Фрилансеры больше не останутся без денег: новые правила изменили статус самозанятых в России

Самозанятые граждане с июля 2026 года получат законное право на оплачиваемые больничные. Государство запускает механизм добровольного социального страхования, который уравнивает права фрилансеров с наемными работниками. Эта мера встраивается в общую стратегию развития рынка услуг и защиты активного населения.

Фото: https://unsplash.com by Ling App is licensed under Free Фрилансер работает за ноутбуком, сидя в кафе

Суть добровольного страхования

Эксперимент стартовал 1 января 2026 года. Участие в программе остается добровольным решением каждого предпринимателя. Право на получение пособия активируется после шести месяцев непрерывных отчислений в Социальный фонд России. Система требует официальной регистрации в ведомстве для фиксации страхового статуса.

"Добровольное страхование — это инструмент хеджирования рисков. Самозанятый, планирующий долгосрочную деятельность, должен осознавать необходимость формирования подушки безопасности на случай временной потери трудоспособности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Расчет выплат и взносов

Участники программы сами задают параметры страхового покрытия. Можно выбрать лимит в 35 000 или 50 000 рублей. Ежемесячный платеж составляет 3,84% от выбранной суммы. Расчет максимально прозрачен и не требует дополнительных манипуляций со стороны налогоплательщика.

Страховое покрытие (руб.) Ежемесячный взнос (руб.) 35 000 1 344 50 000 1 920

Подобный подход к оплате труда и социальным гарантиям позволяет выстраивать понятную архитектуру отношений между государством и частным сектором.

"Система требует дисциплины. Шесть месяцев — достаточный срок для подтверждения намерений. Это стандартная практика для финансовых институтов, исключающая попытки злоупотреблений", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о самозанятости

Можно ли изменить размер страховой суммы?

Да, методология предполагает возможность корректировки параметров покрытия, однако это отразится на итоговых выплатах при наступлении страхового случая.

Кто имеет право участвовать?

Программа открыта для всех граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Обязательно ли регистрироваться в СФР?

Регистрация является обязательным техническим условием для начала учета страхового стажа и формирования выплат.

Как подтверждается нетрудоспособность?

Основанием служит электронный листок нетрудоспособности, оформленный в соответствии с действующим порядком медицинского освидетельствования.

"Доступ к социальным гарантиям через прозрачные цифровые платформы снижает риски для бизнеса. Это закономерный этап формализации рынка труда", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

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