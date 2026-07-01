Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оплата лицом»и конец серым схемам: Нижний Новгород навсегда убрал деньги из транспорта
Черное небо снова над головами: особый режим ввели сразу в трех городах Башкирии
Европа стремительно нищает: Россия совершила невероятный рывок в глобальном рейтинге богатства
До полного бака теперь как до Луны: в Забайкалье за 1000 рублей удалось купить всего 4 литра бензина
Душистый, пышный, карамельный: ароматный шедевр с яблоками и грушами, который покорит каждого
Телевышку снесут, но останется ли телевидение: в Петропавловске разбирают 64-летний символ города
Топливный парадокс водителей: перевод мотора на газ обернется серьезным финансовым риском
Сегодня пятна на ботве, завтра пустые вёдра: тюменский картофель поразила неизвестная большинству дачников болезнь
Пенсионерам разрешили легально зарабатывать на внуках: новая мера соцподдержки заработала в РФ

Фрилансеры больше не останутся без денег: новые правила изменили статус самозанятых в России

Общество » Практика » Как отстоять права

Самозанятые граждане с июля 2026 года получат законное право на оплачиваемые больничные. Государство запускает механизм добровольного социального страхования, который уравнивает права фрилансеров с наемными работниками. Эта мера встраивается в общую стратегию развития рынка услуг и защиты активного населения.

Фрилансер работает за ноутбуком, сидя в кафе
Фото: https://unsplash.com by Ling App is licensed under Free
Фрилансер работает за ноутбуком, сидя в кафе

Суть добровольного страхования

Эксперимент стартовал 1 января 2026 года. Участие в программе остается добровольным решением каждого предпринимателя. Право на получение пособия активируется после шести месяцев непрерывных отчислений в Социальный фонд России. Система требует официальной регистрации в ведомстве для фиксации страхового статуса.

"Добровольное страхование — это инструмент хеджирования рисков. Самозанятый, планирующий долгосрочную деятельность, должен осознавать необходимость формирования подушки безопасности на случай временной потери трудоспособности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Расчет выплат и взносов

Участники программы сами задают параметры страхового покрытия. Можно выбрать лимит в 35 000 или 50 000 рублей. Ежемесячный платеж составляет 3,84% от выбранной суммы. Расчет максимально прозрачен и не требует дополнительных манипуляций со стороны налогоплательщика.

Страховое покрытие (руб.) Ежемесячный взнос (руб.)
35 000 1 344
50 000 1 920

Подобный подход к оплате труда и социальным гарантиям позволяет выстраивать понятную архитектуру отношений между государством и частным сектором.

"Система требует дисциплины. Шесть месяцев — достаточный срок для подтверждения намерений. Это стандартная практика для финансовых институтов, исключающая попытки злоупотреблений", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о самозанятости

Можно ли изменить размер страховой суммы?

Да, методология предполагает возможность корректировки параметров покрытия, однако это отразится на итоговых выплатах при наступлении страхового случая.

Кто имеет право участвовать?

Программа открыта для всех граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Обязательно ли регистрироваться в СФР?

Регистрация является обязательным техническим условием для начала учета страхового стажа и формирования выплат.

Как подтверждается нетрудоспособность?

Основанием служит электронный листок нетрудоспособности, оформленный в соответствии с действующим порядком медицинского освидетельствования.

"Доступ к социальным гарантиям через прозрачные цифровые платформы снижает риски для бизнеса. Это закономерный этап формализации рынка труда", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, экономист по рынку труда Ирина Костина
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель
Сейчас читают
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Мир. Новости мира
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Как отстоять права
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Последние материалы
Не ждите, пока станет поздно: что обязаны знать родственники пожилых людей о рисках сильной жары
Не давление и не холестерин: эта скрытая причина может годами подтачивать здоровье сердца
"Вонь невыносимая": жители Ростова жалуются на грязную горячую воду с запахом канализации
Нефть кончается стремительно: Австралия пошла на крайние меры ради выживания экономики
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Проще не бывает, а вкус — как в ресторане: мой любимый рецепт плова по-татарски
Рубиновый борщ без магии: научная химия цвета, о которой не рассказывают рецепты
Забудьте про привычные 90: Минтранс готовит гибкие скоростные лимиты для российских дорог
Идеально ровная кирпичная кладка: простой способ сделать швы безупречными за копейки
Всего один ингредиент из кухни заменит дорогую химию и поможет забыть о пыли на мебели надолго
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.