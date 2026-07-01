Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощайте, морщинки: как напоить кожу после 40, чтобы она выглядела безупречно
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
1 грамм на ведро воды — и завязи перестанут осыпаться: секрет мощного урожая перца
Мясной штрудель за час: фарш, картофель и хрустящее тесто — проще любого пирога
Аптечный скепсис уходит в прошлое: россияне радикально изменили отношение к полкам с лекарствами
Спасаем вишню от монилиоза: копеечная смесь с йодом, которая убивает грибок наповал
Рабство в центре Европы: полиция раскрыла схему, где люди десятилетиями жили без свободы
Один кисломолочный ингредиент делает тесто воздушным как пух: попробуйте этот проверенный способ
Серые схемы больше не сработают: в России запустили тотальную проверку каждого прибывающего

Миллионы детей получат забытые деньги: правила содержания семей коренным образом пересмотрели

Общество » Семья » Кошелек

Депутаты фракции "Новые люди" предложили создать государственный алиментный фонд. Законопроект уже направлен на отзыв в правительство. Инициатива призвана закрыть финансовые дыры, которые возникают у детей из-за безответственности должников. Запуск системы намечен на 2028 год.

Семья
Фото: unsplash.com by Alexander Dummer is licensed under Free to use under the Unsplash License
Семья

Механика работы Алиментного фонда

Государственный алиментный фонд станет инструментом для выплат "алиментного аванса". Право на него получат дети, чьи родители уклоняются от исполнения обязательств, определенных судом. Если должник выплачивает деньги частично, фонд покроет разницу между предписанной суммой и фактическим переводом.

"Создание подобного института — необходимый шаг для выравнивания уровня социальной защищенности детей, сталкивающихся с неплатежами. Это снижает нагрузку на систему социальной поддержки в моменте", — прокомментировала юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Фонд не освобождает должника от ответственности. С момента выплаты аванса право требования долга переходит от родителя к государству. Механизм взыскания станет более жестким и административно настойчивым, так как государственные структуры обладают более широкими возможностями по поиску активов должника, чем частное лицо.

Текущая ситуация После создания фонда
Взыскание через приставов Государственное авансирование выплат
Весь риск отсутствия денег у ребенка Перенос риска неплатежа на фонд

"Переход права требования к фонду делает взыскание системным процессом. Должнику придется иметь дело уже не с бывшим супругом, а с государственным аппаратом", — отметил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Запуск проекта запланирован на 1 января 2028 года. Это время необходимо для настройки цифрового администрирования и интеграции баз данных. Законодатели рассчитывают, что такие финансовые нормативы позволят минимизировать риски для детей, попавших в сложную ситуацию.

"Главный риск заключается в эффективности работы исполнительной службы. Если фонд будет только платить, но не эффективно возвращать средства, возникнет нагрузка на бюджет", — резюмировал финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о создании алиментного фонда

Кто именно имеет право на получение аванса?

Право на выплату имеет несовершеннолетний ребенок, если в отношении него есть судебное решение или приказ об уплате алиментов, которые должник не исполняет в полном объеме.

Нужно ли подавать заявление в фонд?

Да, инициатива предполагает, что заявитель должен инициировать процесс для получения авансового платежа за конкретный месяц.

Освобождается ли должник от уплаты алиментов после начала работы фонда?

Нет, обязанность должника остается неизменной. Меняется только получатель — теперь долг нужно будет возвращать не бывшей семье, а государству.

Каков размер алиментного аванса?

Аванс равен сумме, установленной судом. Если должник платит частично, фонд выплатит только разницу до полной суммы, назначенной судебным актом.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по семейному праву Елена Пахомова, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Китайский эксперт Хань Лу раскрыл детали частного визита Лукашенко к Си Цзиньпину
Новости Белоруссии
Китайский эксперт Хань Лу раскрыл детали частного визита Лукашенко к Си Цзиньпину
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Недвижимость
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Мир. Новости мира
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Последние материалы
Мясной штрудель за час: фарш, картофель и хрустящее тесто — проще любого пирога
Аптечный скепсис уходит в прошлое: россияне радикально изменили отношение к полкам с лекарствами
Спасаем вишню от монилиоза: копеечная смесь с йодом, которая убивает грибок наповал
Миллионы детей получат забытые деньги: правила содержания семей коренным образом пересмотрели
Рабство в центре Европы: полиция раскрыла схему, где люди десятилетиями жили без свободы
Один кисломолочный ингредиент делает тесто воздушным как пух: попробуйте этот проверенный способ
Серые схемы больше не сработают: в России запустили тотальную проверку каждого прибывающего
Жилье камчатских сирот потребовало экстренных мер: бюджет компенсирует масштабные траты на ремонт
Больше не прежняя: слова дочери Любови Успенской подтвердили худшие опасения людей о её психике
Черешневые булочки как в пекарне: инженерная технология идеального дрожжевого теста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.