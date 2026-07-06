Мигрантов ждет режим жесткого отбора: мелкий проступок может перечеркнуть будущее в России

Ужесточение наказаний за административные нарушения приведет к тому, что иностранные специалисты будут навсегда терять возможность легализации в стране, заявил директор Информационно-аналитического центра "Прогноз" Юрий Московский. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что новые меры, расширяющие основания для выдворения, направлены на электоральный эффект, однако в будущем Россия может столкнуться с дефицитом кадров из-за конкуренции с Китаем.

Фото: commons.wikimedia.org by AlexChirkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Покос травы в середине сентября (МКАД, Москва)

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что перечень административных правонарушений, влекущих за собой выдворение мигрантов, увеличится более чем в два раза. Список статей КоАП расширится с 22 до 45 позиций. По словам спикера парламента, такая мера необходима для наведения порядка в миграционной сфере и укрепления общественной безопасности. При этом законодатели задействуют цифровой профиль иностранного гражданина для контроля за соблюдением установленных норм.

Московский подчеркнул, что в краткосрочной перспективе резкого снижения миграционного потока не ожидается, однако стратегически ситуация изменится. Основным игроком на рынке труда становится Китай, который начинает активно переманивать рабочую силу, предлагая более высокие заработки. Параллельно с этим внутри страны обсуждается дефицит кадров в России, который может обостриться из-за оттока специалистов. В то же время эксперт указал на избыточность суровых мер за мелкие проступки.

"Человек может быть выдворен из страны за незначительное административное правонарушение, причем на очень длительный срок. Он уже успел адаптироваться и интегрироваться, но из-за малозначительного проступка следует выдворение. После этого он теряет право на получение гражданства России", — отметил он.

Специалист добавил, что наказание должно оставаться адекватным содеянному. За серьезные преступления необходимо карать максимально жестко, вплоть до длительных тюремных сроков, однако за мелкие нарушения эффективнее использовать штрафы. По мнению эксперта, избыточное давление на мигрантов не снижает преступность, а лишь создает условия для коррупции. Стоит отметить, что власти также проводят медосмотры персонала через автоматизированные системы для исключения подделок документов.

Статистика правонарушений в России, включая Москву, демонстрирует снижение общего числа инцидентов как среди приезжих, так и среди местных жителей. Однако на фоне выборных циклов тема миграции становится удобным инструментом для демонстрации заботы об интересах избирателей. Для предотвращения конфликтов в обществе официальные лица регулярно проводят совещания, направленные на предотвращение формирования этнических анклавов и интеграцию приезжих.

"Чрезмерное ужесточение наказаний не дает эффекта и зачастую лишь расширяет поле для коррупции. Наказание должно быть неизбежным — с этим никто не спорит. Однако за незначительные правонарушения достаточно ограничиваться штрафами в профилактических целях", — заключил Московский.

Несмотря на внутреннюю дискуссию о методах контроля, в стране продолжают действовать жесткие новые правила выдворения мигрантов, которые фактически закрывают границы для тех, кто единожды оступился в правовом поле РФ.

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