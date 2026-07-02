Ценники в магазинах стали ловушкой: новые санкции заставят торговые сети сменить тактику

В российских магазинах может радикально измениться система ответственности за обман покупателей. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой десятикратно увеличить финансовое наказание для торговых сетей, которые указывают на ценниках заниженную стоимость.

Фото: commons.wikimedia. org by Vereshchagin v, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электронные ценники в сети DIY

Если предложение одобрят, максимальный размер взыскания за подобные махинации достигнет 500 тысяч рублей, что должно стать заслоном для недобросовестных предпринимателей, игнорирующих интересы потребителей.

Борьба с "продовольственной коррупцией"

По мнению депутата, расхождение между ценой на витрине и в чеке превратилось в повседневную проблему для миллионов граждан. Покупатели выбирают товар, ориентируясь на приемлемые цифры, однако на кассе их ставят перед фактом: платить придется больше. Миронов подчеркнул, что сотрудники ритейла редко признают вину, чаще оправдываясь завершением акций, сбоями в программе или тем, что сами клиенты перепутали полки.

По словам Миронова, на которого ссылается Газета.Ru, действующие в стране штрафы в 50 тысяч рублей не пугают бизнесменов и не останавливают рыночные махинации. Зачастую продавцы игнорируют законное требование реализовать позицию по наименьшей заявленной стоимости, просто предлагая отказаться от покупки. "Хорошо, если покупатели обнаружат несоответствие, но многие торопятся, обман не замечают, а магазины получают с этого немалые "прибыли"", — констатировал Миронов.

"Ритейлеры действительно часто используют невнимательность покупателей как инструмент дополнительного дохода, прикрываясь техническими ошибками. Ужесточение санкций заставит сети тщательнее следить за актуальностью данных, так как риск крупного убытка перекроет выгоду от мелкого обмана на кассе", - объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Фёдорова.

Франшизы и правовой вакуум

Особую тревогу у законодателей вызывают небольшие торговые точки, работающие по системе франчайзинга. Парламентарий охарактеризовал ситуацию в таких объектах как "продовольственную коррупцию", где владельцы превращают подмену ценников в стабильный источник незаконного обогащения. Текущий кодекс об административных правонарушениях уже не справляется с объемами нарушений, что требует введения жестких мер воздействия.

Миронов убежден, что только ощутимое наказание рублем способно заставить бизнес соблюдать правила торговли. Сегодня торговые точки чувствуют безнаказанность, позволяя себе открыто хамить клиентам и навязывать товары по завышенным прайсам. В то время как государство усиливает прокурорский надзор в других сферах, сектор розничной торговли также нуждается в более пристальном внимании контрольных органов.

Ответы на популярные вопросы о ценах в магазинах

Что делать, если цена на кассе выше, чем на ценнике?

Покупатель имеет полное право требовать продать товар по цене, указанной на полке. Согласно закону "О защите прав потребителей", ценник является публичной офертой, и магазин обязан соблюдать ее условия.

Как зафиксировать нарушение для подачи жалобы?

Необходимо сфотографировать ценник на витрине и сохранить чек после покупки. Также рекомендуется пригласить администратора и оставить запись в книге отзывов и предложений, четко изложив ситуацию.

Куда обращаться, если магазин отказывается возвращать разницу?

Основным органом контроля в таких спорах является Роспотребнадзор. Вы можете направить электронное обращение через официальный сайт ведомства, приложив фото- и видеодоказательства нарушения.

Поможет ли увеличение штрафов до 500 тысяч рублей?

Предполагается, что такая сумма станет экономически значимой даже для крупных сетей. Это сделает профилактику ошибок и своевременную замену ценников более выгодными, чем выплату огромных взысканий.

Читайте также