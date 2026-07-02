Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше никаких луж из сока на противне: как подготовить начинку для хрустящей смородиновой галеты
Врачи больше не будут ждать: пополнение автопарка в Кузбассе решило проблему удаленных выездов
Космос снова оставил надежду: в 25 световых годах обнаружили мир с шансами на жизнь
Кубики зависят не только от тренировок: этот домашний комплекс поможет укрепить пресс
Московская плитка живёт меньше сезонной коллекции: в столице нашли улицы с вечным ремонтом
Первый год всё решает: эти недочёты кухни в новостройке лучше исправить сразу
В Ростовской области почти достроили теплицу за 20 миллиардов: главная проблема появилась ещё до открытия
Стальные оболочки превратились в труху: глубоководная миссия в Атлантике вскрыла опасный след
Тушь умеет больше, чем кажется: эти приёмы создают эффект накладных ресниц

Ценники в магазинах стали ловушкой: новые санкции заставят торговые сети сменить тактику

Общество » Практика » Как отстоять права

В российских магазинах может радикально измениться система ответственности за обман покупателей. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой десятикратно увеличить финансовое наказание для торговых сетей, которые указывают на ценниках заниженную стоимость.

Электронные ценники в сети DIY
Фото: commons.wikimedia. org by Vereshchagin v, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Электронные ценники в сети DIY

Если предложение одобрят, максимальный размер взыскания за подобные махинации достигнет 500 тысяч рублей, что должно стать заслоном для недобросовестных предпринимателей, игнорирующих интересы потребителей.

Борьба с "продовольственной коррупцией"

По мнению депутата, расхождение между ценой на витрине и в чеке превратилось в повседневную проблему для миллионов граждан. Покупатели выбирают товар, ориентируясь на приемлемые цифры, однако на кассе их ставят перед фактом: платить придется больше. Миронов подчеркнул, что сотрудники ритейла редко признают вину, чаще оправдываясь завершением акций, сбоями в программе или тем, что сами клиенты перепутали полки.

По словам Миронова, на которого ссылается Газета.Ru, действующие в стране штрафы в 50 тысяч рублей не пугают бизнесменов и не останавливают рыночные махинации. Зачастую продавцы игнорируют законное требование реализовать позицию по наименьшей заявленной стоимости, просто предлагая отказаться от покупки. "Хорошо, если покупатели обнаружат несоответствие, но многие торопятся, обман не замечают, а магазины получают с этого немалые "прибыли"", — констатировал Миронов.

"Ритейлеры действительно часто используют невнимательность покупателей как инструмент дополнительного дохода, прикрываясь техническими ошибками. Ужесточение санкций заставит сети тщательнее следить за актуальностью данных, так как риск крупного убытка перекроет выгоду от мелкого обмана на кассе", - объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Фёдорова.

Франшизы и правовой вакуум

Особую тревогу у законодателей вызывают небольшие торговые точки, работающие по системе франчайзинга. Парламентарий охарактеризовал ситуацию в таких объектах как "продовольственную коррупцию", где владельцы превращают подмену ценников в стабильный источник незаконного обогащения. Текущий кодекс об административных правонарушениях уже не справляется с объемами нарушений, что требует введения жестких мер воздействия.

Миронов убежден, что только ощутимое наказание рублем способно заставить бизнес соблюдать правила торговли. Сегодня торговые точки чувствуют безнаказанность, позволяя себе открыто хамить клиентам и навязывать товары по завышенным прайсам. В то время как государство усиливает прокурорский надзор в других сферах, сектор розничной торговли также нуждается в более пристальном внимании контрольных органов.

Ответы на популярные вопросы о ценах в магазинах

Что делать, если цена на кассе выше, чем на ценнике?

Покупатель имеет полное право требовать продать товар по цене, указанной на полке. Согласно закону "О защите прав потребителей", ценник является публичной офертой, и магазин обязан соблюдать ее условия.

Как зафиксировать нарушение для подачи жалобы?

Необходимо сфотографировать ценник на витрине и сохранить чек после покупки. Также рекомендуется пригласить администратора и оставить запись в книге отзывов и предложений, четко изложив ситуацию.

Куда обращаться, если магазин отказывается возвращать разницу?

Основным органом контроля в таких спорах является Роспотребнадзор. Вы можете направить электронное обращение через официальный сайт ведомства, приложив фото- и видеодоказательства нарушения.

Поможет ли увеличение штрафов до 500 тысяч рублей?

Предполагается, что такая сумма станет экономически значимой даже для крупных сетей. Это сделает профилактику ошибок и своевременную замену ценников более выгодными, чем выплату огромных взысканий.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель
Сейчас читают
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Садоводство, цветоводство
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
Последние материалы
Врачи больше не будут ждать: пополнение автопарка в Кузбассе решило проблему удаленных выездов
Кубики зависят не только от тренировок: этот домашний комплекс поможет укрепить пресс
Космос снова оставил надежду: в 25 световых годах обнаружили мир с шансами на жизнь
Московская плитка живёт меньше сезонной коллекции: в столице нашли улицы с вечным ремонтом
Первый год всё решает: эти недочёты кухни в новостройке лучше исправить сразу
В Ростовской области почти достроили теплицу за 20 миллиардов: главная проблема появилась ещё до открытия
Стальные оболочки превратились в труху: глубоководная миссия в Атлантике вскрыла опасный след
Тушь умеет больше, чем кажется: эти приёмы создают эффект накладных ресниц
За миллион ещё можно купить надёжную машину: эти модели остаются одними из самых удачных на вторичке
Огромная река сыграла злую шутку: теплоход с пшеницей неожиданно сел на мель у Городца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.