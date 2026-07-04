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Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию

Общество » Практика

Минобороны России намерено пересмотреть правила игры в военно-врачебной экспертизе. На федеральном портале нормативных актов всплыл законопроект, который радикально меняет подход к медицинскому обследованию мобилизованных и тех, кто идет на контракт. Теперь врачебный конвейер не будет крутиться вхолостую — осмотры станут точечными и только по веским медицинским показаниям.

Военные ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные ВС РФ

Новые правила фильтрации: кого отправят на ВВК

Законопроект предлагает отказаться от тотального освидетельствования в период мобилизации и военного положения. Логика военного ведомства проста: если нет жалоб и видимых увечий — человек годен. Автоматические очереди в кабинеты врачей уступят место выборочным проверкам. На полноценную комиссию направят только тех, у кого обнаружат явные признаки недугов, несовместимых со службой или серьезно ограничивающих возможности бойца в условиях боевых действий.

"Такой подход позволяет разгрузить медицинские комиссии, но перекладывает огромную ответственность на первичный осмотр. Здесь важно не пропустить скрытые патологии, которые обострятся при первом же стрессе или физической нагрузке", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Выявлять травмы, контузии и хронические болячки планируют в ходе обычных медицинских осмотров. Порядок их проведения Минобороны определит самостоятельно. Это значит, что первичный фильтр станет жестче, но формально — быстрее. Если на осмотре заподозрят неладное, только тогда последует официальное направление на освидетельствование для изменения категории годности.

Влияние на боеспособность и риски

Для системы здравоохранения Минобороны это способ сэкономить ресурсы. Вместо того чтобы обследовать каждого второго, внимание сфокусируют на проблемных случаях. Однако доказательная медицина напоминает: многие опасные состояния, например, гипертония или начальные стадии диабета, могут не иметь внешних признаков, пока не случится сосудистая катастрофа. Даже во времена, когда торжество народа было главным ориентиром, медицинский контроль оставался базовым звеном армии.

"При нерегулярных осмотрах риск пропустить сердечно-сосудистые патологии возрастает. Травма или контузия могут не "фонить" сразу, но в зоне СВО они станут триггером для инфаркта или инсульта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Параметр Новый порядок (проект)
Охват освидетельствования Выборочно (по показаниям)
Основание для ВВК Наличие признаков увечий или болезней
Кто устанавливает правила Минобороны РФ

Общественное обсуждение инициативы продлится до 18 июля. В этот период правозащитники и врачи могут вносить свои замечания. Важно понимать, что система пытается адаптироваться под реалии высокой нагрузки, но права военнослужащих на охрану здоровья закреплены законодательно, и любые изменения не должны превращать армию в место, где игнорируют базовую безопасность.

Ответы на популярные вопросы о медосмотре

Будут ли обследовать всех контрактников перед отправкой?

Нет, согласно законопроекту, автоматическое освидетельствование заменяется первичным осмотром. На глубокую комиссию отправят только при жалобах или видимых проблемах.

Что делать, если у бойца есть скрытое заболевание?

Необходимо заявить о нем во время медицинского осмотра и предоставить медицинские документы. Только наличие признаков болезни дает право на направление на ВВК.

Как будут выявлять контузии?

Порядок осмотров определит Минобороны. Обычно это неврологические тесты и опрос пациента, однако без жалоб со стороны военнослужащего процедура может быть формальной.

Можно ли оспорить решение о годности?

Да, порядок обжалования заключений военно-врачебных комиссий остается прежним, но для этого нужно иметь зафиксированный факт обращения за медпомощью.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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