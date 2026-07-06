Зарплата может рухнуть вместе с часами: легальная четырехдневка создаст опасный прецедент

Российский рынок труда готовится к тектоническому сдвигу: Министерство труда и социальной защиты подтвердило легитимность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Регулятор подчеркнул, что действующий Трудовой кодекс не возводит барьеров перед сокращением графика. Единственным фильтром остается согласование интересов работодателя и коллектива. В условиях, когда удаленка теряет свои главные козыри, гибкость рабочего времени становится новым инструментом удержания дефицитных кадров.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка с заработной платой

Правила игры: как сократить неделю легально

Механика перехода проста. Предприятие вправе зафиксировать четырехдневку в правилах внутреннего распорядка или коллективном договоре. Минтруд указывает на гибкость системы: закон ограничивает лишь верхнюю планку — не более 40 часов в неделю. Нижний порог не установлен. Это позволяет компаниям оптимизировать администрирование процессов без оглядки на кабинетных цензоров. Однако сокращение времени работы не должно превращаться в скрытую угрозу для доходов сотрудника, если объем задач сохраняется.

"Нужно четко разграничивать сокращенную и неполную рабочую неделю. Если вы соглашаетесь на четыре дня, внимательно читайте допсоглашение: сохраняется ли оклад или оплата становится пропорциональной отработанным часам", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Экономика отдыха: баланс прибыли и выгорания

Для государства переход на новый ритм — это способ снизить перегрев на рынке труда. Уставший сотрудник совершает ошибки, требующие дорогостоящего исправления. Лишний выходной может стать тем самым лекарством от профессиональной деградации. Но для бизнеса это вызов: как сжать производственный цикл без потери маржинальности? Цифровизация и внедрение ИИ-алгоритмов становятся здесь не модой, а необходимостью. Только автоматизация рутины позволит высвободить те самые 8 часов, не обрушив показатели ВВП.

Параметр Пятидневка (стандарт) Четырехдневка (модель) Рабочие часы 40 часов (5х8) 32 или 36 часов Утомляемость Нарастает к вечеру четверга Снижена на 20-30%

"Сокращение рабочей недели при сохранении прежней производительности — это классический интенсивный путь развития. Главный риск здесь — скрытый дефицит ликвидности домохозяек, если работодатель начнет резать зарплату вслед за часами", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Подводные камни договора

Переход на четырехдневку часто маскирует желание работодателя оптимизировать ФОТ. Без прозрачного администрирования сотрудник рискует попасть в ловушку: работать 4 дня, но выполнять пятидневную норму за меньшие деньги. Взаимное согласие сторон — это не просто подпись, а юридический щит. Если переход форсируется одной из сторон без учета интересов другой, система даст сбой. В таких случаях юридическая помощь по защите прав становится единственным способом вернуть баланс.

"Любые изменения графика должны фиксироваться в письменной форме. Устное обещание платить столько же за четыре дня работы не имеет силы в суде при возникновении конфликта", — резюмировала юрист Татьяна Федорова.

Ответы на популярные вопросы о четырехдневке

Может ли работодатель заставить перейти на 4 дня?

Нет, это требует согласия сотрудника и заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.

Уменьшится ли отпуск при сокращенной неделе?

Нет, количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска остается прежним — не менее 28 календарных дней.

Как изменятся налоги при смене графика?

Налоговое администрирование не меняется: НДФЛ уплачивается с фактически начисленного дохода.

Могут ли внедрить 4 дня в бюджетных учреждениях?

Да, если это не противоречит регламентам оказания госуслуг и утвержденному штатному расписанию.

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