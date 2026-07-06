Зарплата может рухнуть вместе с часами: легальная четырехдневка создаст опасный прецедент

Российский рынок труда готовится к тектоническому сдвигу: Министерство труда и социальной защиты подтвердило легитимность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Регулятор подчеркнул, что действующий Трудовой кодекс не возводит барьеров перед сокращением графика. Единственным фильтром остается согласование интересов работодателя и коллектива. В условиях, когда удаленка теряет свои главные козыри, гибкость рабочего времени становится новым инструментом удержания дефицитных кадров.
Механика перехода проста. Предприятие вправе зафиксировать четырехдневку в правилах внутреннего распорядка или коллективном договоре. Минтруд указывает на гибкость системы: закон ограничивает лишь верхнюю планку — не более 40 часов в неделю. Нижний порог не установлен. Это позволяет компаниям оптимизировать администрирование процессов без оглядки на кабинетных цензоров. Однако сокращение времени работы не должно превращаться в скрытую угрозу для доходов сотрудника, если объем задач сохраняется.
"Нужно четко разграничивать сокращенную и неполную рабочую неделю. Если вы соглашаетесь на четыре дня, внимательно читайте допсоглашение: сохраняется ли оклад или оплата становится пропорциональной отработанным часам", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.
Для государства переход на новый ритм — это способ снизить перегрев на рынке труда. Уставший сотрудник совершает ошибки, требующие дорогостоящего исправления. Лишний выходной может стать тем самым лекарством от профессиональной деградации. Но для бизнеса это вызов: как сжать производственный цикл без потери маржинальности? Цифровизация и внедрение ИИ-алгоритмов становятся здесь не модой, а необходимостью. Только автоматизация рутины позволит высвободить те самые 8 часов, не обрушив показатели ВВП.
|Параметр
|Пятидневка (стандарт)
|Четырехдневка (модель)
|Рабочие часы
|40 часов (5х8)
|32 или 36 часов
|Утомляемость
|Нарастает к вечеру четверга
|Снижена на 20-30%
"Сокращение рабочей недели при сохранении прежней производительности — это классический интенсивный путь развития. Главный риск здесь — скрытый дефицит ликвидности домохозяек, если работодатель начнет резать зарплату вслед за часами", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Переход на четырехдневку часто маскирует желание работодателя оптимизировать ФОТ. Без прозрачного администрирования сотрудник рискует попасть в ловушку: работать 4 дня, но выполнять пятидневную норму за меньшие деньги. Взаимное согласие сторон — это не просто подпись, а юридический щит. Если переход форсируется одной из сторон без учета интересов другой, система даст сбой. В таких случаях юридическая помощь по защите прав становится единственным способом вернуть баланс.
"Любые изменения графика должны фиксироваться в письменной форме. Устное обещание платить столько же за четыре дня работы не имеет силы в суде при возникновении конфликта", — резюмировала юрист Татьяна Федорова.
Нет, это требует согласия сотрудника и заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.
Нет, количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска остается прежним — не менее 28 календарных дней.
Налоговое администрирование не меняется: НДФЛ уплачивается с фактически начисленного дохода.
Да, если это не противоречит регламентам оказания госуслуг и утвержденному штатному расписанию.
Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.