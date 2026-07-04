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Счета за капремонт оказались вне закона при определенных условиях: изменения затронули тысячи квартир

Общество » Практика » Как отстоять права

Многие собственники годами переплачивают за коммунальные услуги, игнорируя юридические инструменты экономии. Точное знание регламентов позволяет легально исключить из квитанций взносы на капитальный ремонт или существенно их сократить.

капремонт
Фото: mos.ru by Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
капремонт

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Новостройки и аварийное жилье: временный иммунитет

Покупатели квартир в новых домах имеют право на "каникулы". Федеральное законодательство освобождает жильцов от сборов на капремонт на срок до пяти лет. Однако региональные власти часто пересматривают эти графики. Например, в Москве и Санкт-Петербурге льготный период сокращен до восьми месяцев. Если дом сдавался очередями, таймер запускается отдельно для каждой секции.

Полностью выведены из системы платежей малоквартирные дома и здания, официально признанные аварийными. Та же механика действует, если участок под постройкой изымается государством для муниципальных нужд. Платить за ремонт объекта, который пойдет под снос, — бессмысленная трата ресурсов.

Возраст и сроки давности

Пенсионеры, достигшие 80 лет, получают право на стопроцентную компенсацию взносов. Это касается одиноких граждан или семей из неработающих пенсионеров и инвалидов. Деньги возвращаются через органы соцзащиты.

Важно учитывать, что государство компенсирует сумму исходя из регионального норматива площади, а не фактического метража квартиры.

"Для получения льгот по возрасту принципиально отсутствие задолженности, так как компенсация начисляется на фактически уплаченные суммы. При этом в региональных бюджетах заложены разные лимиты по площади, на которые распространяется субсидия", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Долги по капремонту также имеют свой "срок годности". Если фонд не обратился в суд в течение трех лет, взыскать старую задолженность принудительно невозможно. Управляющие компании могут продолжать выставлять счета в надежде на добровольную оплату, но юридических рычагов давления у них не остается.

Спецсчет и правовые нюансы

Самый эффективный способ управления деньгами — создание специального счета дома вместо перечислений в "общий котел". Если жильцы накопили минимально необходимую сумму, установленную в регионе, они имеют право официально приостановить платежи через общее собрание собственников.

Условие списания/отмены Что меняется
Вораст 70+ лет Скидка 50% на взносы
Спецсчет дома Возможность заморозки сборов при накоплении лимита
Статус дома Полная отмена при признании аварийным

Важный юридический момент касается ответственности. Долги за капремонт привязаны к недвижимости, а не к человеку. Однако взыскание может быть обращено только на собственника. Прописанные родственники, не владеющие долей, не несут ответственности по этим обязательствам даже в судебном порядке.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли платить за капремонт, если в квартире никто не прописан?

Да, обязанность по оплате возникает у собственника с момента регистрации права собственности, независимо от наличия прописанных жильцов.

Можно ли вернуть уже уплаченные деньги за прошлые годы?

Перерасчет возможен только в случае ошибочных начислений или при получении статуса льготника, если соцзащита подтвердит право на возврат за определенный период.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель
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