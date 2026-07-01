Миллионы детей получат забытые деньги: правила содержания семей коренным образом пересмотрели

Депутаты фракции "Новые люди" предложили создать государственный алиментный фонд. Законопроект уже направлен на отзыв в правительство. Инициатива призвана закрыть финансовые дыры, которые возникают у детей из-за безответственности должников. Запуск системы намечен на 2028 год.

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Механика работы Алиментного фонда

Государственный алиментный фонд станет инструментом для выплат "алиментного аванса". Право на него получат дети, чьи родители уклоняются от исполнения обязательств, определенных судом. Если должник выплачивает деньги частично, фонд покроет разницу между предписанной суммой и фактическим переводом.

"Создание подобного института — необходимый шаг для выравнивания уровня социальной защищенности детей, сталкивающихся с неплатежами. Это снижает нагрузку на систему социальной поддержки в моменте", — прокомментировала юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Фонд не освобождает должника от ответственности. С момента выплаты аванса право требования долга переходит от родителя к государству. Механизм взыскания станет более жестким и административно настойчивым, так как государственные структуры обладают более широкими возможностями по поиску активов должника, чем частное лицо.

Текущая ситуация После создания фонда Взыскание через приставов Государственное авансирование выплат Весь риск отсутствия денег у ребенка Перенос риска неплатежа на фонд

"Переход права требования к фонду делает взыскание системным процессом. Должнику придется иметь дело уже не с бывшим супругом, а с государственным аппаратом", — отметил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Запуск проекта запланирован на 1 января 2028 года. Это время необходимо для настройки цифрового администрирования и интеграции баз данных. Законодатели рассчитывают, что такие финансовые нормативы позволят минимизировать риски для детей, попавших в сложную ситуацию.

"Главный риск заключается в эффективности работы исполнительной службы. Если фонд будет только платить, но не эффективно возвращать средства, возникнет нагрузка на бюджет", — резюмировал финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о создании алиментного фонда

Кто именно имеет право на получение аванса?

Право на выплату имеет несовершеннолетний ребенок, если в отношении него есть судебное решение или приказ об уплате алиментов, которые должник не исполняет в полном объеме.

Нужно ли подавать заявление в фонд?

Да, инициатива предполагает, что заявитель должен инициировать процесс для получения авансового платежа за конкретный месяц.

Освобождается ли должник от уплаты алиментов после начала работы фонда?

Нет, обязанность должника остается неизменной. Меняется только получатель — теперь долг нужно будет возвращать не бывшей семье, а государству.

Каков размер алиментного аванса?

Аванс равен сумме, установленной судом. Если должник платит частично, фонд выплатит только разницу до полной суммы, назначенной судебным актом.

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