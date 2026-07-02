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Россиян пугают тюремным сроком за лишние литры бензина: одно слово в законе обнуляет страшную угрозу

Общество

Попытка подкупить сотрудника бензоколонки ради дополнительных литров топлива не может квалифицироваться как получение или дача взятки, уверен председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев. Специалист подчеркнул в беседе с Pravda.Ru, что нормы уголовного права в данном случае неприменимы к работникам коммерческих предприятий.

заправка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
заправка

Ранее в экспертной среде распространились сообщения о том, что россиян могут штрафовать или даже лишать свободы на срок до семи лет за попытки финансового поощрения персонала АЗС. Утверждалось, что из-за ограничений на отпуск горючего водители предлагают деньги за обход лимитов, и такие действия якобы попадают под статью о взяточничестве с максимальным штрафом до 1,5 млн рублей.

Князев опроверг эти опасения, указав на юридическую разницу между госслужащими и персоналом частных компаний. Эксперт заявляет, что статус заправщика или кассира не позволяет считать их субъектами преступления по статьям о коррупции. Юридические риски чаще возникают в других ситуациях — например, дача взятки может соответствовать таким наказаниям только при контакте с представителем власти.

"Это неправда, потому что взятку может получить только должностное лицо. Если мы даем деньги работнику коммерческой организации — директору, начальнику отдела или кассиру — это может быть расценено максимум как коммерческий подкуп. Но суммы в таких случаях обычно настолько незначительны, что до уголовной ответственности они явно не дотягивают", — пояснил адвокат.

По его словам, подобные инциденты лежат в плоскости трудовых отношений и внутренних регламентов организации. Если работник частной заправки принимает деньги за услуги, нарушающие правила компании, это становится поводом для дисциплинарного взыскания или увольнения, но не для тюремного срока. Текущий дефицит бензина в россии провоцирует нервозность, однако правовые механизмы остаются неизменными. В некоторых регионах уже введены лимиты на заправку, но их нарушение рядовым сотрудником не делает его "должностным лицом".

"Как можно наказать человека, который работает на частной заправке, а не на государственной, если ему дали деньги сверху. Это вопрос к кадровикам — увольнять таких сотрудников и так далее. Но должностными лицами они не являются, поэтому никакая это не взятка", — отметил специалист.

Адвокат сравнил ситуацию на АЗС с покупкой товаров в обычном ритейле, где переплата персоналу за лишний товар не считается уголовным преступлением. Тем временем инфраструктура заправок меняется: многие новые правила АЗС подразумевают автоматизацию контроля за выдачей топлива. Кроме того, владельцам станций стоит помнить о законодательных инициативах в смежных областях — сейчас обсуждается административная ответственность за продажу нефтепродуктов несовершеннолетним водителям мелкомоторной техники.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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