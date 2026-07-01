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Цифровая подделка стала неотличима от правды: развитие ИИ привело к кризису доверия в судах

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Интеграция высоких технологий в государственное управление становится неизбежным этапом развития цифрового общества. Нейросетевые алгоритмы постепенно проникают в фундаментальные механизмы регулирования, меняя привычные форматы взаимодействия власти и граждан. Одной из ключевых площадок для таких преобразований может стать система государственного контроля, где автоматизация способна исключить человеческий фактор.

Ограничение для искусственного интеллекта
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ограничение для искусственного интеллекта

Кризис цифрового доверия в судах

Адвокат московской палаты и кандидат юридических наук Елизавета Селезнева напомнила, что идеи автоматизации госаппарата обсуждались еще в прошлом веке. Она привела в пример советский проект ОГАС академика Китова, целью которого было создание системы управления экономикой. Однако в условиях рыночных отношений и защиты права частной собственности полная реализация подобных механизмов невозможна, поэтому ИИ будет внедряться для решения локальных прикладных задач, в частности в уголовном процессе.

Особую тревогу вызывает статус аудио-, фото- и видеоматериалов как доказательств. Распространение технологий дипфейков ставит под сомнение подлинность любого мультимедийного контента. "В последнее время возникает опасная ситуация для системы правосудия, когда с помощью технологий искусственного интеллекта и дипфейка можно создать фото-, аудио- и видеоматериал с нужной информацией", — отмечает Селезнева в комментарии для ИА RuNews24.ru.

"Риск фальсификации доказательств через нейросети действительно высок, и судебной системе придется адаптироваться к реальности, где визуальный ряд больше не является истиной в последней инстанции", - отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Алексей Кузьмин.

Прозрачность госзакупок и нейросетевые арбитры

Второй важной областью применения технологий станет сфера муниципальных и государственных заказов. Эксперты полагают, что использование алгоритмов для анализа заявок поможет минимизировать коррупционные риски. Внедрение ИИ позволит проводить объективную оценку участников торгов, основываясь на строгих критериях закона № 44-ФЗ, исключая предвзятость чиновников при выборе исполнителей.

По словам Селезневой, современные генеративные модели вроде Sora AI уже сейчас создают ролики, которые почти невозможно отличить от реальности обычными методами. Без внедрения специализированных ИИ-ассистентов, способных распознавать подделки на экспертном уровне, судебные органы рискуют столкнуться с волной сфабрикованных улик. Развитие технологий требует не просто наблюдения, а активного формирования новой правовой базы для работы с результатами цифровой генерации.

Ответы на популярные вопросы о дипфейках в праве

Может ли судья отклонить видео из-за подозрения в дипфейке?

Да, если одна из сторон заявит о возможной подделке, суд обязан назначить программно-техническую экспертизу для проверки файла на наличие следов нейросетевого вмешательства.

Как защититься от использования дипфейка против себя?

Необходимо сохранять оригиналы записей на носителях, где фиксируются метаданные (дата, время, геолокация), и при возникновении споров требовать сопоставления с исходными кодами.

Будет ли ИИ сам выносить приговоры в будущем?

Российское законодательство исключает такую возможность; ИИ рассматривается исключительно как помощник для сбора данных и анализа документов, но окончательное решение остается за человеком.

Какие сферы госуправления первыми перейдут на ИИ-аналитику?

Наиболее вероятными кандидатами являются налоговая служба, сфера госзакупок и системы видеонаблюдения, где требуется мгновенная обработка массивов цифровой информации.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель
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