выборных циклов тема миграции становится удобным инструментом для демонстрации заботы об интересах избирателей. Для предотвращения конфликтов в обществе официальные лица регулярно проводят совещания, направленные на предотвращение формирования этнических анклавов и интеграцию приезжих.

"Чрезмерное ужесточение наказаний не дает эффекта и зачастую лишь расширяет поле для коррупции. Наказание должно быть неизбежным — с этим никто не спорит. Однако за незначительные правонарушения достаточно ограничиваться штрафами в профилактических целях", — заключил Московский.

Несмотря на внутреннюю дискуссию о методах контроля, в стране продолжают действовать жесткие новые правила выдворения мигрантов, которые фактически закрывают границы для тех, кто единожды оступился в правовом поле РФ.

Читайте также

Экспертная проверка: Эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зерно пошло нарасхват: Орловская область почти вдвое увеличила поставки в регионы
Орловская область
Зерно пошло нарасхват: Орловская область почти вдвое увеличила поставки в регионы
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Алтайский край
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Один стакан в барабан — и старые полотенца снова станут мягкими, объемными и идеально впитают влагу
Недвижимость
Один стакан в барабан — и старые полотенца снова станут мягкими, объемными и идеально впитают влагу
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Последние материалы
Одна популярная доработка автомобиля может привести в суд: всё решает тип лампы в фаре
Не одежда делает образ дорогим: пять пар обуви меняют впечатление с первого взгляда
Мигрантов ждет режим жесткого отбора: мелкий проступок может перечеркнуть будущее в России
Хватит писать черновик: почему привычка ждать особого случая незаметно разрушает десятилетия жизни
В Волжском районе развернули комиссию по спасению урожая от колоний вредителей
Задержание задержанной: страшные уроки от мошенничества на Ставрополье
Дипломатический тандем треснул по швам: прямое обвинение Захаровой предопределило финал британской игры
Смертельная ловушка из прошлого: случай в Брянской области заставил саперов действовать быстро
Небо без единой капли: Алтайский край перешёл в режим повышенной готовности из-за пожаров
Руль на замке до шести утра: в Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.