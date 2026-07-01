Увольняться стало выгодно: повышение зарплаты все чаще начинается не с разговора с начальником

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Общество

Рост профессиональных компетенций и изменение личных жизненных обстоятельств делают ротацию персонала естественным процессом, считает заместитель декана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов. Специально для Pravda.Ru эксперт разъяснил, почему современная экономика больше не требует от человека пожизненной верности одному предприятию.

Мужчина
Фото: www.freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free More info
Мужчина

Ранее сообщалось, что почти каждый второй работающий россиянин (48%) называет смену работодателя раз в несколько лет разумным подходом к карьере. Согласно данным аналитиков сервисов "Ясно" и "Эйч", которые передает ТАСС, такой ритм позволяет специалистам эффективнее обновлять навыки и поддерживать востребованность. При этом на текущем этапе рынок труда демонстрирует высокую мобильность кадров.

Панкратов отметил, что интересы нанимателя и сотрудника в вопросе стабильности часто расходятся. В прошлом "текучесть кадров" воспринималась как государственная проблема, мешавшая планомерному развитию хозяйственных циклов. Любой уход специалиста вынуждал компанию тратить ресурсы на поиск и адаптацию новичка в сложившуюся систему. Однако сегодня юридические и экономические барьеры для перехода из одной организации в другую практически исчезли.

"Если раньше существенное значение имели такие параметры, как непрерывность трудового стажа — от них зависел размер пособий по временной нетрудоспособности и пенсионные вопросы, — то теперь работник может не обращать на это внимания и действовать в своих интересах. Сейчас непрерывность стажа сохраняет значение лишь в очень небольшом количестве отраслей, например, при расчете дополнительных выплат за работу в условиях Крайнего Севера, что, конечно, не является показателем, характерным для всех трудовых отношений в России", — отметил он.

Несмотря на стремление бизнеса к стабильности, эксперт называет ротацию неизбежной и полезной для обеих сторон. Специалист за несколько лет накапливает опыт, который требует реализации в более масштабных проектах. Часто компании пытаются удержать штатных единиц, пересматривая механизмы социального обеспечения. Если же внутренний рост внутри одной корпорации невозможен, поиск нового места становится единственным логичным выходом.

"Если профессиональный рост работника не может быть реализован в рамках существующих отношений, он будет искать другого работодателя и спокойно его найдет. Рост профессионализма неизбежен: например, водитель, профессионально управляющий машиной, через несколько лет становится водителем высокого класса, и у него возникают иные потребности", — подчеркнул специалист.

Помимо карьеры, на мобильность влияют перемены в частной жизни: браки, рождение детей или переезды. Эксперт уверен, что современный рынок позволяет человеку гибко подбирать условия под текущие нужды. Сейчас во многих сегментах наблюдается кадровый голод, что упрощает переход.

"Текучесть кадров неизбежна, потому что и работодатель развивается, и работник приобретает новые компетенции, которым нужно находить применение. Кроме того, есть личная жизнь — брак, рождение детей или, наоборот, их расторжение, разводы, — и всё это заставляет работника искать такого работодателя, который удовлетворит его профессиональные запросы и поможет решить жизненные проблемы", — добавил Панкратов.

Во многих секторах экономики сегодня фиксируется аномальная ситуация, заставляющая нанимателей быть лояльнее к кандидатам с частой сменой мест в резюме. Иногда бизнес даже инициирует возврат бывших сотрудников, предлагая им более выгодные контракты, чем при первом трудоустройстве.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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