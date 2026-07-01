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Пустые баки и простои: дефицит ресурсов перекроил работу транспорта в российских регионах

Общество

Российский рынок таксомоторных перевозок столкнулся со сбоем в логистических цепочках. Дефицит горючего в регионах вынуждает водителей менять привычные графики и сокращать количество рейсов. Система городского транспорта теряет устойчивость: таксисты массово отказываются от длительных поездок, опасаясь пустого бака вдали от доступных ресурсов.

Шашечки такси ночью
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашечки такси ночью

Таксопарки теряют кадры

В ряде субъектов федерации фиксируется заметное снижение активности перевозчиков. Из-за сложностей с заправкой отток кадров в отдельных компаниях вырос на 20%, в то время как средние показатели по рынку колеблются в пределах 5-10%.

Ситуация усугубляется тем, что на заправочных станциях вводятся жесткие лимиты на отпуск горючего, что делает полноценную рабочую смену экономически невыгодной.

"Резкое сокращение числа водителей на линии — это прямая реакция на неопределенность затрат. Когда бизнес не может прогнозировать стоимость главного ресурса, он уходит в режим ожидания. В регионах с дефицитом бюджетов это может привести к росту нелегального извоза", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Смена маршрутов и ночные смены

Водители такси начали избегать поездок в центральные районы городов и многочасовых заказов. Страх застрять в пробке с минимальным остатком топлива заставляет их фильтровать заявки.

Чтобы не терять время в очередях, таксопарки рекомендуют сотрудникам посещать АЗС глубокой ночью или на рассвете. Контролирующие органы уже начали проверки розничных сетей, чтобы исключить искусственное сдерживание продаж.

Параметр Что меняется
Выход на линию Снижение на 10-20% в зависимости от региона
Приоритет заказов Отказ от длинных маршрутов и центров городов
Время заправки Перенос на ночные часы для обхода очередей

В некоторых муниципалитетах аномальный разброс цен на АИ-95 вынуждает таксистов тратить до трети смены только на поиск выгодной заправки. Локальные власти пытаются навести порядок, внедряя системы навигации по ресурсам, но пока это не решает проблему физической нехватки бензина на местах.

"Любые перебои с топливом в такси мгновенно бьют по социально значимым тарифам. Если издержки на логистику растут, субсидии населению на транспортные услуги могут потребовать пересмотра, иначе отрасль просто встанет", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Госрезервы и рыночные реалии

Официальные данные свидетельствуют: запасы бензина в стране составляют около 1,7 млн тонн, что соответствует показателям прошлого года. Резервы уже направляются на внутренний рынок, однако дисбаланс ощущается в рознице. В ряде областей были введены ограничения по номерам авто для доступа к колонкам, что еще сильнее затрудняет работу профессиональных перевозчиков.

Давление на инфраструктуру АЗС растет не только со стороны коммерческого транспорта. Региональные власти уже рассматривают новые законопроекты об ответственности владельцев заправок, что может косвенно повлиять на скорость обслуживания клиентов. В условиях, когда действует жесткий режим отпуска, таксистам приходится проявлять чудеса логистики.

"Для таксомоторных компаний наступает период жесткой оптимизации. Вторичный рынок жилья и недвижимости уже реагирует на транспортную доступность районов, которая сейчас снижается из-за нехватки машин на линиях", — подчеркнул специалист по недвижимости Артур Волков.

Ответы на популярные вопросы

Почему таксисты отказываются от поездок в центр?

В центральных районах выше риск попасть в затяжной затор. При низком уровне топлива в баке и очередях на заправках это может привести к полной остановке автомобиля без возможности оперативной дозаправки.

Как изменилось время ожидания такси?

Из-за оттока водителей на 10-20% время подачи машины в часы пик увеличилось. Таксопарки пытаются компенсировать это смещением смен, но дефицит ресурса остается ключевым фактором.

Помогут ли государственные резервы стабилизировать ситуацию?

Направление накопленных объемов топлива на рынок должно выровнять предложение, но физическая доставка бензина в удаленные регионы требует времени.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по недвижимости Артур Волков
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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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