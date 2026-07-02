Опасная экономия на юристе: цифровой помощник превратит ваше дело в юридический мусор

Роботы начали активно проникать в юриспруденцию, помогая гражданам составлять исковые заявления и претензии. Подготовка документов через нейросети юридически не запрещена, однако такие технологии несут скрытые угрозы из-за отсутствия у алгоритмов правосознания. Система лишь комбинирует данные из интернета, что часто приводит к фактическим ошибкам и искажению правовой сути.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тайное общение ИИ

Риски использования цифровых помощников

Нейросеть не способна проводить качественное юридическое толкование норм, полагаясь на статистическую вероятность слов. По словам юриста и эксперта аналитического центра университета "Синергия" Дарьи Морсковой, на которую ссылается Газета.Ru, искусственный интеллект склонен выдумывать несуществующие нормативные акты или предлагать устаревшую судебную практику. Опытный специалист легко заметит несоответствие, тогда как рядовой пользователь рискует подать в суд юридически никчемный текст.

"При использовании публичных ИИ вводимые факты дела, персональные данные, коммерческая тайна могут стать доступными третьим лицам, а это является нарушением закона, поэтому использовать ИИ возможно только обезличенно", — отметила Морскова. Соблюдение конфиденциальности крайне важно, ведь утечка персональных данных при общении с чат-ботом может создать дополнительные проблемы с законом.

"Алгоритм никогда не станет субъектом ответственности, поэтому любые ссылки на техническую ошибку не помогут избежать санкций в суде. За достоверность информации и ссылок на законы всегда отвечает тот, кто поставил свою подпись под документом", - объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист Татьяна Федорова.

Как избежать ошибок при подготовке исков

Для минимизации рисков эксперты рекомендуют использовать профильные государственные системы, например, ГАС "Правосудие" или картотеку арбитражных дел. Эти ресурсы позволяют проверить актуальность судебных актов, предложенных нейросетью, и убедиться в их реальности. Грамотный подход требует сверки каждого тезиса с действующей редакцией кодексов, так как автоматика нередко игрирует последние поправки в законодательстве.

Вместо полной передачи полномочий нейросетям стоит получить предварительную профессиональную консультацию. Квалифицированный юрист поможет правильно сформулировать позицию и подобрать релевантные доказательства, что существенно повысит шансы на успех. Доверять искусственному интеллекту на слово опасно, так как суд оценивает жалобу по всей строгости закона, не делая скидок на "технический прогресс".

Ответы на популярные вопросы об использовании ИИ в праве

Можно ли подать в суд иск, полностью написанный нейросетью?

Да, закон не запрещает использовать любые технические средства для подготовки текста, если документ соответствует процессуальным требованиям. Однако вся ответственность за ошибки и недостоверные данные в заявлении лежит на истце.

Какие данные опасно передавать искусственному интеллекту?

Категорически не рекомендуется вводить в чат-боты точные ФИО, адреса, номера документов, пароли или данные, составляющие коммерческую тайну. Публичные ИИ обучаются на входящих запросах, и ваша информация может попасть в открытый доступ.

Почему ИИ часто ошибается в номерах статей и законов?

Нейросеть генерирует текст на основе предсказания следующего слова, а не на анализе актуальной правовой базы. Это часто приводит к "галлюцинациям", когда машина придумывает логично звучащие, но несуществующие юридические нормы.

Поможет ли ИИ найти актуальную судебную практику?

ИИ может подсказать направление поиска, но выдаваемые им ссылки часто ведут на удаленные страницы или дела, которые были отменены вышестоящими инстанциями. Каждое решение необходимо перепроверять в официальных реестрах.

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