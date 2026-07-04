Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию
Нижегородские транспортники готовят отмену бумажных подтверждений оплаты проезда
Новосибирские хирурги совершили невозможное: сложные операции вернули подвижность безнадежным пациентам
Мировое признание Адель: неожиданная страсть сына навсегда изменила отношения в семье звезды
Мир в Дохе не помог: Европа задыхается от нехватки газа на фоне аномальной летней жары
В баке настоящая кислота: каким авто на самом деле следует опасаться бензина стандарта Евро-2
Томаты покраснеют за ночь: один надрез на стебле решает проблему зеленого урожая
Сценарист "Бэтмена 2" заявил о буме экранизаций игр: почему Голливуд переключается с комиксов
Сироты и погорельцы Приамурья дождались реакции: жесткие действия власти привели к первым результатам

Учебники больше не будут прежними: Минпросвещения ввело темы ИИ и СВО в программу

Общество » Практика

Школьные учебники по информатике резко поумнели — в них официально прописали темы искусственного интеллекта. А на уроках труда (бывшей технологии) теперь будут не только строгать табуретки, но и осваивать управление беспилотниками. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объявил о тотальной перезагрузке школьной программы, которая должна превратить вчерашних потребителей контента в создателей технологий.

Учитель и школьники на уроке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Учитель и школьники на уроке

Дроны вместо молотков: технологический рывок в школах

Школьное образование в России перестает быть теорией из пыльных томиков. Включение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в программу труда — это не просто дань моде, а попытка синхронизировать школу с реальным сектором экономики. Пока одни обсуждают риски увольнений в разных отраслях, Минпросвещения готовит кадры, которые будут востребованы "завтра". Искусственный интеллект в курсе информатики тоже перестал быть экзотикой — теперь это базовый навык.

"Внедрение БПЛА в школьную программу требует не только закупки оборудования, но и жесточайшего соблюдения регламентов. Это опасные производственные объекты в миниатюре, где ошибка пилотирования может привести к травмам или повреждению инфраструктуры школы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Педагогический спецстатус: новый указ на подходе

Сергей Кравцов анонсировал выход указа, который закрепит за учителями особый статус. Инициатива, которую ранее поддержал Владимир Путин, призвана защитить педагогов и поднять престиж профессии. В условиях, когда образование становится дороже, государство пытается сбалансировать систему через поддержку тех, кто знания передает.

Предмет / Направление Нововведение
Информатика Модули по изучению технологий искусственного интеллекта
Труд (Технология) Сборка и эксплуатация беспилотных авиационных систем
Литература Включение произведений современных авторов о специальной военной операции

"Программирование алгоритмов ИИ требует глубокого понимания логики и математического аппарата. Школьникам важно объяснить, что нейросеть — это инструмент, а не замена человеческому интеллекту, иначе мы получим поколение, разучившееся проверять факты", — отметил в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Литература Z: СВО входит в классные комнаты

Идеологический контур образования также перекраивают. Литературные произведения о героях и событиях специальной военной операции появятся в учебниках. Сергей Кравцов поддержал это предложение, отметив важность формирования исторической памяти у молодежи через живые примеры современности.

Школы превращаются в центры технологической и патриотической подготовки. Пока одни регионы вводят денежные выплаты за высокие баллы ЕГЭ, министерство меняет само наполнение экзаменов и уроков под нужды времени.

"Историческая преемственность в литературе жизненно необходима. Если мы не дадим детям героев нашего времени, они найдут их в чужих, зачастую враждебных проектах. Фиксация подвига в учебнике — это юридическое и моральное признание статуса бойца", — объяснил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы об изменениях в образовании

Зачем школьникам изучать беспилотники на уроках труда?

Это подготовка к массовому использованию БПЛА в сельском хозяйстве, логистике и промышленности. Навык сборки и программирования дронов становится таким же базовым, как умение пользоваться компьютером.

Как искусственный интеллект повлияет на школьные задания?

Ученики будут изучать не только работу алгоритмов, но и этические вопросы использования ИИ. Это должно помочь им эффективно применять нейросети для учебы, не превращая их в инструмент для списывания.

Кто будет определять список книг об СВО для школьной программы?

Список формируется экспертами Минпросвещения с привлечением писательского сообщества и участников операции, чтобы обеспечить историческую достоверность и художественную ценность произведений.

Когда педагоги получат новый официальный статус?

Проект указа уже находится на финальной стадии. Он предполагает расширение социальных гарантий и правовую защиту учителей при исполнении ими профессиональных обязанностей.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, учитель физики Александр Козлов, историк науки Сергей Белов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Нефть
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Военные новости
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Ад с небес по расписанию: ВКС России устроили ВСУ настоящий ад пробивным рекордом
Мир. Новости мира
Ад с небес по расписанию: ВКС России устроили ВСУ настоящий ад пробивным рекордом
Популярное
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера

В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.

Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Тегеран шлет Вашингтон подальше: Иран отверг рекордную сделку США на сто миллиардов долларов
Тегеран шлет Вашингтон подальше: Иран отверг рекордную сделку США на сто миллиардов долларов
Последние материалы
Нижегородские транспортники готовят отмену бумажных подтверждений оплаты проезда
Новосибирские хирурги совершили невозможное: сложные операции вернули подвижность безнадежным пациентам
Учебники больше не будут прежними: Минпросвещения ввело темы ИИ и СВО в программу
Мировое признание Адель: неожиданная страсть сына навсегда изменила отношения в семье звезды
Мир в Дохе не помог: Европа задыхается от нехватки газа на фоне аномальной летней жары
В баке настоящая кислота: каким авто на самом деле следует опасаться бензина стандарта Евро-2
Томаты покраснеют за ночь: один надрез на стебле решает проблему зеленого урожая
Сценарист "Бэтмена 2" заявил о буме экранизаций игр: почему Голливуд переключается с комиксов
Сироты и погорельцы Приамурья дождались реакции: жесткие действия власти привели к первым результатам
Европа застряла в очередях: Урсула признала грандиозный провал новой системы ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.