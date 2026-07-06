Врачебные справки начнут выдавать по новым правилам: без главного доказательства документ не отдадут

Риски утечки медицинских данных при выдаче справок родственникам минимальны, однако развитие цифрового контура требует особого внимания к безопасности, рассказал Pravda.Ru сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член Совета по правам человека при президенте РФ, доктор медицинских наук Ян Власов. Эксперт прокомментировал грядущие изменения в правилах получения врачебных заключений, отметив, что подтверждение родства останется обязательным условием процедуры.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International На приёме у врача

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России вступит в силу новый порядок, согласно которому близкие родственники смогут получать медицинские справки и заключения за пациента. Депутат Госдумы Калан Панеш заявлял, что документы разрешат оформлять в произвольной форме, в том числе в электронном виде. При этом в законодательстве уже закреплены масштабные изменения в сфере платного здравоохранения, касающиеся идентификации личности.

По мнению Власова, расширение круга лиц, имеющих доступ к документам, не создает критических угроз для врачебной тайны. Основные опасения сегодня связаны не с передачей бумажных бланков, а с уязвимостью информационных систем. Специалисты в области кибербезопасности также регулярно выявляют скрытые угрозы для пользователей цифровых помощников.

"Информацию можно получить разными способами, и я не думаю, что выдача справки близкому родственнику создаст дополнительные угрозы. На сегодняшний день гораздо больше проблем связано с электронным контуром", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в обществе нарастает явление, известное как цифрофобия. Граждане опасаются бесконтрольного распространения персональных сведений в сетевом пространстве. Проблема защиты информации актуальна для многих сфер, в том числе и в жилищном секторе, где попадание личных данных в руки третьих лиц приводит к серьезным правовым последствиям. Тем не менее процедура выдачи медицинских справок третьим лицам не является радикально новой — меняется лишь формат взаимодействия.

"Речь идет исключительно о персональных данных. Что касается выдачи справок, они выдавались и раньше — просто сейчас порядок немного изменился: помимо бумажных, появились электронные. Ничего необычного в этом я не вижу", — добавил специалист.

Для предотвращения злоупотреблений в системе сохраняется жесткий регламент проверки полномочий получателя. Несмотря на переход документооборота в цифру, подтверждение права на доступ к чужой врачебной тайне остается базовым требованием. Вместе с тем в России уже действует уголовное наказание за фальшивые медицинские документы, что должно дисциплинировать участников процесса.

"Степень родства должна быть подтверждена документами. Это все обычное дело", — резюмировал Власов.

Стоит отметить, что чрезмерная нагрузка на медперсонал при оформлении бумаг остается одной из острых проблем отрасли. Эксперты признают, что нормативы времени на прием в поликлиниках часто вынуждают врачей уделять больше внимания заполнению форм, чем самому пациенту.

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